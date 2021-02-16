Редчайший природный катаклизм лишил американцев тепла и света

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16 февраля, вторник  |  Последнее обновление — 22:15  |  vz.ru
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Нефть преподнесла бюджету России внезапный подарок

Нефть покорила докоронавирусную вершину Максим Богодвид/РИА «Новости»
На рынке нефти на наших глазах происходят значительные изменения. Стоимость главного в мире энергоносителя неожиданно для большинства аналитиков восстановилась до уровня начала пандемии коронавируса – 63 доллара за баррель. Каким образом возник этот эффект и как долго продлится столь приятная для российского бюджета тенденция? Подробности...
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Захар Прилепин: Надо выглядеть убедительно, чтобы нас не стаскивали с фонарей

Захар Прилепин говорит, что готов работать в Госдуме, но мечтает вернуться воевать в Донбасс Александр Щербак/ТАСС
«Никакая уличная революция ни в Киеве, ни где-то еще не победила бы, если бы им не способствовали явно или скрыто в государственных структурах. Бездействие правоохранителей породит действие нашей гвардии», – заявил лидер партии «За правду», писатель Захар Прилепин в интервью газете ВЗГЛЯД, говоря о методах политической борьбы и планах на выборы. Подробности...
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Почему черные актеры теперь играют белых

Отмечается, что фильм прольет феминистский свет на жизнь и казнь Болейн, переосмыслив ее борьбу с патриархальным обществом Англии времен Тюдоров Channel 5
Новость о том, что британский телеканал утвердил на главную роль в сериале об Анне Болейн чернокожую актрису, вызвала в России насмешки и воспоминания о неграх – русских князьях в более раннем сериале про Екатерину II. Как выяснилось позднее, про российскую императрицу изначально снимали комедию. С Анной Болейн все тоже не просто: у кастингов со «сменой цвета» есть серьезные основания. Подробности...
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«Супер Марио» остановил «друзей Путина»

Новому премьеру Италии 73 года, и его не случайно называют Супер Марио IPA/Sipa USA/Reuters
Владимир Путин поздравил нового председателя Совета министров Италии Марио Драги с утверждением на этот пост. Драги личность почти легендарная. В прошлом он возглавлял главный банк ЕС и был признан спасителем еврозоны. Теперь стал человеком, предотвратившим приход к власти тех, кого называют «друзьями Путина». Но это не должно стать поводом для расстройства ни для «друзей Путина», ни для России.  Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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Каталонцы устали от сепаратизма

Никита Коваленко
Никита Коваленко, политический обозреватель
Формальным победителем выборов в Каталонии стала выступающая за федерализацию Соцпартия – подразделение испанской партии власти. Такое случилось впервые в постфранкистской истории страны. Это серьёзный удар по позициям сепаратистов. Подробности...

Лавров пообещал жесткие действия, ибо достали

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Западные страны регулярно накладывают ритуальные санкции на лидеров стран третьего мира – но Россия не является страной третьего мира. У нее есть гордость, достоинство, суверенитет – а также возможности все это защищать. Подробности...
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Война в Афганистане не была проиграна, но была оболгана

Андрей Медведев
Андрей Медведев, Политический обозреватель
Афганцы не будут тебе, русскому, вспоминать войну. В Пули Чархи тебе расскажут, что советские медики лечили тут людей. Что тоннель на Саланге строили советские инженеры. Подробности...
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В Германию в начале февраля пришло резкое потепление и проливные дожди. Из-за таяния снега и постоянных осадков из берегов вышла река Рейн, частично затопив многие населенные пункты, находящиеся на ее берегах
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    Редчайший природный катаклизм лишил американцев тепла и света

    Тысячи американцев занимаются невиданным для них делом – уборкой снега    16 февраля 2021, 21:20
    Фото: USA TODAY/Reuters
    Текст: Артем Филиппов

    Настоящая русская зима пришла туда, где ее никогда не ждали – в тропические регионы Соединенных Штатов Америки. Миллионы американцев остались без электричества, десятки погибли, а добыча нефти остановилась – и все это из-за небывалого природного катаклизма, который обрушился на Америку впервые за много лет.

    Экстремально холодная погода привела к энергетическому и транспортному коллапсу в Техасе – второму по величине и численности населения штате США. Чрезвычайно низкая для этих мест температура оказалась настоящим бедствием. Она стала причиной веерного отключения электроэнергии более чем для миллиона домохозяйств, закрытия НПЗ, замерзания скважин со сланцевым газом, невероятного роста стоимости электричества. Кроме того, возникли вопросы по поводу еще недавно казавшихся безальтернативными перспектив т. н. зеленой энергетики.

    Замерзают насмерть

    Суровая зима – не редкость для США, например для северо-восточных штатов и Аляски. Однако на прошлой неделе в стране было побито 800 температурных рекордов, когда холодный арктический воздух начал глубоко проникать в южные штаты – которые совсем не приспособлены к подобным температурам. Национальная метеорологическая служба США предупреждает, что в зоне сложных погодных условий оказалось до 150 млн человек, проживающих в 25 штатах, от южного побережья Техаса до восточного побережья Новой Англии. Необычное для южных штатов похолодание метеорологи и экологи привычно объясняют эффектом глобального потепления и антропогенным изменением климата.

    В Техасе, Луизиане, Арканзасе, Оклахоме, Миссури, где редки сильные снегопады, за последние несколько дней выпало до 30 см осадков. Для жителей Техаса и Луизианы, привыкшим в феврале к средним температурам от 2 до 23 градусов по Цельсию, снежные бури и холод являются непреодолимым препятствием для ведения привычного образа жизни. Достаточно посмотреть на фото магистралей столицы Техаса Остина, заваленных снегом, который некому и нечем убирать, так как снегоуборочная техника если и присутствует в штате, то в следовых количествах. Она там просто была никогда не нужна.

    Снежная и холодная погода приводит к многочисленным ДТП со смертельными исходами. Например, в районе Форт-Уэрт (Техас) на прошлой неделе в результате столкновения 133 автомобилей погибли шесть человек. Еще двое замерзли насмерть неподалеку от крупнейшего города штата Хьюстона. Всего, согласно сообщению NBC News, жертвами аномальных холодов в американских штатах стали 25 человек.

    В некоторых южных штатах столбики термометров опустились до рекордных значений: от -10 до -22 градусов по Цельсию. Губернатор Техаса Грег Эбботт назвал метель беспрецедентной по своему размаху и силе и призвал жителей не покидать свои дома.

    Президент США Джо Байден ввел в Техасе чрезвычайное положение и заявил о направлении федеральной помощи пострадавшим на фоне сообщений синоптиков о приближающейся к Техасу новой ледяной бури в среду и продолжении заморозков вплоть до четверга.

    Без света и отопления

    Сильный ветер и осадки оказали критическое влияние на инфраструктуру производства электроэнергии в Техасе и соседней Луизиане, поставив под угрозу функционирование 75% мощностей. По данным Техасского совета по надежному электроснабжению (ERCOT), без электричества оказались 3,9 млн жителей штата (всего в Техасе живет 5 млн), а также 400 тыс. домохозяйств, предприятий и компаний в Мексике. Это стало следствием того, что небывалые холода ограничили подачу природного газа на электростанции. О проблемах, связанных с экстремальными погодными условиями, сообщают в том числе угольные и даже атомные электростанции.

    До 23% выработки всей электроэнергии Техаса (и 7% в целом в США) приходится на ветрогенераторы, половина из которых просто вышла из строя из-за обледенения лопастей ветряков, которые приходится обрабатывать «незамерзайкой» прямо с вертолетов. Последний раз (и самые значительный за 19 лет) такие масштабные отключения электроэнергии имели место в минувшем сентябре в Калифорнии – еще одном штате с упором на возобновляемую энергию – что было вызвано пожарами, изношенными электросетями и усиленной работой кондиционеров.

    Теперь же техасцы и жители Луизианы вынуждены сидеть в холодных домах (в силу субтропического, переходящего в тропический климата в них нет центрального отопления, важнее наличие кондиционера), они не могут добраться до работы или магазинов (дороги обледенели). Из-за отсутствия электричества вода, поступающая из крана, не подвергается на водоочистительных станциях фторированию (система хлорирования в США не применяется), а вскипятить воду также зачастую невозможно опять же в силу перебоев с подачей электроэнергии. Проблема с водоснабжением уже коснулась 100 тыс. жителей Форт-Уэрта и ряда других городов штата.

    «Это так нелепо. Не знаю, сколько еще проживу: мы сидим без тепла с двух часов ночи. Я не могу никуда выйти, потому что все кругом покрыто льдом, и я не могу ничего приготовить, потому что все работает на электричестве», – прокомментировал в Facebook свои трудности один из жителей столицы Техаса Остина. А жительница Хьюстона рассказала, что восемь часов без электричества в городе напоминали апокалипсис.

    Спотовые цены на электроэнергию в Техасе и соседних штатах подскочили за сутки с 25 долларов за мегаватт до 9 тыс. долларов. Помимо проблем с электросетями холод нанес ущерб добыче нефти в Пермском бассейне (Техас). Поломки оборудования, транспортные проблемы, отключение электроэнергии, закрытие скважин привело к сокращению добычи сразу на 1,5 млн баррелей в сутки, в результате чего цены на черное золото впервые за полгода достигли на внутреннем американском рынке 60 долларов за баррель. На падающий уровень выработки электроэнергии влияет и сокращение из-за холодов (на 8% в целом по США) добычи газа.

    Где же «зеленая энергетика»?

    Интересно, что ведущие американские СМИ, традиционно поддерживающие «зеленую» повестку, не сразу обратили внимание на чрезвычайное положение в южных штатах. Только в последние сутки, на фоне панических сообщений в соцсетях, агентства Bloomberg, Reuters, издание Washington Post и другие озаботились чрезвычайной ситуацией, в которой оказались миллионы американцев.

    Между тем консервативный ведущий Fox News Такер Карлсон иронически поздравил свою аудиторию с долгожданным наступлением «Нового зеленого курса», обратив внимание на то, что буквально на прошлой неделе губернатор Эбботт получил премию за лидерство Техаса в ветроэнергетике.

    «Хорошая новость заключается в том, что альтернативная энергия, похоже, оказала заметное влияние на климат, – написал в своем авторском материале Карлсон. – Всякий раз это случается, когда отключается электричество. Даже развитые общества становятся примитивными и опасными, и люди умирают... Вместо того, чтобы извлекать выгоду из огромных природных ресурсов своего штата, политики пошли по модному пути и стали безрассудно полагаться на так называемую альтернативную энергию, то есть ветряные электростанции».

    Действительно, если отключения электричества в некогда процветающей Калифорнии (за последнюю декаду «Золотой штат» покинули почти 6 млн человек – в связи с пожарами, а также недовольных налогами и в целом политикой губернаторов-демократов) стали привычным делом, то для Техаса, обладающего богатейшими запасами природного газа и нефти, происходящие катаклизмы выглядят удивительными. Кажется, что возобновляемые источники энергии, которые Байден и его союзники с таким упорством навязывают остальной Америке, представляют собой выгодную игру для небольшого числа посвященных, извлекающих прибыль, пока простые американцы сидят без света и тепла.

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