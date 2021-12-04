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4 декабря, суббота  |  Последнее обновление — 09:07  |  vz.ru
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    Куда исчезают украинцы

    Украинская ССР слыла самой привлекательной по уровню жизни республикой
    		   4 декабря 2021, 09:00
    Фото: SERGEY DOLZHENKO/EPA/ТАСС
    Текст: Артур Приймак

    К концу века Украина вдвое сократит численность населения – до 22 млн. человек. С таким прогнозом выступила Академия наук страны. На самом деле, академики грубо льстят своим властям: уже сейчас население Украины приближается к названной учеными цифре. Киев второй десяток лет занимается приписками, чтобы чиновники могли извлекать выгоду из «мертвых душ» - несуществующих в государстве граждан.

    К концу века население республики может сократиться на 50% – до 22 млн человек. Это следует из опубликованного в пятницу прогноза ученых Национальной академии наук Украины (НАНУ). «И мы пока не видим путей приостановки этого процесса», – говорит по этому поводу Александр Гладун, замдиректора Института демографии и социальных исследований имени Птухи НАНУ.

    По мнению ученого, в стране отсутствует отдельная демографическая политика. Большинство опрошенных украинцев утверждают, что не могут позволить себе иметь двух и более детей в первую очередь по экономическим причинам – низкая зарплата, отсутствие собственного жилья и неразвитая социальная инфраструктура. «Изменилось и репродуктивное поведение женщин: сначала они учатся и делают карьеру, а потом создают семью и рожают детей, потому что иначе рискуют потерять зарплату и полученный статус», – цитирует Гладуна РИА «Новости».

    Сегодня на Украине, по официальным данным, проживает 41,3 млн человек. В конце ноября в аппарате ООН была обнародована аналитическая справка «Демографические процессы», авторы которой отмечают: население Украины сокращается одним из самых быстрых темпов в мире.

    «Современной молодежи трудно себе представить, насколько привлекательной была Украина для большинства жителей Советского Союза», – вздыхает председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер. По ее мнению, тогда ухоженные, цветущие города УССР выглядели намного наряднее и современнее городов РСФСР, а украинские села в среднем были куда зажиточнее, чем деревни на Среднерусской возвышенности.

    «После распада СССР на Украине были приняты жесткие антимиграционные законы, введены строгие правила получения украинского паспорта.

    Тогда властям в Киеве казалось, что десятки миллионов жителей бывшего Союза хлынут на благодатные украинские земли.

    Их прогноз оправдался лишь отчасти. В первые несколько лет независимости миграционный приток был значительным: возвращались выходцы из Украины, жившие в Средней Азии и Закавказье. Благодаря этому население республики быстро достигло исторического максимума – 52,3 млн человек», – напоминает Шеслер.

    «Однако разрушение украинской экономики проходило куда болезненнее, чем российской. Руины советской оборонки погребли под собой самые развитые отрасли промышленности, что повлекло за собой массовую безработицу. Следствием чего стал бурный миграционный отток из Украины, – поясняет эксперт. – Перепись 2001 года стала холодным душем для властей. За 7 лет население некогда цветущей страны сократилось почти на 4 млн человек, составив 48,5 млн даже с учетом встречного миграционного потока тех, кто возвращался из других республик».

    И тогда власти просто закрыли глаза на это проблему, сетует Шеслер. «С 2003 года полностью изменился порядок подсчета людей, выбывших из Украины. Теперь стали учитываться только те, кто официально подавал уведомление о смене гражданства или переезде на ПМЖ за рубеж. Число официально покинувших страну снизились до 14-20 тысяч человек в год, что в принципе нереально», – считает она.

    «Реальность же отражалась в количестве снижения штатных работников в экономике с 13,7 млн в 2000 году до 10,5 млн в 2009-м. Именно в это время в Италии, Испании, Португалии появляются десятки тысяч украинских сиделок, уборщиц, мужчин, работающих на стройках и складах. Только в Италии в 2002 году подали на легализацию в ходе миграционной амнистии по закону Босси-Финни около 100 тысяч украинских нелегалов», – отмечает Шеслер.

    Стала привлекательной для «заробитчан» (гастарбайтеров) и Польша, где росли зарплаты и появлялись рабочие места на табачных фабриках и овощных плантациях, говорит глава Союза эмигрантов. «Остался небольшой, но устойчивый поток в Россию, где трудности официальной легализации искупались легкостью адаптации и отсутствием языкового барьера. А официальная статистика все дальше разбегалась с реальностью, и именно поэтому никто не решался провести очередную перепись населения», – полагает Шеслер.

    Тем временем российская статистика зафиксировала, что новая и самая высокая людская волна хлынула с Украины после Евромайдана. В 2014-2015 году в России временное убежище получили более 450 тысяч человек, и далеко не все они были выходцами из Донбасса. С 2015 года более 700 тысяч человек получили российское гражданство, и это без учета жителей Крыма и Донбасса. Около 200 тысяч имеют РВП (разрешение на временное проживание), ВНЖ (вид на жительство) или временное убежище, десятки тысяч имеют патент на работу.

    Кроме того, сегодня сотни тысяч жителей Украины живут в России в ожидании, когда у них появится хотя бы возможность подать на РВП и ВНЖ вне официальной квоты, им приходится все время обновлять свои миграционные карты. В общей сложности на территории РФ сейчас живет не менее 2-3 млн человек, имевших украинский паспорт в 2014 году. Официальная Варшава также оценивает украинскую общину в 2-3 млн человек. А ведь есть еще Чехия, Германия, Словакия, страны Балтии, где очень часто встречаются «заробитчане» – водители и строители из Украины.

    Однако в киевских коридорах власти не желают знать подобных цифр, считает Шеслер. «Ведь такая депопуляция – просто приговор ее амбициям. Число детей, пошедших в школу в 2018 году, на 20 процентов меньше числа родившихся в 2011. Где они? – риторически спрашивает глава союза политэмигрантов. – Почему число детей, закончивших школу в 2018, вдвое меньше родившихся в 2001? А ответ прост и груб. Эти семьи уехали вместе с детьми. Миграционная волна превращается в мощный отлив, который обнажает дно украинского государства», – подытоживает Шеслер.

    Официальный Киев скрывает реальную статистику, соглашается и депутат Верховной рады (в 2006-2012 годах) Алексей Журавко, ныне – президент Всеукраинской федерации трудоспособных инвалидов.

    «Украина обезлюдела. Дай Бог, если реально набирается 28 млн. человек. Социально-экономическая и политическая обстановка в стране способствует росту демографической дыры», – говорит Журавко. «Демографический провал усилился с момента переворота 2014 года. При Владимире Зеленском депопуляция превысила свой темп, заданный Петром Порошенко. Если к власти не придут в ближайшее время люди с головой, уже лет через пять останется 15-18 миллионов человек», – опасается Журавко.

    Как подозревает экс-депутат, демографы из НАНУ включили в свои расчеты также жителей Крыма и ДНР-ЛНР, а это в общей сложности не менее 5-6 млн человек, но на самом деле большинство из них давно уже – обладатели паспортов России, просто Киев по инерции продолжает считать их своими гражданами. «Но даже если брать не только эти территории, а еще и украинцев, уехавших в Евросоюз, то и тогда 41,3 млн. не наберется. Цифра будет гораздо скромнее», – сказал Журавко газете ВЗГЛЯД.

    Подобные «приписки» имеют заведомо коррупционную подоплеку, уверен экс-депутат. «Если на социальные нужды граждан из бюджета Украины выделяют гораздо больше денег, чем этих граждан есть на самом деле, то проще воровать. Чем хуже жизнь в стране, тем больше запускается всяких правительственных программ, «направленных на социальные нужды». Следовательно, расширяется и кормушка для коррупционеров. Администрация Зеленского пользуется теми же нехитрыми приемами, что и администрация Порошенко», – подчеркивает Журавко.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент законопроект о втором гражданстве для представителей украинской диаспоры, живущих в Канаде, США и Евросоюзе. Живущих в России украинцев закон не коснется. «65 млн украинцев со всего мира теперь будут чувствовать себя не диаспорой, не просто людьми украинского происхождения», – заявил он, выступая с ежегодным посланием Верховной раде.

    В сентябре Зеленский в ходе визита в США пообещал представителям украинской общины реализовать идею о двойном гражданстве. При этом он уточнял, что его нельзя предоставить всем этническим украинцам, так как некоторые из них живут в «недружественных» странах.

    «В Киеве с помощью закона о двойном гражданстве, конечно, могут искусственно нарастить численность украинцев в мире, – полагает президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко. – Но полноценными гражданами эти новоиспеченные украинцы не станут. Кроме того, Украина тем и отличается от Китая или Венгрии, что никогда не помогает проживающим за рубежом соотечественникам».

    Как подозревает Охрименко, закон о двойном гражданстве потребовался Зеленскому по сугубо внутриполитическим резонам. «Сейчас правящая партия «Слуга народа» испытывает нажим со стороны оппозиции из-за того, что у многих из «слуг народа» обнаружилось двойное гражданство. По данным, которые озвучивает оппозиция, паспорт США есть, к примеру, у руководителя фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давида Арахамия. «По законам Украины, лицо с двойным гражданством не может быть депутатом Верховной рады», – напомнил эксперт.

    «Что касается названных демографами из НАНУ рисков по снижению населения до 20 млн. человек, то это реально. У нас смертность традиционно превышает рождаемость.

    А сейчас показатели по смертности значительно увеличились, по сравнению с прошлыми годами»,

    – отмечает он он. Экономист соглашается, что чиновникам, особенно в глубинке, невыгодно фиксировать реальную демографию. «Когда бюджет Украины распределяют по регионам, то опираются на численность жителей по прописке, а не на количество фактически проживающих. Несколько раз в Киеве поднимался вопрос, чтобы изменить такой порядок. Но местные советы на уровне городов и сел этому неизменно противятся», – подытожил экономист.

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