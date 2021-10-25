Китай оккупировал «задний двор» США

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25 октября, понедельник  |  Последнее обновление — 09:24  |  vz.ru
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Газ стал Молдавии не по карману

При нынешних условиях на рынке Молдавия оказалась не в состоянии платить реальную цену за газ Алексей Никольский/РИА Новости
Переговоры России с Молдавией по газовому вопросу завершились безрезультатно. Кишинев, отказавшийся ранее от нефтяной привязки цены на газ, оказался не способен платить за него по рыночным ценам – у Молдавии просто нет таких денег. А поэтому с 1 декабря поставки газа Кишиневу могут остановиться. Правда, там могут разыграть приднестровскую карту. Но насколько эта угроза серьезна для Газпрома? Подробности...
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В НАТО нашли способ атаковать Россию с территории Украины

Есть опасность, что натовские ракеты могут стартовать в 30 км от нашей границы Zuma/ТАСС
России нет причин опасаться вступления Украины в НАТО, поскольку альянс – сугубо «оборонная» структура, заявил глава блока Столтенберг. Впрочем, и без принятия Киева в свои ряды, альянс может разместить ракеты на Украине вблизи границ России. О существующих для этого возможностях в украинском законодательстве рассказал Владимир Путин на заседании клуба «Валдай». Откуда Украина будет угрожать России? Подробности...
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Замена нефти на биотопливо таит смертельную угрозу

Главный довод за биотопливо: выбросы СО2 при горении древесины будут полностью компенсированы при выращивании новой Philipp von Ditfurth/Global Look Press
В западных странах активно насаждают миф о том, что спасти планету от глобального потепления поможет переход на биотопливо. То есть на ТЭС, которые сжигают специально обработанную древесину вместо угля, нефти и газа. За этим мифом кроется глобальная афера людей циничных и жадных, ведь подобная «зеленая энергополитика» смертельно опасна.  Подробности...
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Китай оккупировал «задний двор» США

Страшный сон США – китайские боеголовки в Центральной Америке – может стать реальностью Артем Иванов/ТАСС
Центральноамериканский ракетный кризис. Именно так одна из американских газет назвала сценарий, который грозит стать повторением Карибского кризиса между Вашингтоном и Москвой. В строительстве Китаем стадионов в Сальвадоре и Коста-Рике видят тайные планы по размещению ракет под боком у США. Это не просто паранойя – ночной кошмар Пентагона правда может стать реальностью. Подробности...
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Новая катастрофа L-410 унесла жизни парашютистов

За последнее время потерпел крушение уже третий самолет марки L-410 Пресс-служба МЧС РФ/РИА Новости
В Татарстане разбился самолет L-410 с 20 парашютистами на борту. По предварительным данным, погибли 16 человек. За последнее время это уже третья катастрофа самолетов этой модели с жертвами. Почему произошла трагедия на этот раз и можно ли делать выводы о проблемах технического характера L-410? Подробности...
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Варшавские адвокаты Украины наживаются на клиенте

Олег Хавич
Олег Хавич, аналитик, руководитель Института развития города Черновцы
В ноябре «Газпром» не будет бронировать дополнительные мощности прокачки газа через Украину, а польский маршрут продолжит использовать на треть. Но в Варшаве и этому рады – ведь Киев мог отобрать почти половину польского транзита. Подробности...

Ответственность – ключевое слово в отношениях человека и оружия

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Отстаньте от русского закона об оружии – в нем все верно, хотя я лично, конечно, за короткоствол, а травматы бы запретил совсем, так как это оружие безответственности. Подробности...
Обсуждение: 36 комментариев

Правота превратилась в религию

Алексей Алешковский
Алексей Алешковский, сценарист
Так уж повелось, что чем свободнее мы живем, тем шире героическое недовольство. А чем оно шире, тем больше его приходится сужать. Подробности...
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Зачем СССР подавил бунт в Венгрии

Обсуждение: 17 комментариев

Чем опасно биотопливо

ФБР украло водку у Дерипаски

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В Японии всплыли «корабли-призраки» времен Второй мировой

В районе японского острова Иводзима землетрясение подняло со дна затопленные корабли-призраки времен Второй мировой войны. Из-за сейсмической активности всплыли 24 остова судов
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Определена самая красивая мигрантка России

На церемонии в «Президент-Отеле» объявлена победительница конкурса красоты, который провела Федерация мигрантов России. Корону получила 25-летняя Рушана Каримова из Узбекистана. В финал также вышли девушки из Киргизии и Таджикистана
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Портреты победителей конкурса «Учитель года России» разных лет

4 октября в ГУМе открылась выставка портретов учителей года разных лет – все они олицетворяют собой образ современного российского педагога. Выставка будет экспонироваться до 9 октября, после этого она украсит собой праздничный концерт ко Дню Учителя в Государственном Кремлевском дворце. На фото: Екатерина Алексеевна Филиппова «Учитель года России – 1996»
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Китай оккупировал «задний двор» США

    Страшный сон США – китайские боеголовки в Центральной Америке – может стать реальностью
    		   25 октября 2021, 08:50
    Фото: Артем Иванов/ТАСС
    Текст: Геворг Мирзаян,
    доцент Финансового университета

    Центральноамериканский ракетный кризис. Именно так одна из американских газет назвала сценарий, который грозит стать повторением Карибского кризиса между Вашингтоном и Москвой. В строительстве Китаем стадионов в Сальвадоре и Коста-Рике видят тайные планы по размещению ракет под боком у США. Это не просто паранойя – ночной кошмар Пентагона правда может стать реальностью.

    В 1962 году отправка советских ракет на Кубу вызвала жесткую реакцию США и поставила мир на грань ядерной войны. В 2021 году и примерно в то же осеннее время советские ракеты поменялись на китайские, а Куба превратилась в Сальвадор – другую маленькую и бедную центральноамериканскую страну. 

    И это не сказки из числа тех, которые прибалты и поляки рассказывают о российских танковых колоннах, уже готовых отправиться на Берлин или Варшаву. У Соединенных Штатов есть реальные основания опасаться превращения стран Центральной Америки – тех, которые еще недавно называли американским задним двором – в китайские форпосты. Форпосты, завоеванные не оружием, не глобальной идеей, а банальным юанем. То есть деньгами.

    Китай уже стал вторым важнейшим торговым партнером стран региона, а в случае некоторых из них (Бразилия, Чили, Перу, Уругвай) в 2019 году вышел на первое место. Общий объем торговли между КНР и государствами Латинской Америки вырос с 17 млрд долларов в 2002-м до 315 млрд в 2019-м.

    «Китайское влияние глобально, оно повсюду в этом полушарии – и усиливается угрожающими темпами», – предупреждает глава Южного командования США Крейг Фаллер. По его словам, китайцы массово скупают транспортную инфраструктуру: морские порты, аэропорты, иные хабы. Проще говоря, всё, что имеет какое-то значение.

    Кто виноват?

    Латиноамериканские правители (прежде всего те из них, кто правит в Центральной Америке) с радостью принимают китайскую помощь. Их можно понять. В регионе крайне нездоровая экономическая ситуация, бюджеты большинства государств глубоко и безнадежно дефицитные. Небольшим странам для выживания нужен спонсор – государство, которое будет давать деньги и требовать в ответ политической лояльности.

    Комфортный спонсор в лице СССР давно исчез, приемлемый спонсор в лице Венесуэлы сейчас сам нуждается в деньгах. У Соединенных Штатов брать деньги опасно – в довесок к спонсорской помощи идут требования внутренних реформ, соблюдения прав человека, либерализации и иных чуждых для центральноамериканских вождей требований.

    И тут приходят китайцы, дары приносящие. Пекин не вмешивается во внутренние дела местных режимов, никого не учит жить. И в то же время инвестирует миллиарды долларов в инфраструктурные проекты – стадионы, больницы, дороги, тем самым поддерживая на плаву местные власти.

    Не случайно американский профессор Эван Эллис назвал Китай «инкубатором популистских режимов» в Латинской Америке.

    В ответ китайцы просят на первом этапе только уважения и лояльности. Например, разрыва дипотношений с Тайванем и признания принципа одного Китая (что без особых угрызений совести сделали в нулевые и десятые годы Сальвадор, Панама, Коста-Рика и другие страны Центральной Америки).

    Впоследствии китайцы, по всей видимости, будут просить более значимых проявлений внешней лояльности. В том числе и военно-политической.  

    Одной из приоритетных для Пекина стран Центральной Америки является Сальвадор. Выбор, на первый взгляд, странный. В Сальвадоре нет нужных Китаю ископаемых. Нет экономики, которая могла бы потреблять китайские товары в больших масштабах. Нет армии или геополитического влияния. Но у него есть география.

    Эксперты уже подсчитали, что расстояние от Гаваны до Вашингтона примерно такое же, как от Сальвадора до важнейших военно-стратегических объектов на территории США. И если в Сальвадоре окажутся китайские ракеты, то это станет прекрасным симметричным ответом Соединенным Штатам на размещение американских ракет в Японии, Южной Корее и в других государствах под боком у Пекина.

    Напомним, что размещение советских ракет на Кубе началось после того, как Штаты поставили свои боеголовки в Турцию.

    Помимо ракет, в Сальвадоре может появиться и китайский флот – Пекин хочет взять под контроль один из глубоководных портов страны.

    Что делать?

    Разумеется, США не хотят доводить ситуацию до появления китайских ракет или кораблей в Сальвадоре, а равно в других странах Центральной Америки. Они пытаются выбить Китай из своего заднего двора. К сожалению американцев, сделать это не так просто – нет экономических инструментов.

    Белый дом не может заниматься прямым спонсированием Центральной Америки без довеска в виде требований в области прав человека – такого подхода не поймут ни пресса, ни Конгресс, ни общественность, ни суд (американские власти выдвинули обвинения в коррупции целому ряду высокопоставленных центральноамериканских политиков, в том числе и сальвадорских).

    Нет и военных инструментов – организовать очередное «вторжение в Панаму» сейчас не получится. Не потому, что американская армия слаба, а потому, что в политическом руководстве некому принять такое решение.

    Президент Джо Байден в ходе своего выступления в ООН заявил, что Америка больше не будет заниматься переворотами и сменой режимов в других странах – это слишком затратно и в плане денег, и в плане имиджа, и в плане электората (массовый избиратель устал от войн).

    Нет даже миграционных инструментов, хотя кажется, что есть. Внешние переводы в Сальвадор (в основном от работающих за рубежом сальвадорцев) составляют до 20% от всего ВВП страны – и в основном это переводы из Соединенных Штатов. Если США надавят на свою сальвадорскую диаспору и обозначат готовность начать массовые депортации, возможно, власти маленькой центральноамериканской страны призадумаются над тем, стоит ли дергать американского орла за перья.

    Однако проблема Вашингтона в том, что в маленькой центральноамериканской стране прекрасно знают: никаких депортаций не будет. Это Дональд Трамп мог решиться на столь радикальные шаги, а команда Байдена активно работает на привлечение латиноамериканского электората в ряды Демпартии и готовит миграционную амнистию.

    Именно поэтому США на сегодняшний день так и не смогли создать эффективную стратегию защиты своего центральноамериканского пространства от китайских амбиций. Это значит, что второй ракетный кризис в регионе становится все более вероятным.


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