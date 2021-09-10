Взгляд
10 сентября, пятница  |  Последнее обновление — 11:20  |  vz.ru
Разделы

Зачем США помогают России зарабатывать на нефти

Россия продает все больше нефти в США Максим Слуцкий/ТАСС
Американцы закупают у России все больше и больше нефти. Хотя США сами являются крупнейшим производителем черного золота, а в соседях у них Канада и Мексика. Остановка добычи в Мексиканском заливе из-за урагана «Ида», конечно, объясняет возросшую востребованность российской нефти у американцев. Однако не до конца. Есть еще фундаментальные причины. Подробности...
Перейти в раздел…

На финишной прямой в Госдуму может прорваться пятая партия

Среди тех, кто намерен проголосовать, довольно много не определившихся с партийными предпочтениями Андрей Самсонов/ТАСС
Замеры общественного мнения показали – на финишной прямой думской кампании определилась четверка партий-лидеров. Но социологи и политологи не исключают и сюрпризов. Некоторые партии показывают положительную динамику – и вполне возможно, что кто-то из отстающих участников гонки преодолеет пятипроцентный барьер. Кому может повезти и как изменится Госдума, если в нее пройдет пятая партия? Подробности...
Перейти в раздел…

Российские учения привели Польшу в чрезвычайное положение

Российское оружие планируется использовать только в оборонительных целях Эрик Романенко/ТАСС
Двести тысяч человек примут участие в масштабных стратегических учениях «Запад-2021», которые начинаются 10 сентября в России и Белоруссии. Реакция на это событие оказалась крайне нервной, особенно в странах Прибалтики, а Польша даже ввела на своей территории чрезвычайное положение. И у столь яркой демонстрации страха перед Россией у поляков есть весьма определенный мотив. Подробности...
Перейти в раздел…

Китай уничтожает репетиторов ради детей

Образование детей превратилось в Китае в деструктивный культ Zuma/ТАСС
Правительство КНР несколькими выверенными ударами полностью уничтожило целый сектор национальной экономики – репетиторские услуги. С теми, кто помогал китайским детям улучшить оценки в школе или поступить в вуз, обращаются так, будто они враги народа. Причины, побудившие Пекин к таким действиям, угадать невозможно: власти КНР считают, что без репетиторов китайцы станут чаще рожать.  Подробности...
Перейти в раздел…

Каким должно быть наказание для убийц детей

Подозреваемый ранее был осужден за сексуальное насилие над детьми кадр из видео
Россию всколыхнула трагедия в Кузбассе – две десятилетние школьницы, пропавшие накануне, обнаружены мертвыми. Подозреваемый признался в их изнасиловании и убийстве на месте преступления. Подозреваемый ранее уже был судим за сексуальное насилие. Какие меры должно предпринять государство, чтобы не допустить новых убийств и изнасилований детей? Подробности...
Перейти в раздел…

Сталин сегодня – это мы сами

Алексей Алешковский
Алексей Алешковский, сценарист
Коллективная безответственность – единственный общедоступный урок истории. Кто сегодня во всем виноват? Каждый инвалид диванной гражданской войны знает правильный ответ: только не он. Подробности...
Обсуждение: 19 комментариев

Богатые страны хотят выйти из ЕС

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
В Венгрии и Польше начались разговоры о выходе из Евросоюза. Ранее об этом подумывала Греция. Но вероятность того, что ЕС покинут эти страны, пока невелика. Несколько больше шансов у других – более богатых – стран. Подробности...
Обсуждение: 22 комментария

Байден не снял Украину с «минского крючка»

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Охладить воинственный пыл украинских политиков смогли лишь учения российской армии на юго-западе РФ. Если бы их не было, высока вероятность, что в конце весны – начале лета ВСУ начали бы полномасштабные боевые действия в Донбассе. Подробности...
Обсуждение: 31 комментарий
Перейти в раздел…

Уничтожить репетиторов ради детей

Провал ЦРУ на Украине

День уничтожения военной игрушки

Обсуждение: 6 комментариев
Перейти в раздел…

Трагически погиб при исполнении служебного долга глава МЧС Евгений Зиничев

Глава МЧС Евгений Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга, спасая жизнь режиссера Александра Мельника. Министр находился в Норильске на межведомственных учениях по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций
Подробности...

В подмосковном Ногинске произошел взрыв бытового газа

Взрыв газа произошел в девятиэтажном жилом доме в подмосковном Ногинске. Обрушились четыре этажа, погибли два человека, госпитализированы шестеро. СК возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности
Подробности...

Умер Жан-Поль Бельмондо

Жан-Поль Бельмондо родился 9 апреля 1933 года в Нейи-сюр-Сен, пригороде Парижа, в семье художницы Сары Рейно-Ришар и скульптора Поля Бельмондо, чьи статуи украшают многие парижские парки
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Вы готовы ограничить собственное потребление ради экологического равновесия на планете?
  • Готов сейчас

  • Готов в будущем

  • Пусть другие себя ограничивают
Что вас может побудить переехать жить в Сибирь из западной части России?
  • Высокая зарплата

  • Хорошие жилищные условия

  • Перспективы карьерного роста

  • Таежная романтика

  • Ни при каких условиях не перееду

  • Я уже живу в Сибири
Что вам ближе – коммунизм или христианство?
  • Коммунизм

  • Христианство

  • И то, и другое

  • Ни то, ни другое
    Перейти в раздел…
    НОВОСТЬ ЧАСА: Зеленский допустил вероятность войны с Россией
    Путин и Лукашенко объявили о старте экономической интеграции Назван размер пенсии Меркель Киев заявил о способности украинских войск взять Донецк и Луганск Погибший в Сирии российский военный оказался подполковником из Приморья
    Лукашенко озвучил позицию Белоруссии по кредитам от России В Дагестане ликвидированы двое боевиков Посол Латвии заявил о нежелании ЕС «новых проблем» из-за Украины Россия предложила Германии стать транзитером водорода
    Бесланский террорист Кулаев попросил о пересмотре пожизненного приговора Трамп захотел отправить Байдена в нокаут Украинцев припугнули ростом тарифов на газ из-за «Северного потока – 2» В приплывшем на Хоккайдо россиянине заподозрили шпиона

    экспортный газопровод


    «Северный поток – 2» построен

    высокие цены


    Путин: Те, кто заключили с Газпромом долгосрочные контракты, могут ликовать

    граф Муравьев-Амурский


    В Германии заявили о «незаконном вхождении» Дальнего Востока в состав России

    Видео

    национальная валюта


    Биткоин посягнул на монополию доллара

    опасный сосед


    Талибы пригрозили Средней Азии дружбой

    ввод санкций


    Ссора Польши с Евросоюзом может принести пользу России

    получение сертификатов


    У «Северного потока – 2» возникли две новые польско-украинские проблемы

    дипломатический конфликт


    Ради ссоры с Россией власти Чехии приносят в жертву интересы детей

    западная поддержка


    Геворг Мирзаян: Оружейное эмбарго против Киева невыгодно России

    преклонение перед меньшинствами


    Валерий Коровин: Реклама и масскульт пытаются навязать чужую жизнь

    жизнь на островах


    Андрей Манчук: Для жителей Южных Курил вопроса: чьи острова – не существует

    на ваш взгляд


    Что вас может побудить переехать жить в Сибирь из западной части России?

    Китай уничтожает репетиторов ради детей

    Образование детей превратилось в Китае в деструктивный культ    10 сентября 2021, 11:20
    Фото: Zuma/ТАСС
    Текст: Дмитрий Бавырин

    Правительство КНР несколькими выверенными ударами полностью уничтожило целый сектор национальной экономики – репетиторские услуги. С теми, кто помогал китайским детям улучшить оценки в школе или поступить в вуз, обращаются так, будто они враги народа. Причины, побудившие Пекин к таким действиям, угадать невозможно: власти КНР считают, что без репетиторов китайцы станут чаще рожать.

    Про все народы можно сказать, что они очень любят детей. Это для людей не национальная черта, а видовая, биологическая. Но со стороны кажется, что китайцы из среднего класса любят детей особенно сильно. Как правило, речь идет только об одном-единственном ребенке, вокруг которого складывается настоящий культ с дарами и ритуалами. Маленьких наследников невозможно балуют.

    Еще одним культом, характерным для КНР, является культ образования. Давно прошли те времена, когда партия в лице Мао делала ставку на безграмотных крестьян, на фоне которых председатель казался гигантом мысли (широкую огласку получило то, что один из руководителей «культурной революции» и ближайший приближенный Мао – Ван Хунвэнь – советовал лечить уже смертельно больного кормчего толченым жемчугом). В современном Китае для продвижения по карьерной лестнице оценки и дипломы имеют огромное значение.

    Сложим эти два обстоятельства, упомянув, что принадлежность к среднему классу в КНР зачастую означает то, что оба родителя много работают и не имеют свободного времени на своих детей, то есть подарки и дополнительное образование – это и компенсация, и альтернатива отеческому вниманию. В итоге получим огромный рынок репетиторов, которые подтягивают школьников по нужным предметам и готовят их для поступления в вуз. Специалисты оценивают его ежегодный оборот примерно в 100 млрд долларов.

    Советскому и постсоветскому человеку не придет в голову искать в этой ситуации что-то плохое, так как «ученье – это свет». Но в нашем же русском языке слово «культ» имеет негативные коннотации как нечто не совсем естественное и здоровое. Так и с культом дополнительного образования в Китае – на бытовом уровне он моментально скатывается в моральный шантаж:

    если у вас нет возможности обеспечить ребенку репетитора и дополнительные курсы, вы ребенка недостаточно любите, вы плохие родители.

    На этой нехитрой спекуляции построена заметная часть рекламы образовательных услуг, которой в КНР стало очень много. Рынок разгоняет потребительскую истерику, что привлекает новых инвесторов, которые начинают разгонять ее с новой силой. В общем, «общественная проблема».

    Формулировка принадлежит лично председателю Си Цзиньпину, в минувшем мае раскритиковавшему «беспорядочное развитие отрасли внеклассных дополнительных услуг». К июлю Госсовет (правительство) и ЦК компартии вмешались в ситуацию весомо, грубо и зримо. Зарабатывающим на репетиторах фирмам запретили проводить IPO, привлекать инвестиции, использовать для занятий инфраструктуру государственных школ, преподавать дошкольникам материалы начальных классов, а школьникам – вообще что угодно в выходные, каникулярные и праздничные дни.

    Такая политика получила название «двойного сокращения». Поначалу казалось, что государство просто хочет взять этот сегмент под контроль: «упорядочить развитие», по товарищу Си, создав специальный отдел по надзору и устроив массовые проверки квалификации репетиторов. Но уже к концу лета стало понятно, что власть нацелена на полное уничтожение отрасли.

    Коммерческим фирмам приказали перерегистрироваться в качестве некоммерческих, а до того учеников не набирать и какой-либо платы со старых не взимать. Что же касается частных лиц («на наши деньги» – индивидуальных предпринимателей), то им запретили проводить занятия на дому, в отелях и онлайн. На этом можно ставить точку – таких репетиторов, которые могли бы зарабатывать деньги, не нарушая при этом закон, в стране больше нет. Миллионы педагогов потеряли работу, десятки миллионов родителей пребывают в шоковом состоянии – как жить-то теперь?

    Ответа на этот вопрос компартия пока не дает. Что же касается ее мотивов и каких-то объяснений происходящему, их можно разделить на три неравнозначные группы.

    Более всего государственная пропаганда уделяет внимание «борьбе за равенство возможностей», с необходимостью которой в формально коммунистическом Китае спорить не принято. Не все семьи могут позволить себе репетиторов, что, учитывая китайское внимание к оценкам, углубляет социальный разрыв между ними и теми, кому частные уроки по карману.

    При этом, подчеркивают власти, такие уроки вообще-то не нужны – государственные школы прекрасно справляются со своей задачей, давая ученикам необходимый объем знаний, а те, кто считает иначе, клеветники и враги народной системы образования.

    Представляется, что значительно ближе к истине другое объяснение, о котором госорганы тоже упоминают, но стараются на нем не акцентироваться. Это объяснение кажется парадоксальным и тянет на самостоятельную сенсацию: репетиторство уничтожают для того, чтобы китайцы больше рожали.       

    Считается, что разрешение острого демографического кризиса в Китае (подробно о нем и его причинах газета ВЗГЛЯД писала здесь) для товарища Си является одним из двух безоговорочных приоритетов (второй – построение зажиточного общества, и он, кстати говоря, противоречит первому, поскольку рост уровня жизни сопровождается демографическим переходом, то есть сокращением рождаемости). Но при чем тут вообще репетиторы?

    При том, что, как считают в компартии, нездоровая гонка за дополнительным образованием накладывает на средний класс существенную финансовую нагрузку. Двойную, если детей в семье двое, поэтому второго китайцы рожать отказываются, а партии нужно, чтобы рожали.

    Столь резкое вмешательство правительства в дела китайской семьи, как заявляют опрошенные Reuters и Bloomberg демографы, рискует получить эффект, обратный ожидаемому. Как уже было сказано выше, «двойное сокращение» оставило без заработков миллионы людей. Как правило, молодых специалистов и вчерашних выпускников, особенно часто – женщин. В подобных условиях они, скорее всего, повременят с созданием семьи, то есть не родят для партии не только второго, но и первого ребенка.

    Кто тут прав – покажет время. В любом случае у КПК есть и третий мотив поступать так, как она поступает. О нем говорят гораздо реже, хотя выигрыш властей неизбежен. Речь идет об установлении тотального контроля за системой образования, от которого случайно ускользнули репетиторы. Если не можешь их в полной мере контролировать – уничтожь. Воспитание молодых коммунистов – не тот вопрос, который государство готово отдать на откуп мелкому частнику, тем более частной компании, привлекающей иностранные инвестиции.

    Сейчас КНР переживает подъем авторитарных тенденций – количество сфер вроде бы частной жизни, которые государство вдруг захотело контролировать, растет день ото дня. Буквально недавно китайским школьникам запретили играть в онлайн-игры по будням, теперь запрещают дополнительное образование по выходным, а завтра неизбежно последуют новые ограничения – и для детей, и для родителей, и для коммерческих предприятий.

    Колоссальный масштаб реформ и побочный ущерб от них КПК нимало не смущают – привычные и к этому, и даже к тому, что очередная такая реформа способна привести к столь же масштабной катастрофе, будь то «большой скачок», уничтожение воробьев, «культурная революция» и многие другие этапы «красного» державостроительства.   

    Товарищ Си поставил партию под контроль более плотный, чем любой из его предшественников после Мао, и вернулся к практике «бессрочного председательства», свернутой со смертью основателя КНР. События последних двух лет показали его склонность к социальной инженерии и мегаломанским общественным проектам – и это тоже в духе Великого кормчего.

    Но чего от Си ждать не стоит – это показательно массового террора, главной отличительной черты маоизма. И дело даже не в умножении народа, как приоритете партии и правительства, а в том, что для Великого кормчего массовый террор был инструментом контроля за страной. Теперь есть другие инструменты – более гуманные, более эффективные, всевидящие и технически продвинутые. Участие товарища Си в делах каждой отдельной китайский семьи в разы выше, чем при Мао, время которого вынуждало довольствоваться такими мерами гуманитарного воздействия, как красный цитатник и портрет в каждом доме.

    Студент, как потенциально опасная и деструктивная сила, в тот дом теперь не войдет, кем бы они ни был – боевиком «культурной революции» или репетитором по математике.


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •