Литва вступила в борьбу за Крым с Киркоровым и Шуфутинским

«Сознательно отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины», а также использовал «мягкие меры пропаганды». Все это – обвинительные цитаты литовских чиновников, которые таким образом обосновывают планы по запрету на въезд в страну популярных российских певцов. В чем же именно заключается «пропаганда» попавших в Литве под запрет исполнителей?

Началось с того, что еще несколько дней назад председатель литовского парламентского комитета иностранных дел Жигимантас Павиленис (СО-ХДЛ) заявил, что необходимо запретить в Литву въезд людей, использующих «мягкие меры пропаганды». Под такими людьми подразумевались прежде всего российские певцы и артисты.

Битва с «вредным влиянием»

«В министерстве мы создали группу людей, которые оценят такие возможности с юридической точки зрения. Посмотрим, какие будут выводы», – сказал в ответ министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис. По его словам, для такого решения нужно юридическое обоснование. Он отметил, что списки невъездных нужно регулярно обновлять, дополняя их, например, белорусскими чиновниками.

Павиленис в свою очередь сказал, что заслон нужно прежде всего поставить тем российским исполнителям, которые оказывают вредное влияние на литовское население. Павиленис напомнил, что ранее вместе с коллегой по партии Лауринасом Кащюнасом предлагал правительству расширить критерии, по которым человеку можно запретить въезд в Литву. «В ближайшее время состоится заседание парламентского комитета по нацбезопасности и обороне. Мы серьезно обсудим... создание системы, чтобы не пришлось реагировать на каждый отдельный случай. Это поможет ведомствам, которые не сталкиваются с геополитическими угрозами, избежать подобных ошибок в будущем», – заключил Павиленис.

Почему тема с Киркоровым и Шуфутинским всплыла именно сейчас? Дело в том, что в начале января в Министерстве культуры Литвы публично пожалели, что выплатили компенсации организаторам несостоявшихся концертов этих исполнителей. Местная пресса выяснила, что в конце ноября литовский Совет по культуре выделил субсидию на сумму почти 13,7 тыс. евро компании Bravo events, которая понесла убытки из-за отмены концертов Филиппа Киркорова (а концерты были отменены из-за коронавирусных ограничений). Финансовые средства в размере почти 17 тыс. евро также получила компания Mon voyage, которая понесла убытки из-за несостоявшихся концертов еще одного российского исполнителя, Михаила Шуфутинского.

Глава Минкультуры Симонас Кайрис заявил, что средства были выделены «из-за порочного прежнего порядка субсидирования». Министр вынужден был оправдываться: «Этот горький урок я хотел бы использовать и как повод глубже посмотреть на давно существующую проблему. Уже не первый раз в общественном пространстве возникают инциденты или сомнения относительно концертов исполнителей пропутинских взглядов». Кайрис отметил, что в дальнейшем Министерство культуры инициирует «соответствующие решения в масштабе всего государства в отношении таких исполнителей».

Скандал привлек внимание министра иностранных дел Ландсбергиса – и тот предложил решить «проблему» одним махом. В понедельник МИД передал в департамент миграции просьбу внести Филиппа Киркорова в национальный список иностранцев, которым запрещен въезд в страну. В заявлении, подписанным главой ведомства Габриэлюсом Ландсбергисом, говорится о том, что певец во время своих неоднократных посещений Крыма «сознательно отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины».

Реакция Киркорова на угрозу лишить его доступа к литовской публике пока не известна. А Михаил Шуфутинский сказал: «Это, конечно, обидные вещи, которые мне сегодня пришлось увидеть в интернете. Обидные и неожиданные, поскольку я вообще люблю Литву». Артист добавил, что ничего не потеряет в случае запрета на въезд в Литву, «кроме того самого потрясающего ощущения, что я не смогу выступить перед теми людьми, которые меня ждут».

«Я за сильного президента»

Можно сказать, что в Литве питают особую «любовь» к российской попсе. Так, в марте 2018 года литовский парламентарий Лауринас Кащюнас уже предлагал внести в список невъездных и Филиппа Киркорова. Кащюнасу не понравились высказывания, сделанные певцом 18 марта того года в здании посольства России в Литве.

Киркоров приехал в республику с концертами и в день президентских выборов явился в посольство исполнить свой гражданский долг. Там он заявил: «Я нахожусь за границей. В то же время я нахожусь на территории, которая когда-то называлась Советский Союз. Это было все единое государство. Сейчас мы разделены – на разные части, разные территории, разные валюты. Но находясь сейчас здесь на гастролях, я понимаю, что для музыки нет границ».

Киркоров добавил: «Я за сильного президента, за сильную Россию, за настоящую Россию, в которой я родился пятьдесят один год назад. Я голосовал за свою красивую страну, которая никогда и никому не желала ничего плохого и никогда ни на кого первой не нападала». После этого бывший министр обороны Литвы Раса Юкнявичене назвала Киркорова «инструментом путинской пропаганды».

Музыкальный ринг

Литва имеет опыт борьбы и с другими с российскими музыкальными исполнителями. Так, на исходе 2015 года разыгралась трагикомическая история с Академическим ансамблем песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова. В том году ансамбль в честь 70-летия Победы проводил концерты в столицах европейских государств, освобожденных СССР от немецко-фашистских захватчиков. Но когда гастрольные планы были обнародованы, в Литве, Латвии и Эстонии «бдительные патриоты» тут же принялись «стучать куда надо» – не допустите, мол, идеологической диверсии, не дайте «кремлевским соловьям» петь у нас свои песни!

Сначала концерт «александровцев» отменили в литовском Висагинасе. Директор местного культурного центра Дануте Моркунене сказала: «Идеологическая нагрузка этого ансамбля стала главной причиной того, что концерт не будет позволено провести. Факт, что в нашем государстве совсем иначе воспринимают русских солдат. К тому же этот ансамбль – наследие советских времен».

Особенное возмущение литовского официоза вызывает факт, что «александровцы» в 2014-м году исполнили песню «Вежливые люди».

Потом в «бой» с артистами вступила «тяжелая артиллерия» в лице министра культуры Литвы Шарунаса Бирутиса. Непреклонным тоном сей государственный деятель заявил, что «раскалывающей общество политике Москвы не место в Балтии». Бирутис призвал последовать примеру Висагинаса и другие самоуправления Литвы, и их культурные учреждения.

Ранее, в 2016-м году, Литва запретила въезд и еще одному российскому певцу - Олегу Газманову. МИД этой страны обвинил Газманова в «разжигании неприязни и демонстрации неуважения к нашей истории». Конкретно недовольство литовцев вызвала песня «Я рожден в Советском Союзе», где звучат слова: «Украина и Крым, Беларусь и Молдова – это моя страна. Сахалин и Камчатка, Уральские горы – это моя страна. Красноярский край, Сибирь и Поволжье, Казахстан и Кавказ, и Прибалтика тоже». По словам Газманова, однажды он пел эту песню в ходе концертного тура по Литве и никаких претензий не было. «Даже в каком-то городе я два раза ее спел!», – поведал певец.

А в мае 2019 года Литва объявила персоной нон-грата российского исполнителя Григория Лепса. Санкции против поп-певца вступили в силу на основании принятого в Литовской Республике «списка Магнитского», который позволяет включать в стоп-лист лиц, «связанных с коррупцией, отмыванием денег и нарушениями прав человека».

«Вражеские агенты»

В литовский «черный список» попадают, естественно, не только поп-звезды, но и другие россияне. Скажем, вряд ли журналист «Комсомольской правды» Галина Сапожникова, решившая в сентябре 2015-го посетить Литву, предполагала, какими неприятностями для нее обернется эта поездка.

«Нас догнали на трассе, в километрах шестидесяти от Вильнюса, когда мы с коллегой ехали в один маленький литовский городок на интервью с одним из героев будущей публикации. Машину обогнал автомобиль пограничной охраны, из которого вышли двое. "Мы вас информируем, что вы должны покинуть Литовскую Республику. А если не покинете – можете быть задержаны и высланы", – зачитывает бумагу пограничник, глядя прямо в видеокамеру.

Напомню, мы стоим посреди поля. Вы купите мне билет обратно? Нет. Пришлете за мной вертолет? Нет. Какие тогда есть варианты? Мои высылатели озадаченно молчат. Им не дали инструкций. Они так волнуются, бедные, что хочется их немножко расслабить. "Я могу в последний раз в жизни купить литовского вяленого мяса и сыра? Ну, чтобы хватило на пять лет вперед?" – озадачиваю их вопросом. Молчание... Ступор... Взрыв мозга…

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Спасибо антироссийской пропаганде, которая яростно пишет о том, что без литовских продуктов Россия умирает с голода. Сердца хуторян не выдерживают: офицер берет себя в руки и дрогнувшим голосом разрешает – можете… Представляю, что ему сказало начальство, когда он привез протокол, на котором моей рукой было начертано: улечу вечерним рейсом, а до этого времени прошу меня не беспокоить…», – иронизировала Сапожникова.

В число «вражеских агентов» журналистка попала за свои критические статьи о литовской действительности, а также за то, что занималась по линии медиаклуба «Формат А-3» организацией визитов в Прибалтику для встреч с местной публикой российских культурных и общественных деятелей – мыслителей, политологов, режиссеров, актеров, литераторов, публицистов.

А летом 2019 года литовские власти задержали в аэропорту Вильнюса и после допроса выслали из страны журналиста Марата Касема – вообще-то, гражданина Латвии, прибывшего в соседнюю страну для освещения президентских выборов. Вся вина Касема заключалась в работе на «неправильное» издание – он шеф-редактор портала «Sputnik Литва», входящего в структуру МИА «Россия Сегодня». Попытки Касема опротестовать его занесение в «черный список» в литовском суде успеха не имели.