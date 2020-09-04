Вхождение Абхазии в состав России напоминает белорусский кризис

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4 сентября, пятница  |  Последнее обновление — 17:36  |  vz.ru
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«Сила Сибири – 2» застрахует Газпром от проблем в Европе

США помогут Газпрому подписать контракт с Китаем по второй «Силе Сибири» Пресс-служба МЧС РФ/РИА Новости
Новый газопровод в Китай «Сила Сибири – 2» объединит газотранспортные системы запада и востока, заявил Газпром. Это позволит Москве оперативно перенаправить в Китай идущие сейчас в Европу объемы газа. Что этот газопровод даст России и стоит ли Европе опасаться «Силы Сибири – 2»? Подробности...
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Россия и Китай поборются за роль главного врага США

РФ и КНР остаются стратегическими партнерами, но в США болеют за разные команды Михаил Метцель/ТАСС
Ноябрьские выборы президента решат для Америки один из главных геополитических вопросов: кто ее главный противник и с чьим влиянием нужно бороться в первую очередь – России или Китая. Для Пекина ставка в этой игре значительно выше, чем для Москвы: там серьезно заинтересованы в том, чтобы в Белый дом переехал Джо Байден, обещающий обрушить на Кремль страшные кары. Подробности...
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Как «калужское чудо» работает на людей

Региональные власти прилагают усилия не только к тому, чтобы областной центр выглядел красиво Светлана Тарасова/РИА «Новости»
Как совместить меры по борьбе с эпидемией и поддержку промышленных производств? Создать комфортную жизнь для населения и одновременно экономить бюджет? Наладить обратную связь с гражданами, в том числе в социальных сетях? Рецепты управления регионом от и. о. губернатора Калужской области Владислава Шапши для специального корреспондента газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
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Слова Лукашенко о Навальном должны очень встревожить Варшаву

Ангела Меркель уже сталкивалась с тем, что ее телефон прослушивали – правда, американцы Kay Nietfeld/DPA/Global Look Press
Радиоэлектронная разведка Белоруссии «перехватила разговор», который доказывает, что дело об отравлении Алексея Навального является фальсификацией. По крайней мере, это утверждает белорусский лидер Александр Лукашенко. Как мог бы произойти подобный перехват и действительно ли у Белоруссии для этого есть технические возможности? Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Большевикам доверять нельзя

Андрей Бабицкий, журналист
Суть большевизма – вовсе не диктатура пролетариата. Его вообще незачем привязывать к Марксу. Большевики – тоталитарная секта, члены которой убеждены в наличии единственно верного учения, которое «всесильно». Подробности...
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Нет оружия сильнее, чем деревянная шпага

Алексей Зензинов, сценарист, драматург
Как хотите, но трудно поверить в случайные совпадения. 1 сентября ушли из жизни педагог-новатор, писатель Владислав Крапивин и актриса Ирина Печерникова, сыгравшая учительницу английского в лучшем советском фильме о школе – «Доживем до понедельника». Подробности...
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Католицизм и православие столкнулись на белорусском майдане

Святослав Шевченко, Председатель комиссии по вопросам семьи Благовещенской епархии
В Белоруссии сегодня две самых заметных конфессии – православие и католицизм. Именно они борются за внимание митингующих. Вся проблема в том, что у Восточной и Западной церквей слишком разные взгляды на революцию. Подробности...
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Россия и Китай столкнулись в США

Символы СССР опять приравняли к свастике

Как нелепо тратят деньги победители лотерей

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Военно-морские силы Шри-Ланки начали в Индийском океане буксировку горящего танкера New Diamond с 2 млн баррелей нефти. Очаг возгорания произошел в машинном отделении. Экологи предупреждают, что в случае утечки сырья в океан произойдет одна из самых больших экологических катастроф за последние десятилетия
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В Крыму на территории арт-кластера «Таврида» собрались 2 тыс. молодых деятелей культуры и искусств, чтобы принять участие в фестивале «Таврида – АРТ». Гостей фестиваля ждут концерты с участием известных российских исполнителей, арт-перформансы, кастинги и миллионные гранты
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Получены самые детальные снимки поверхности Солнца

Благодаря модернизации крупнейшего в Европе солнечного телескопа GREGOR немецкие ученые смогли получить самые детальные снимки поверхности Солнца за всю историю наблюдений с Земли. Теперь техника позволяет различать на поверхности Солнца детали размером до 50 км при диаметре звезды 1,4 млн км
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  • Да, надо перенести в Санкт-Петербург

  • Нет, пусть остается в Москве
Вы как потребитель пользовались когда-либо книгой жалоб?
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    Вхождение Абхазии в состав России напоминает белорусский кризис

    Прекрасная абхазская земля с большим трудом входила в состав Российской империи    4 сентября 2020, 17:25
    Фото: Петр Верещагин
    Текст: Евгений Крутиков

    Таинственные отравления, восстания, отцеубийство, шпионаж и даже любовная интрига – все это реальные исторические события, сопровождавшие присоединение Абхазии к Российской империи. 4 сентября – годовщина присяги абхазского князя российскому императору. Интереснее же всего то, что в этом сюжете наблюдаются прямые параллели с современными событиями в Белоруссии.

    4 сентября 1809 года Абхазское княжество перешло под покровительство России. В этот день владетельный князь Абхазии принял присягу на верность российскому императору и Империи, легитимизировав тем самым вхождение Абхазии в состав России.

    «Я, нижеименованный, владетель Абхазской области князь Сефер-Али бек, названный при Святом Крещении Георгием Шарвашидзе, обещаюсь и клянусь Всемогущим Богом пред Святым Его Евангелием в том, что хочу и должен Е. И. В., моему Всемилостивейшему Великому Государю Императору Александру Павловичу, Самодержцу Всероссийскому, и Е. И. В. Всероссийского престола Наследнику, который назначен будет, верным, добрым и послушным подданным быть и служить Е. В. как верному подданному пристойно есть и надлежит; противности никакой ни тайно, ни явно не чинить и по владетельному достоинству, в котором высочайшей Е. И. В. грамотой всемилостивейше я утвержден, поступать и исполнение чинить во всем по его, Великого Государя, указам, не щадя живота своего, до последней капли крови; подвластный же мне Абхазского владения народ содержать в порядке и управлять им с правосудием и кротостью, отвращая оный от всяких предприятий, интересам Е. И. В. противных; есть ли же чего собою учинить не могу, о том заблаговременно уведомлять главноуправляющего в Грузии и других российских начальников. В заключение сей моей клятвы целую слова и Крест Спасителя нашего. Аминь. И прилагаю к сему мою печать».

    Строго говоря, это не совсем окончательная или единственная дата. С таким же успехом датой вхождения Абхазии в состав России можно считать 1 марта (17 февраля старого стиля) следующего 1810 года, когда император Александр I высочайше утвердил просьбу князя Сафарбея (Георгия) Чачба (Шервашидзе) и Абхазия официально стала автономией в составе Российской Империи. Это было необычно, поскольку в Империи принципиально не было сугубо национальных автономий (у Финляндии и Польши было то, что сейчас правоведы назвали бы ассоциированным статусом). Исключением были казачьи районы, например, Всевеликое Войско донское и Наро-мамисонский осетинский округ, имевший статус казачьего. Своеобразный автономный статус Абхазии сохранялся аж до 1864 года, когда Александр II автономию упразднил за ненадобностью и образовал Сухумский военный отдел (почему – ниже).

    История вхождения Абхазии в состав России не только увлекательный исторический детектив, но и показательный пример для множества «колеблющихся» государств, элиты которых пытаются усидеть на двух стульях. Это сейчас животрепещущая тема, несмотря на средневековый антураж.

    Род Шервашидзе правил Абхазией с незапамятных времен. Основателем рода был эмир персидской провинции Ширван (отсюда и фамилия Шервашидзе), которого в 1124 году взял в плен и привез в Грузию царь Давид II Строитель. А царица Тамара в 1184 году назначила его потомка, Датаго Шервашидзе первым эристави (наместником) Абхазии. У абхазов к тому времени была своя аристократия, которой не слишком понравилось появление в качестве правителя этнических персов (впоследствии иноземная кровь полностью растворилась). Прежними князьями Абхазии были представители рода Ачба, и сама их фамилия стала синонимом слова «государь», «князь». Потому новых правителей стали называть Ач-Ачба, «те, кто над Ачба». Впоследствии эта кличка по законам абхазской фонетики слилась в Чачба и стала второй фамилией князей.

    К концу XVIII века когтистые лапы Османской империи дотянулись и до Абхазии. А с севера через Осетию, Грузию и Мегрелию в Закавказье проникала Россия. Но османы имели фору и продвигались заметно быстрее. Абхазские князья не обладали достаточными ресурсами, чтобы эффективно сопротивляться сразу двум империям и начали лавировать. При этом приоритет оставался за Стамбулом как раз в силу географической форы. Турки были ближе, злее и эффективней. Религиозный фактор особого значения не имел. Абхазы в принципе не слишком религиозная нация.

    Князь Келеш Ахмет-бей Чачба-Шервашидзе правил Абхазией 28 самых смутных лет (1780-1808 года). Еще ребенком его отец князь Манучар Шервашидзе отвез его в Стамбул аманатом. Так называли детей вассальных правителей, который отправляли жить при султанском дворе как бы для обучения, а на практике в качестве заложников. В Абхазию Келеш-бей вернулся после смерти своего отца во главе турецкого военного отряда, с помощью которого сверг с престола своего родного дядю Зураба, который решил утвердиться на опустевшем троне.

    Келеш-бей оказался эффективным правителем, который к тому же вовсю использовал военную поддержку Турции против соседей вокруг. Особенно бескомпромиссными были постоянные войны с Мегрелией, на которую активно претендовал Стамбул. Для османов подчинение Мегрелии открывало дорогу на уже русский Тифлис, а значит, это был путь к захвату всего Кавказа. В конце концов замученная постоянными набегами Мегрелия сделала единственный верный в своей жизни выбор: в 1803 году князь Дадиани признал себя вассалом России.

    После вхождения Мегрелии в состав России Абхазия оказалась практически окружена. Другое дело, что Империя не имела возможности контролировать новые приобретения. Войск было мало, шла первая война с Наполеоном в Европе, пожиравшая все основные силы, надо было еще окончательно сбросить во льды шведов, да и среди горцев Дагестана начались непонятные движения. Держать крупные силы против турок на Дунае и на Кавказе было просто невозможно. В современной антироссийской грузинской историографии это подается как «невыполнение Россией своих обязательств по Георгиевскому трактату».

    Князь Келеш-бей, тем не менее, оказался достаточно прозорлив, чтобы разорвать свой вечный союз с турками и отправить посольство в Санкт-Петербург.

    В его составе в качестве того самого аманата был и один из его сыновей, младший, да и еще незаконнорожденный от девушки по фамилии Лейба. Звали его Сафар Али-бей, но в российской столице он крестился и стал тем самым Георгием. Туркам такой поворот событий не понравился. Против также выступила часть омусульманенных абхазских родов и даже целые субэтнические группы. В дополнение картины нестабильности князь Келеш-бей объявил своего младшего сына Георгия, бывшего Сафар-бея наследником престола. А его старший сын Аслан-бей остался ни с чем. Такие кризисы престолонаследия никогда до добра не доводили.

    В 1808 году Келеш-бей был отравлен. По распространенной версии его отравил старший сын Аслан с целью завладеть троном. Но за руку его не поймали, и эта версия считается не доказанной. По другой версии, Келеш-бея отравила мегрельская княжна Нина Дадиани, которую в свою очередь подстрекали русские. Русским якобы хотелось поскорее убрать нестабильного Келеш-бея, который только отвернешься, и он обратно в Стамбул сбежит, и посадить на абхазский трон своего воспитанника и ставленника Георгия. К тому же Георгий искренний христианин. При этом у княжны Нины был свой резон продвигать Георгия на абхазский престол. Очень понятный для Кавказа: Георгий Чачба-Шервашидзе был женат на Тамаре Дадиани, то есть приходился княжне Нине зятем. С его возможным утверждением на абхазском троне Дадиани получали право то же претендовать на престол. А они это несколько столетий добивались.

    Но Георгий был в Санкт-Петербурге, и пока он добирался на Кавказ, его старший брат Аслан объявил себя князем Абхазии и призвал на помощь братьев по вере - турок. Георгий, опираясь на помощь Дадиани и вообще мегрельской аристократии, некоторое время пытался самостоятельно свергнуть старшего брата. Но Аслан-бей при помощи турок успешно отбился. И тогда Георгий Чачба-Шервашидзе принимает решение и приносит клятву верности Белому царю.

    8 июля 1810 года русские войска подходят к Сухуму, после двухдневного боя занимают крепость и поднимают над ней имперский флаг. Аслан-бей с остатками турецкого отряда бежит в Стамбул. Но империя не могла толком утвердиться на этих землях еще очень долго. Русские войска контролировали только несколько ключевых фортов на побережье, а в жизнь местного населения российская администрация вообще не вмешивалась. Автономный статус Абхазского княжества в составе империи перекладывал всю внутреннюю политику на плечи владетельного князя. Ты ж независимый – вот сам и разбирайся, что у тебя там творится.

    Через десять лет князь Георгий как-то странно умирает. Надо сказать, что популярностью у народа он не пользовался. Абхазы и ассоциированные с ними более мелкие местные этнические группы воспринимали независимость и абстрактно понимаемую свободу как некую абсолютную ценность. Во многом это было связано с отсутствием у горцев частной собственности на землю, что сильно контрастировало с «горским феодализмом» у соседних грузиноязычных княжеств. А князь Георгий воспринимался как проводник совершенно непонятных обычаев. К тому же иноземных. За эти десять лет и сформировался народный миф о героическом князе Аслан-бее, борце за независимость, который обязательно вернется, и Абхазия станет свободной ото всех. То, что Аслан-бей просто марионетка Стамбула, горцы знать не знали. Это было выше их геополитического понимания.

    В 1821 году история борьбы за абхазское княжество повторилась вплоть до деталей. Князь Георгий умирает в Сухумском замке, который он вообще редко покидал. Его наследник - старший сын Омар-бей (в крещении Дмитрий) учится в Санкт-Петербурге. Александр I срочно возводит его в полковники и назначает владетельным князем. Но пока князь Дмитрий едет на дилижансах из Санкт-Петербурга в Москву, из Стамбула на быстроходных фрегатах в Абхазию приплывает Аслан-бей, поднимает восстание против своего племянника и осаждает сухумскую крепость. Русский отряд под командованием князя Горчакова снова сбрасывает Аслан-бея в Черное море. Больше в Абхазию он не вернется и тихо умрет в Стамбуле.

    Князь Дмитрий был абсолютно европеизирован, не говорил по-абхазски, а изъяснялся в основном по-французски и своих соплеменников не понимал. Его откровенно ненавидели и остаток жизни он провел исключительно под охраной.

    Но и жить ему осталось недолго, и история опять повторяется. Через год, в 1822 году его отравил крестьянин Урус Лакоба. Разбираться приехал аж лично Ермолов (третьего подряд владетельного князя травят), который в свойственной ему манере приказал повестить Лакобу на площади в Лыхны. Наследником оказался несовершеннолетний Хамуд-бей (в крещении Михаил). Пока ехал из Санкт-Петербурга (это не день сурка, а история), в Абхазии началось новое восстание, которое закончилось бегством князя в Михаила в Россию и полной анархией. В Абхазии настала та самая искомая полная независимость от всех и народная демократия прямого действия.

    У Империи руки до этой вакханалии дошли лишь в 1830 году. В Сухуме высадился генерал Гессе с отрядом в несколько тысяч человек. Он построил форт и город Гагру, но дальше не продвинулся. Задачу построить дорогу по побережью от Сухума до Анапы решили только в середине XIX века. При этом стабильности в Абхазии не было никакой и никогда. Самый вопиющий случай произошел во время Крымской войны. Турки с многочисленной армией высадились в Сухуме и двинулись на юг, на Мегрелию. Князь Михаил Георгиевич Чачба-Шервашидзе проигнорировал приказ командующего эвакуироваться в Тифлис и остался в Сухуме. Более того, он устроил прием в честь турецкого военноначальника Омер Лютфи-паши.

    А второй человек в Абхазии и фактический премьер-министр Кац Маан так и вовсе поступил на турецкую службу, изменив присяге, и был назначен турками эмиром Самузаркано.

    Наместник Кавказа великий князь Михаил Александрович не сдержался. Последний владетельный князь из рода Чачба-Шервашидзе был арестован и этапирован в Ставрополь, а затем в Воронеж, где и умер. Этот человек был обязан России не только своим княжением, званием генерал-лейтенанта, кучей наград и содержанием в 1 тысячу рублей серебром, но и просто своей жизнью. Много лет он провел в Лыхны и в Сухуме под круглосуточной охраной двух рот русских солдат. Но при первом же появлении на горизонте турецкого флота с него тут же слетел весь санкт-петербургский лоск. Это, кстати, и послужило причиной и поводом к ликвидации автономии Абхазского княжества.

    Это история не о том, как Абхазия 120 лет назад трудно и тяжело входила в состав Российской империи. Это история о том, что на двух стульях в периоды геополитических кризисов и столкновения империй усидеть невозможно.

    Конечно, в этой истории много средневековой романтики и местного колорита, но она очень легко переносится в современность. На просторах Восточной Европы таких историй с двумя стульями хоть отбавляй. В какой-то момент конструкция разъезжается. И либо у тебя нефть по льготной цене - либо тебе из Варшавы и Вильнюса угрожают санкциями. Привинтить эти стулья друг к другу не получится никогда.


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