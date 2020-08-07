Лукашенко нашел неожиданного союзника Грузины ждут реванша в Осетии и Абхазии Грузия отмечает годовщину проигранной ею войны 2008 года. Отмечает досрочно, и это не случайно.

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