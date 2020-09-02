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2 сентября, среда  |  Последнее обновление — 10:41  |  vz.ru
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Технологический прорыв России оплатит Америка

Китайский инвестор-изгой меняет США на Россию REUTERS/Matthew Childs
Развод США с технологическим гигантом Huawei оказался выгоден российской IT-сфере и экономике РФ. Китайцы заявили об открытии в России исследовательского центра и намерении вкладывать здесь, а не в США, свои инвестиции в разработки. Они оцениваются в миллиарды долларов. Деньги китайского IT-гиганта позволят отечественному сектору высоких технологий выйти на принципиально иной уровень, считают эксперты. Подробности...
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Лукашенко остается с Белоруссией

По версии пресс-службы Лукашенко, во время воскресных протестов президент находился в оцепленной оппозицией резиденции с автоматом в руках Пресс-служба президента РБ/РИА Новости
Завершение третьей недели белорусских протестов совпало с днем рождения Александра Лукашенко. Главным подарком для президента стало то, что из противостояния с оппозицией он вышел победителем. Цена, заплаченная за эту победу, окажется выше той, на которую рассчитывал Батька, но Россию такое развитие событий полностью устраивает.  Подробности...
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Как Россия ликвидирует демографическую катастрофу 1990-х

Старых в России все больше, а молодых – все меньше Валерий Матыцин/ТАСС
Численность населения России продолжит снижаться, в текущем году - на 158 тысяч человек, сообщают СМИ со ссылкой на прогнозы правительства. Почему россиян становится все меньше, чем Россия в смысле демографии похожа на другие страны и чем отличается от них – и какие обстоятельства породили так называемый русский крест? Подробности...
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Президент Южной Осетии: Нам удалось спасти огромное количество жизней

Анатолий Бибилов уверен, что Южная Осетия успешно справилась с угрозой коронавируса Алексей Дружинин/РИА Новости
«Многие из тех, кто называет себя сейчас оппозицией, участвовали в хищениях. Теперь они такой возможности лишены», – заявил президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов. Глава югоосетинского государства в эксклюзивном интервью газете ВЗГЛЯД прокомментировал политический кризис, который называют «осетинским майданом».  Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Москва не могла выиграть на постсоветском пространстве

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Было бы хорошо, если бы мировая политика по сложности была как компьютерная игра-стратегия. Реальность куда более прихотлива, запутанна и головоломна. Это обстоятельство стоит учитывать любителям учить жизни Кремль, Елисейский дворец или Белый дом. Подробности...
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Без благих намерений дорогу в ад не вымостишь

Алексей Алешковский, сценарист
Белорусская оппозиция оказалась в понятном цугцванге: мирный протест, не направленный на достижение компромисса, рано или поздно сдуется. Революционное насилие либо будет жестоко подавлено, либо повлечет его эскалацию, вплоть до гражданской войны. В чем выход? Подробности...
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Белоруссии пора переходить на российский рубль

Антон Любич, экономист
Белорусский рубль – валюта тех, на ком держится режим Лукашенко. Такая вот «валютно-политическая экономия». Поэтому, подрывая белорусский рубль, протестующая улица действительно ударяет именно по власти. Но как такая ситуация стала возможной? Подробности...
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Узбеки вспомнили про Сталина

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Балканский враг России потерпел поражение

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Украина порвала с Лукашенко

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Появилось изображение будущего китайского авианосца

ВМС Китая опубликовали изображение проекта перспективного китайского атомного авианосца. Рисунок выполнен с помощью компьютерной графики. Заявляется, что водоизмещение авианосца будет 160 тысяч тонн, длина 400 метров и ширина 95 метров
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Родившиеся в берлинском зоопарке панды отметили первый день рождения

Родившиеся в зоопарке Берлина детеныши большой панды отметили первый день рождения. Их появление стало большим событием не только для Германии. Большие панды редко размножаются в неволе, а рождение близнецов – особая редкость. Детенышей отправят в Китай, когда им исполнится четыре года
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Порвался самый большой флаг Украины

Полотнище размером 16 на 24 метра было поднято в честь Дня независимости 22 августа и продержалось только четыре дня. Заявлялось, что флаг поднят на самом длинном в республике флагштоке, который выше монумента «Родина-мать». Коммунальщики заверяют, что у них есть еще пять запасных флагов
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    Президент Южной Осетии: Нам удалось спасти огромное количество жизней

    Анатолий Бибилов уверен, что Южная Осетия успешно справилась с угрозой коронавируса    2 сентября 2020, 10:24
    Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости
    Текст: Евгений Крутиков

    «Многие из тех, кто называет себя сейчас оппозицией, участвовали в хищениях. Теперь они такой возможности лишены», – заявил президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов. Глава югоосетинского государства в эксклюзивном интервью газете ВЗГЛЯД прокомментировал политический кризис, который называют «осетинским майданом».

    Правительство Южной Осетии было отправлено в отставку. Несколько дней на центральной площади Цхинвала проходил митинг. Со стороны ситуация была чисто внешне похожа на попытку очередного майдана, свержения действующей власти с помощью уличных и социальных технологий. Поводом для недовольства граждан послужило убийство подозреваемого сотрудниками местного МВД. На эту трагедию наложилось длительное пребывание РЮО на карантине, отрезавшем ее от России.

    О подоплеке происходящего в республике газете ВЗГЛЯД рассказал президент Южной Осетии Анатолий Бибилов.

    ВЗГЛЯД: Анатолий Ильич, с чем связаны события последней недели в Южной Осетии? Некоторые СМИ уже заявили, что происходящее было похоже на попытку очередного майдана.

    Анатолий Бибилов: Пару недель назад было совершено покушение на министра внутренних дел республики, генерала Игоря Наниева. Впоследствии трагически погиб молодой человек, Инал Джабиев, который подозревался в причастности к покушению на Наниева. Теперь в убийстве самого Джабиева подозреваются сотрудники милиции.

    Это ужасное событие и привело к опасному кризису и митингам на центральной площади Цхинвала. Называть их словом «майдан» совершенно необоснованно. Министр был мной отстранен от исполнения своих обязанностей, а правительство в итоге отправлено в отставку в полном составе.

    ВЗГЛЯД: С чем связано покушение на генерала Наниева?

    А. Б.: Главная версия: профессиональная деятельность главы МВД. Министерство в последнее время работало исключительно эффективно и профессионально. Мы можем говорить и о ликвидации наркотических сетей, и о разоблачении системы контрабанды сигарет. Достаточно посмотреть на аналитику и статистику по преступности в республике за последние 15 лет. По многим параметрам преступность снизилась в разы.

    Но то, что произошло сейчас – ужасная трагедия. Сотрудники милиции, которые подозреваются в убийстве Джабиева, арестованы, это восемь человек. Такое поведение абсолютно недопустимо для сотрудников правоохранительных органов, да и для кого бы то ни было. Если их вина будет установлена судом, я буду настаивать на самом суровом приговоре согласно закону. Я служил с погибшим парнем вместе в миротворческих войсках, я лично знаю его семью и еще раз хотел бы принести свои искренние соболезнования его родственникам и друзьям.

    Сейчас все достижения органов МВД в борьбе с преступностью в республике, а они реально велики, оказались в тени этой трагедии. Народу не интересно, сколько преступлений было раскрыто и расследовано, какова в итоге эффективность работы органов внутренних дел за последнее время. На первое место вышло только это трагическое событие. А весь положительный эффект работы МВД за прошедшие годы как бы сошел на нет.

    К сожалению, значительное влияние приложил к этому один из бывших президентов республики и его группа поддержки. Воспользовавшись ситуацией, они развернули кампанию с политическими требованиями вплоть до отставки президента.

    ВЗГЛЯД: Кто-то пытается воспользоваться этой трагической историей в политических целях?

    А. Б.: Да, определенные политические заявления со стороны этой группы лиц делались с самого начала. Но когда я в первый же день вышел к митингующим, то эти лица ничего не говорили по существу или обстоятельствам дела. Я говорил только с родственниками погибшего и потерпевших и обсуждал обстоятельства этой трагедии. А потом к митингу стали присоединяться другие лица, выдвигавшие теперь уже политические требования. Но дело в том, что многие из тех, кто предъявляет политические требования, сами причастны к абсолютно незаконным деяниям.

    Один из депутатов парламента, например, причастен к подделке свидетельства о смерти человека, которого выбросили в реку, привязав камень к ноге. Изменив фамилию. Прикрывалось даже тройное убийство в селении Зар. То, что называется «прикрыть свой хвост», используя служебное положение. Оппозиция использует сложившуюся ситуацию и трагедию семьи погибшего для восстановления своих личных позиций.

    Кроме того, среди так называемых сегодняшних оппозиционных лидеров достаточно людей, которые ранее, что называется, были отстранены от кормушки.

    За последние годы бюджетные доходы республики были увеличены с 727 млн рублей до 1,5 млрд в основном за счет ликвидации коррупционных схем и восстановления нормальной бюджетной системы. Я бы не хотел сейчас называть конкретные фамилии, это у нас не принято, но многие из тех, кто называет себя сейчас оппозицией, участвовали в хищениях. Теперь они такой возможности лишены.

    Именно поэтому, с одной стороны, один из бывших президентов республики задействовал все свои неформальные возможности в социальных сетях по раскачиванию ситуации, провоцированию беспорядков. С другой – есть и новые оппозиционеры, проигравшие на прошлых выборах, но желающие восстановить свои позиции, воспользовавшись трагедией.

    ВЗГЛЯД: Социальные сети вредят политической жизни в республике?

    А. Б.: Знаете, когда я только был избран президентом, я полагал, что социальные сети – очень быстрый и эффективный инструмент обратной связи с людьми. Я охотно лично выходил на связь в «Фейсбуке» и старался реагировать на все поставленные там вопросы.

    Но со временем стало понятно, что в основном соцсети используются как инструмент пропаганды. Время изменилось, и осетинский сегмент социальных сетей оказался засорен бесконечными ботами и превратился в систему давления на власть и общественное мнение. Возможно, и не без постороннего влияния.

    ВЗГЛЯД: Но, Анатолий Ильич, вряд ли напряжение в обществе Южной Осетии связано только с одним трагическим случаем. Скорее он послужил спусковым крючком. Жители республики недовольны карантинными мерами из-за коронавируса. Республика понесла серьезные экономические потери. Граница с Россией была закрыта, а есть целый класс предпринимателей, которые живут приграничной торговлей. Многие жители РЮО считают меры по закрытию границы с РФ чрезмерными и необоснованными.

    А. Б.: Во-первых, хотел бы официально сообщить, что с 15 сентября все ограничительные меры по пересечению российской границы отменяются. Понятно, что люди испытывали огромный дискомфорт в связи с этим запретом. Многие наши системы в бытовом плане завязаны на Российскую Федерацию. Это и медицина, и получение материнского капитала, и пенсий, и обучение в России. Были проблемы с обеспечением некоторыми продуктами питания, с растаможиванием транспортных средств.

    Но, с другой стороны, нам удалось спасти огромное количество жизней. В РЮО уже три недели нет самостоятельных случаев заражения коронавирусом. Наши средства борьбы с эпидемией даже оказались излишними, и ими мы могли поделиться с братской Северной Осетией, когда там возникла кризисная ситуация.

    Примерно 1100 человек прошли медицинское обслуживание по коронавирусу, еще 400 находятся в Владикавказе на ожидании, из которых половина – выехавшие из республики. Мы все-таки не Россия с ее размерами и возможностями, и для нас даже несколько десятков смертельных случаев были бы катастрофическими для будущего народа и общественного настроения.

    К сожалению, такой результат всех предпринятых правительством мер не виден невооруженным глазом, а на первый план выходит деятельность некоторых крикунов. В отставку отправлено правительство, которое, по сути дела, спасло страну от гуманитарной и медицинской катастрофы.

    С другой стороны, я уверен, и все данные показывают, что большинство населения республики понимает все обстоятельства происходящего. Особенные, трагические обстоятельства последних недель не должны обесценить как все достижения работы МВД, так и победу над коронавирусом в нашей стране.


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