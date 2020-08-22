Америку и Британию накрыл старческий кризис

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22 августа, суббота  |  Последнее обновление — 14:36  |  vz.ru
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Российский бюджет получил уникальный доход

Доля нефтегазовых доходов России сократилась до рекордного уровня Алексей Козак/ТАСС
Казна России впервые на экспорте нефти и газа заработала меньше трети от всех доходов. Такая необычная ситуация сложилась первый раз за 15 лет, а причиной стал коронакризис. При этом отмечен и резкий рост ненефтегазовых доходов бюджета, которые почти полностью нивелировали потери от экспорта нефти и газа. Чем объясняется столь резкое изменение структуры доходов российского бюджета? Подробности...
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Главным врагом России в Минске считают не того человека

Владимира Макея называют правой рукой Лукашенко, прежде он возглавлял администрацию президента Kremlin Pool/Global Look Press
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей был переназначен в новое правительство и тут же провел удивительно дружелюбные переговоры с США. Этого человека называют главным русофобом в белорусской власти, «серым кардиналом» Лукашенко и одним из столпов его режима. Справедливы ли эти оценки? Так ли страшен Макей, как его малюют? Подробности...
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Зачем Россия очищает Арктику от «Хиросимы», «Нагасаки» и «Ленина»

Атомоход «Ленин» оставил часть своего «мирного атома» у побережья Новой Земли Лев Федосеев/ТАСС
Российские ядерщики взяли на себя новую миссию – ликвидацию последствий ошибок, допущенных десятилетия назад советскими предшественниками. С арктического дна поднимут «фонящие» детали установки атомохода «Ленин». Из-подо льдов извлекут реактор из знаменитой подлодки К-19 и целиком – атомную субмарину К-27, похороненную в Карском море. Но не станет ли сам подъем кораблей причиной радиационного выброса?  Подробности...
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Почему белорусские рабочие отвернулись от протеста

Программа белорусской оппозиции несовместима с интересами рабочих Виктор Драчев/ТАСС
«Забастовки зажали диктатуру в угол и ранили ее в самое сердце», – заявила Светлана Тихановская, призвав белорусских рабочих не бояться и расширять забастовочное движение. По мнению экспертов, возможная остановка предприятий действительно создает угрозу для Александра Лукашенко, однако большинство рабочих не перейдет на сторону оппозиции. По каким причинам программа оппозиции оказалась несовместимой с интересами трудящихся? Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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В Белоруссии ожил перестроечный евровирус

Игорь Караулов, поэт, публицист
Главный вопрос тут вот какой: можем ли мы стать европейцами сами по себе или всегда будем вынуждены догонять, копировать или действовать под руководством каких-то истинных европейцев. Подробности...

Омским врачам пришлось ходить по минному полю

Евгений Пинелис, врач-реаниматолог, США
Мы сейчас абсолютно ничего не знаем о ситуации с Навальным, что совершенно не мешает очень многим бросаться обвинениями, утверждать что-то, основываясь на абсолютно непроверенных данных, а скорее – слухах. Подробности...
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СССР выстоял бы и без ленд-лиза

Тимур Шерзад, журналист
75 лет назад, 21 августа 1945 года, американцы объявили о завершении программы ленд-лиза – безвозмездных (почти) поставок военной техники из США в Европу и Китай. Львиную долю этой программы составила помощь СССР. Подробности...
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Белорусская оппозиция проигрывает

Русофобы заманивают Тихановскую

Демократия без денег не работает

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В США представили прототип нового посадочного модуля на Луну

Соединенные Штаты объявили, что стали на шаг ближе к новому запуску людей на Луну. Команда разработчиков Blue Origin-led Human Landing System (HLS) представила руководству НАСА прототип спускаемого аппарата, который должен будет доставить астронавтов на поверхность спутника Земли
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В Белоруссии на забастовки вышли рабочие заводов-гигантов

Все больше рабочих белорусских предприятий выходят на забастовки с призывами к властям отменить результаты президентских выборов. Рабочие также устраивают митинги с требованием прекратить насилие в стране. Сам президент Белоруссии Александр Лукашенко увидел в забастовках на заводах выгоду для иностранных государств
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Белоруссию после выборов охватили массовые беспорядки

В воскресенье после закрытия избирательных участков на выборах президента Белоруссии в центре Минска и других городах страны вспыхнули массовые беспорядки с участием тысяч граждан республики, несогласных с итогами голосования
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    Америку и Британию накрыл старческий кризис

    Пожилых людей Запада постепенно накрывает бедность, раньше известная их сверстникам в странах третьего мира    22 августа 2020, 14:00
    Фото: Juan Carlos Rojas/Global Look Press
    Текст: Виктория Никифорова

    Мифу об обеспеченных пенсионерах-англосаксах приходит конец. Свидетельство этому – разрушение системы ухода за стариками и нарастающая нищета в странах «золотого миллиарда». Почему американские пенсионеры вынуждены продавать свои дома и колесить по стране, а британские работать на низкооплачиваемых должностях чуть ли не до самой смерти?

    Долгое время моложавый пенсионер, наслаждающийся круизами, шопингом и роскошными условиями в доме престарелых, был одной из наиболее ярких символов стран «золотого миллиарда». Это было мотивом для эмиграции и мечтой, к которой стремились. Но сейчас этот образ тускнеет и исчезает прямо на глазах. Пожилых людей Запада постепенно накрывает бедность, раньше известная их сверстникам в странах третьего мира.

    Вопреки расхожим представлениям, высокие пенсии на Западе всегда были обусловлены не столько чисто государственными выплатами, сколько накоплениями самих пенсионеров, а состояние их счетов напрямую зависело от ситуации на рынке. Акции росли – накопления увеличивались, рынок падал – и будущий пенсионер мог потерять большую часть своих инвестиций. Так, тяжелым ударом для пенсионных счетов американцев стали кризис доткомов в «нулевых» и «великая рецессия» 2008 года.

    При этом вопрос, как лучше распорядиться накопленными за жизнь сотнями тысяч долларов или фунтов, занимал только беби-бумеров - поколение шестидесятых годов. У миллионов из тех, кому еще только предстоит выйти на пенсию, никаких накоплений на старость просто нет.

    Старики Ее Величества

    Еще в 2016 году статистика показала, что накопления 16 миллионов британцев не превышают ста фунтов. В Уэльсе и Северной Ирландия таких людей было больше половины. При британском уровне цен, сто фунтов – это очень мало, хорошо если хватит, чтобы купить еды на неделю.

    В 2018 году в Британии около четверти взрослых людей жили вообще безо всяких сбережений.

    Сегодня, после «коронакризиса», когда миллионы потеряли или могут потерять работу, эти цифры должны стать еще трагичнее. Поскольку государственная пенсия, полагающаяся англичанам после 65 лет, составляет от 134 до 175 фунтов в неделю – и это при условии 35-летнего стажа и постоянных выплат в национальный страховой фонд. Понятно, что требованиям реальной инфляции и необходимому минимуму расходов эта сумма не соответствует.

    В Соединенном Королевстве длительное время действовала общенациональная система ухода за престарелыми. Местные администрации предоставляли пожилым жителям услуги сиделок, помогающих с покупкой продуктов, уходом за собой, походами к врачу. Однако в последние десять лет правительство сокращало бюджеты организаций по уходу за престарелыми примерно на 700 миллионов фунтов каждый год. С 2010 по 2019 год финансирование было урезано на 7,7 миллиардов, и это на фоне стремительного старения населения и роста цен.

    Теперь местные власти отказывают в помощи людям старше 65, если у тех есть хоть какие-то средства. Дом или квартира в собственности автоматом не позволяет претендовать на помощь государства. За пожилым человеком либо ухаживают родственники (если они занимаются этим на протяжении больше 35 часов в неделю, то имеют право на пособие около 240 фунтов в месяц), либо его помещают в дом престарелых, один месяц содержания в котором стоит от 3500 до 6000 фунтов, не считая отдельных услуг медицинских специалистов.

    Расходы на содержание пожилого человека, особенно страдающего деменцией или болезнью Альцгеймера, легко могут доходить до ста тысяч фунтов в год. Чтобы справиться с тратами, пожилые люди обычно вынуждены продавать свои дома, за которые полжизни выплачивали ипотеку.

    Год назад, вступая в должность, новый премьер-министр страны Борис Джонсон торжественно пообещал, что «больше никто не будет продавать свой дом, чтобы оплатить уход в старости». С тех пор кризис в системе ухода за престарелыми только усугубился.

    За один последний год на треть выросло число пожилых британцев, которые уже распродали все, что можно, и потратили все сбережения на дома престарелых.

    Каждый день число людей, разоренных собственной старостью, растет на 14 человек.

    В попытках справиться с этим кризисом власти планируют то передать систему ухода за престарелыми под крыло Национальной службы здравоохранения (однако она тоже страдает от недофинансирования), то ввести новый налог – обязать всех британцев старше сорока делать регулярные отчисления на старость. Последнее упирается в отсутствие у людей денег.

    Местные таблоиды упрекают женщин поколения беби-бумеров в том, что они увлеклись карьерой и родили мало детей. Женщины возражают, что их ровесники-мужчины тоже не хотели брать на себя ответственность за воспитание и содержание отпрысков. В любом случае, печальная правда в том, что ценник на уход за престарелыми немыслимо завышен. Доходов среднего англичанина с зарплатой, скажем, в 30 тысяч фунтов в год, никогда не хватит на то, чтобы содержать своего родителя, тем более, обоих, в доме престарелых.

    Пока пожилые люди просто стараются смириться с реальностью, в которой, чтобы нормально жить, им придется работать до самой смерти. Две трети работающих британцев планируют сегодня не выходить на пенсию в 65 лет и держаться за свое место как можно дольше.

    Кочевники великой рецессии

    Еще жестче ситуация в США, где бесплатного ухода за пожилыми людьми нет в принципе, а местные традиции не обязывают детей заботиться о родителях. Время расцвета самостоятельных пенсионных накоплений безвозвратно прошло. В 2019 году агентство Блумберг опубликовало информацию о том, что 48% американцев старше 55 лет не имеют на своих пенсионных счетах ни гроша.

    В последние десятилетия критически выросло число людей, всю жизнь проработавших на временных местах с почасовой оплатой. Многие работодатели никаких отчислений в казну за таких работников не делали. Как следствие, по итогам долгой трудовой жизни американец имеет право лишь на пенсию от штата в районе 500 долларов и, если сумеет доказать отсутствие доходов, на пособие Supplemental Security Income - еще нескольких сот долларов.

    Зачастую этого не хватает даже на то, чтобы оплатить месячную аренду маленькой квартиры.

    Позволить себе дом престарелых миллионы пожилых американцев тоже не могут. Только с 2016 по 2018 года средний ценник на услуги таких домов с медицинским обслуживанием, в разы опережая официальную инфляцию, вырос на 9% и составил 8365 долларов в месяц за отдельную комнату и 7441 долларов за размещение в номере на двоих.

    Цены в разных штатах существенно отличаются. В Оклахоме месячная плата за отдельную комнату составит чуть больше 5 тысяч долларов, на Аляске – почти 30 тысяч. Само собой разумеется, что для большинства американцев и их родных это совершенно неподъемные суммы.

    Американцы «золотого возраста» вынуждены сдавать комнаты в своих домах и квартирах (если им повезло иметь в собственности недвижимость) или даже продавать дома и переезжать в жилье поскромнее, зачастую снимаемое вскладчину с другими пожилыми людьми. Любая болезнь неизбежно загоняет в долги даже при наличии медстраховки.

    Еще хуже приходится тем, кто остался на старости лет и без недвижимости, и без накоплений. Они вынуждены работать на почасовых работах без каких-либо социальных гарантий. В последнее десятилетие в США возникла целая социальная страта «старых мигрантов». Это коренные американцы, которые на последние несколько тысяч долларов купили себе по трейлеру. На таком трейлере они колесят по всей стране, подрабатывая в национальных парках, на складах Amazon, на сборе малины в Вермонте и черники в Оклахоме.

    Иногда им платят минимальную почасовую плату – от 10 до 12 долларов в час. Но чаще всего они работают полный рабочий день просто за еду и бесплатную парковку.

    «Почему Amazon набирает пожилых людей? – спрашивала своих собеседников журналистка издания Harpers в своей статье с говорящим названием «Конец пенсии». – Да потому что мы бесправные, отвечали пожилые работники, мы держимся за свое место, боимся его потерять, никогда не спорим, не берем выходных...».

    Сами себя пожилые владельцы трейлеров называют «цыганами» или «кочевниками».

    Интересно, что в своей популярной футурологической книге «Краткая история будущего» один из главных «серых кардиналов» современной политики Жак Аттали описывал грядущих «кочевников» эпохи глобализации куда более радужными красками. В его представлении это были продвинутые «цифровые номады» с несколькими дипломами и высоким доходом. В реальности же кочевниками стали нищие старики в поисках неквалифицированной, низкооплачиваемой работы.

    Американцы, знакомые с историей, называют этих пожилых людей «оки великой рецессии», что отсылает к разорившимся оклахомцам эпохи Великой депрессии, колесившим по стране в поисках работы. Их голодные странствия живо показаны в романе Стейнбека «Гроздья гнева» и в его замечательной экранизации Джона Форда.

    Рецессия 2008 года решительно поменяла представления американцев о пенсии. Теперь старость только иронически можно назвать «золотым возрастом». Для миллионов она стала временем тяжелого труда и полного бесправия. Нынешний экономический кризис обещает только усугубить ситуацию.

    «Мой единственный пенсионный план – это самоубийство», – мрачно шутит 60-летняя преподавательница Дебра Ли Скотт в интервью изданию Huffington Post, исследующему тему «Как выглядит жизнь на пенсии?».

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