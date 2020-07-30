Зачем Трамп отводит войска подальше от границ России

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30 июля, четверг  |  Последнее обновление — 14:36  |  vz.ru
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Пророчества краха доллара получили новое обоснование

Дела у доллара действительно идут не очень хорошо Christian Ohde/imageBROKER<br>/Global Look Press
Худший месяц для обесценившейся американской валюты породил разговоры о том, что эра доминирования доллара подходит к концу. Такие предупреждения дают ведущие мировые банки и экономисты. Повод для беспокойства однозначно имеется. Экономисты уверены, что раскачивают лодку, в которой сидят, сами американские власти. Неужели эра доллара заходит? И почему на курсе рубля это никак не сказывается? Подробности...
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Лукашенко вовлек в предвыборную кампанию защитников Донбасса

КГБ Белоруссии изъял у задержанных россиян паспорта, презервативы и суданские фунты Kotsnews/Instagram
В среду КГБ Белоруссии заявил о задержании 33 россиян. Все они якобы сотрудники ЧВК, прибывшие в Минск для дестабилизации обстановки. Половина из них принимала участие в боевых действиях в Донбассе на стороне непризнанных республик. После экстренного заседания белорусского Совбеза и вызова послов РФ и Украины в МИД стало понятно – есть риск их выдачи Киеву. Подробности...
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Google, YouTube и Facebook придется отвечать перед российским судом

Иски к Facebook и другим зарубежным интернет-сервисам могут стать привычной практикой в России Daniel Cymbalista/Keystone Press Agency<br>/Global Look Press
Очередная атака транснационального гиганта Google против российского СМИ, на этот раз канала «Царьград», может стать последней каплей терпения для российских законодателей. Сумма проблем, связанная с американскими IT-монстрами, включает в себя незаконное распоряжение данными россиян и распространение фейков. Существует ли возможность повлиять на Google или YouTube, не доводя дело до их блокировки в России? Подробности...
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Зачем Трамп отводит войска подальше от границ России

Президент Соединенных Штатов играет в военные игры с Европой CNP/AdMedia/Global Look Press
Соединенные Штаты начали передислокацию войск из Германии. Но отправляют их не на границу с Россией, от которой Америка вроде как подряжалась «защищать Европу». Часть войск отправляется в Соединенные Штаты, а другая переводится на базы в Бельгии и Италии. Зачем Трампу эти загадочные маневры, которые его оппоненты уже называют «пощечиной другу и союзнику»? Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Новая украинская мода – подарочный сертификат в тюрьму

Павел Волков, публицист
Все еще думаешь о подарке? Мы знаем выход! Подарочные сертификаты на пользование услугами платных камер в украинских следственных изоляторах! Если вы думали, что это шутка – то нет, это не шутка. Подробности...

Мягкая сила должна быть еще и умной

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
В войнах будущего же для успешного продвижения вглубь территории противника с дальнейшим установлением над ней своего стратегического контроля используется… нет, не армия, а система смысловых кодов. Мишель Фуко определял это понятием эпистема. Подробности...
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Наши дети научились платить

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Мне казалось это несколько удивительным – покупать, когда можно взять бесплатно. Но сын отвечал просто – мне так больше нравится. Недавно болтали с коллегами-сценаристами, у которых дети помладше, подростки. И снова с некоторым удивлением и даже легким стыдом поняли, что наши дети другие. Подробности...
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Китай повысил ставки в борьбе с США

Конфликт Баку и Еревана дошел до Москвы

Зеленский разрушил украинский миф

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В Петербурге прошел морской парад в честь Дня ВМФ

В День ВМФ в Петербурге и Кронштадте прошел главный военно-морской парад страны. Российский флот оснащен уникальными образцами вооружения и спецтехники, констатировал присутствовавший на параде верховный главнокомандующий Владимир Путин
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Коллекцию редких машин конфисковали в Италии за неуплату налогов

Финансовая гвардия Италии конфисковала у жителя Генуи коллекцию дорогих автомобилей за неуплату налогов на 4,5 млн евро. 17 автомобилей были переданы в Национальный автомобильный музей в Турине
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В Бурятии изготовили 41-метровую статую Будды

Строительство одной из крупнейших в России статуй Будды, высотой 41 метр, завершается в Бурятии. На изготовление конструкции потребовалось порядка 30 тонн металла. Установят монумент на склоне горы у дацана в селе Санага Закаменского района. Для транспортировки статую божества разделили на 35 частей
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Кому наиболее выгодна смена президента в Белоруссии?
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  • Никому
В какую из трех открытых для поездок россиян с 1 августа стран вы готовы поехать?
  • В Великобританию

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  • Пока останусь в России
Надо ли выполнять требования террористов для спасения жизни людей?
  • Да, все требования

  • Это зависит от требований

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    Зачем Трамп отводит войска подальше от границ России

    Президент Соединенных Штатов играет в военные игры с Европой    30 июля 2020, 13:32
    Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
    Текст: Геворг Мирзаян

    Соединенные Штаты начали передислокацию войск из Германии. Но отправляют их не на границу с Россией, от которой Америка вроде как подряжалась «защищать Европу». Часть войск отправляется в Соединенные Штаты, а другая переводится на базы в Бельгии и Италии. Зачем Трампу эти загадочные маневры, которые его оппоненты уже называют «пощечиной другу и союзнику»?

    Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп продолжает учить европейских партнеров азам геополитики.

    Что за ерунда вообще?

    «Германия платит России миллиарды долларов в год за энергоносители, а мы должны защищать Германию от России. Что за ерунда вообще? Также Германия просрочила двухпроцентный налог для НАТО (речь идет об увеличении расходов на оборону до 2% ВВП – прим. ВЗГЛЯД.). Поэтому мы выводим некоторую часть наших солдат из Германии», – написал Трамп у себя в Twitter.

    Некоторая часть – это 12 тысяч бойцов, почти треть от нынешнего состава американского контингента на территории ФРГ, которую официально начали выводить. И тут самое интересное не в самом выводе (о котором говорили давно), а в том, куда их выводят.

    Изначально многие предполагали, что часть бойцов поедет домой (а оттуда, возможно, в Восточную Азию – госсекретарь США Майк Помпео уже намекнул на такой вариант), а другую примут за свой счет благодарные поляки, мечтающие с помощью американцев закрепить свой статус как ведущей страны Центральной и Восточной Европы. Однако решение Трампа было иным. Почти половина отправится домой, в Соединенные Штаты, а остальные будут передислоцированы в страны Западной Европы – Италию и Бельгию. В бельгийский Монс будет перенесен и штаб американских вооруженных сил в Европе.

    Решение может показаться странным по двум причинам. Во-первых, почему именно Бельгия и Италия, а не Польша? Ладно бы Италия и Бельгия честно выполняли свои двухпроцентные бюджетные обязательства перед НАТО, но нет – они тратят даже меньше, чем немцы. Если Берлин сейчас отправляет на оборонные нужды 1,38% ВВП, то Италия – 1,22%, а Бельгия вообще 0,93% от ВВП.

    Во-вторых, если НАТО и американцы декларируют своей целью «сдерживание российской агрессии в Европе», то как расположенные в той же Бельгии войска помогут остановить российский танковый бросок на Варшаву и Берлин? Из Бельгии удобно разве что драпать через французский Дюнкерк – англичане могут поделиться с американцами этим опытом.

    Зажали

    На самом же деле ничего странного в решении нет – обе причины имеют свои логичные объяснения. Как и почти все поступки, которые совершает Трамп.

    Польшу Трамп не кидает и не забывает – просто на сегодняшний день страна не готова для принятия американских солдат. И дело не только в том, что там нет инфраструктуры – Вашингтон и Варшава так до конца и не обговорили условия размещения американских солдат. Так, если раньше поляки обещали оплатить все расходы, то сейчас истощенная коронавирусом страна не может найти в бюджете лишние два миллиарда долларов на базу.

    К тому же есть вопросы по логистике. Поляки готовы заплатить какую-то сумму за размещение базы возле границы с Белоруссией – то есть аккурат под боком у Союзного государства (при всех провокациях Батьки мы все еще Союзное государство), дабы сделать из этого политическую демонстрацию для Москвы, Белоруссии и Украины. Вашингтон же, при всей своей русофобии, не готов на такую военную провокацию (чреватую серьезным российским военным ответом) и хочет базу на западе Польши. Также поляки не готовы давать американским бойцам полный иммунитет от судебного преследования за преступления, которые американцы совершат на польской территории. А Штаты не желают, чтобы их бойцов сажали в польские тюрьмы.

    Наконец, помимо инфраструктуры, «нужны твердые гарантии американцев в том, что они разместят войска, – поясняет газете ВЗГЛЯД старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский. – А пока что есть лишь рукопожатие Трампа и польского президента Анджея Дуды». И срок годности этого рукопожатия может истечь уже в ноябре – если Трамп проиграет выборы. Окружение соперника Трампа – кандидата от демократов Джозефа Байдена – уже обещает, что их шеф в случае победы на выборах пересмотрит решение о выводе войск из Германии.

    Тем более что сами немцы очень хотят сохранить на своей территории американские войска – прусский дух в немецких политиках ликвидирован начисто, и если кто-то надеялся на то, что уход американцев подвигнет Берлин засучить рукава и на пару с французами взяться за создание европейской армии, то он глубоко заблуждался. «Меркель не так давно печально заявляла, что Европе необходимо самой позаботиться о своей безопасности. В реальности это все игра на публику в ожидании победы Байдена», – продолжает Дмитрий Офицеров-Бельский.

    У слабых нет права голоса

    И в этом пересмотре Байдена поддержит даже часть республиканцев, не разделяющих планы Трампа по дрессировке Германии на фоне столь непростой для Штатов внешнеполитической конъюнктуры.

    «Решение администрации вывести тысячи американских солдат из Германии – ужасная ошибка. Это пощечина другу и союзнику в тот момент, когда мы наоборот должны сближаться друг с другом ради совместного сдерживания российской и китайской агрессии», – возмущается сенатор Митт Ромни. Поэтому теоретически вывод могут отменить – ведь сейчас Трамп только объявил о начале этого процесса. Сама передислокация, по словам главы комитета по вооруженным делам Сената США Джима Инхофа, потребует «месяцы на планирование и годы на реализацию».

    Что же касается нынешней передислокации, то Италия, скорее всего, выбрана именно как временный вариант – там достаточно большая авиабаза. Конечно, кто-то может предположить, что США и НАТО намерены защищать Европу от реальных угроз для ее безопасности со стороны юга – но это маловероятно. Хотя бы потому, что эти угрозы (приток мигрантов, религиозных экстремистов, угроза срыва поставок ливийских углеводородов) берет под управление и направление Турция, являющаяся страной-членом НАТО.

    А вот Бельгия – это, скорее всего, вариант постоянный. «Американцы не хотят полностью уходить из Западной Европы. Они должны иметь возможности для военно-политического контроля за ней. И Польша с Румынией в этом смысле заменить немецкие базы не смогут – ведь одними поляками и румынами сыт не будешь. Бельгия же – идеальный вариант для сохранения контроля над Западной Европой.

    И не только потому, что в ней находится штаб-квартира НАТО. Она граничит с Францией и Германией, от нее почти одинаковое расстояние до Испании и Норвегии. То есть благодаря бельгийской базе США получают контроль за Западной Европой. Кроме того, Бельгия – слабое государство, раздираемое противоречиями между валлонами и фламандцами. Там слабая центральная власть, которая едва ли попросит американцев убраться», – поясняет газете ВЗГЛЯД эксперт РСМД Вадим Трухачев. И даже если Байден придет к власти и сохранит какое-то присутствие США в Германии, он вряд ли откажется от бельгийской территории.

    Упор на Бельгию еще раз показывает всем сомневающимся, что целью Соединенных Штатов в Европе является отнюдь не защита Старого Света от старых и новых угроз, а контроль за этой территорией. Недопущение появления у Евросоюза какой-нибудь серьезной политической и тем более военной субъектности, которая расколет западный мир и оставит США в одиночестве перед исходящими для американской гегемонии угрозами из Восточной Азии.

    Трагедия Европы в том, что ее лидеры фактически помогают Вашингтону лишать себя и свой важнейший с цивилизационной точки зрения проект – Евросоюз – перспектив этой субъектности. Становясь тем самым прилежными учениками Трампа в изучении азов геополитики.


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