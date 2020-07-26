Идеолог церковного раскола на Украине ищет защиты у президента США

Жалобы представителей православия на превращение Святой Софии в мечеть дошли даже до Дональда Трампа. Президент США, как сообщается, объявил себя «помощником и сторонником» Вселенского патриархата и лично патриарха Варфоломея... и подчеркнул, что он немедленно приступит к необходимым вмешательствам». Зачем это нужно американскому лидеру?

Белый дом посетил архиепископ Элпидофор – глава Греческой православной церкви в Соединенных Штатах. Где встречался не с какими-нибудь чиновниками его уровня, а с вице-президентом Соединенных Штатов Майком Пенсом, а также с его начальником – Дональдом Трампом.

Спаси и сохрани

Элпидофор прибыл к американскому руководству явно не для того, чтобы освятить Белый дом. По словам архиепископа, он обсудил с Трампом не только судьбу Святой Софии, но и «продолжающуюся обеспокоенность по поводу проблем обеспечения безопасности патриархата, а также религиозных свобод» в Турции.

Вопросы действительно насущные – в свете курса Анкары на отказ от принципов светского государства и роста исламистских настроений в этой стране. До недавнего времени между греческим Константинопольским патриархатом и Эрдоганом существовал негласный статус-кво: Варфоломей (как и другие христианские патриархи Турции) не издает даже писка поперек указаний администрации турецкого президента, в ответ на что им гарантируется пресловутая безопасность, защита собственности и даже какое-то подобие демонстративного уважения Анкары к христианскому прошлому страны.

Сейчас же этот статус-кво нарушен. Турецкая сторона продолжит обращать христианские святыни (даже имеющие светский музейный статус) в исламские, а патриарху Варфоломею придется против этого хотя бы пищать, поскольку он номинально все-таки является лидером мирового православия.

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Понятно, что в этой ситуации греческому патриарху нужна какая-нибудь «крыша», которая защитит его от проблем с турецкой администрацией. Идеальной «крышей» стала бы, конечно, Москва – Реджеп Эрдоган сейчас слишком ценит партнерство с Россией (единственной великой, да и просто крупной соседней державой, с которой у Турции сохранились хорошие отношения). Однако после поддержки Варфоломеем украинских сектантов, признания за ними статуса поместной православной церкви в пику Московскому патриархату, константинопольского патриарха вряд ли приняли бы в Кремле – не говоря уже о выдаче каких-то гарантий.

Просить защиты у Украины, мягко говоря, бессмысленно – и не только из-за мизерного внешнеполитического влияния ее руководства, побирающегося у Европы на предмет новых кредитов. Для Киева партнерские отношения с Турцией в крымском вопросе гораздо важнее, чем благодарность Варфоломею за признание украинских сектантов.

Остается лишь один вариант – идти на поклон к Трампу. И, по всей видимости, по итогам 45 минут переговоров (полчаса с Пенсом и 15 минут с хозяином Белого дома) прогиб был зачтен. «Президент США выглядел очень раздраженным и выразил свою обеспокоенность вопросом защиты прав человека и особенно религиозных свобод меньшинств в Турции. Он объявил себя помощником и сторонником Вселенского патриархата и лично патриарха Варфоломея, а также эллинизма, и подчеркнул, что он немедленно приступит к необходимым вмешательствам», – пишут греческие СМИ.

Мавр продолжит свое дело

Раздражение и порыв американского президента можно, конечно, объяснить особыми связями между Соединенными Штатами и патриархом Варфоломеем. Ходят упорные слухи, что решение Варфоломея о легитимации украинских сектантов было принято не только исходя из его личных амбиций.

Да, Варфоломей мечтал получить под контроль украинские приходы с миллионами верующих и тем самым как минимум удвоить количество людей, находящихся под его духовным окормлением – однако вряд ли он решился бы пойти в одиночку против крупнейшего Московского патриархата. Решение же созрело тогда, когда его об этом попросили США (где находится почти половина верующих, подчиняющихся Варфоломею). В Вашингтоне рассудили, что легитимация украинских раскольников ослабит Украинскую православную церковь Московского патриархата – и тем самым обрубит еще одну культурно-духовную нить, которая связывает Украину с Россией.

Однако константинопольский мавр свое дело сделал – и Трамп ничем ему не обязан. Американский президент вообще не склонен к сантиментам в отношении отработавших свое союзников (а точнее, инструментов) – это можно увидеть и на примере кинутых им курдов, и на примере прохладных отношений к украинскому руководству. Трамп вступается за «безопасность» патриарха Варфоломея потому, что это соответствует внешнеполитическим интересам Соединенных Штатов и внутриполитическим интересам самого Дональда Трампа.

Так, «права» константинопольского патриарха станут еще одним инструментом для дипломатического давления Соединенных Штатов на Турцию – страну, которую Вашингтон уже воспринимает не только и не столько как союзника по НАТО, сколько как соперника и конкурента на Ближнем Востоке. Газета ВЗГЛЯД уже рассказывала о том, что среди американских элит сложился антитурецкий консенсус. Американские либералы давно точат зуб на Эрдогана за его преследование и массовые посадки турецкой либеральной оппозиции, а консерваторов пугает исламизм Эрдогана и его антихристианская политика. Неудивительно, что в Соединенных Штатах продолжается вал публикаций по вопросу Святой Софии.

«Турция уходит из современности», – гласит заголовок Wall Street Journal, констатирующей «завершение секулярного эксперимента Ататюрка». «После Святой Софии амбиции Эрдогана распространяются на Иерусалим», – вторит Newsweek.

В этой ситуации президент работает и на внутренний электорат – играет роль защитника христианства и христиан, пытаясь противопоставить себя в этом вопросе оппоненту от демократов Джозефу Байдену. Он уже ретвитит у себя посты, пугающие избирателей намерением Байдена изучать в школе ислам, а также о том, что его визави продолжит «крестовый поход демократов против католической веры».

И поскольку Байден уже отметился на поляне Святой Софии – он позвонил Элпидофору со словами поддержки, а также выразил «глубокое сожаление» превращением музея в мечеть – Трамп поднимает ставки. Встречается с Элпидофором и берет под официальное американское крыло патриарха Варфоломея. При этом, конечно, скромно умалчивает тот факт, что устроенный Варфоломеем при поддержке Трампа раскол в мировом православии сыграл небольшую, но все-таки роль в аннексии Эрдоганом музея Святой Софии.

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