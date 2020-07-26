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26 июля, воскресенье  |  Последнее обновление — 10:25  |  vz.ru
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Россиянам открыли неизвестную страну

Россияне в августе смогут полететь в ТанзаниюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
С 1 августа россияне смогут летать за границу. Правда, список стран, куда можно отправиться, очень короткий. В него попали Турция, Великобритания и малопопулярная у наших туристов Танзания. Почему именно эти три страны удостоились такой чести, останется ли Турция бюджетным курортом и переживут ли иностранную конкуренцию Крым и курорты Краснодарского края? Подробности...
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Киев захотел вернуть Крым по прибалтийскому сценарию

Украина продолжает искать способы оспорить итоги референдума 16 марта 2014 годаФото: Руслан Шамуков/ТАСС
Украинский МИД подготовил секретный документ по возвращению Крыма. Одновременно экс-глава ведомства Павел Климкин предложил превратить Крым в «проблему для России» и вернуть его по прибалтийскому сценарию. В Москве предупреждают, что эти действия будут преследоваться по закону. Что кроется за новой стратегией Киева и есть ли в ней реальная угроза? Подробности...
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Почему США так недовольны секретным российским спутником

Россия способна следить из космоса даже за американскими спутникамиФото: twitter.com/AstroDrewMorgan
Испытания Россией секретного военного спутника вызвали крайне бурную реакцию среди западных военных. Успокаивать их пришлось официальным заявлением МИД России, разъяснившим детали проведенных на орбите маневров. Почему в США и Британии так встревожены российским «противоспутниковым оружием» – и что эти страны сами делают для размещения оружия в космосе? Подробности...
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Идеолог церковного раскола на Украине ищет защиты у президента США

Греческая церковь не нашла иных защитников, кроме СШАФото: White House/Shea Craighead
Жалобы представителей православия на превращение Святой Софии в мечеть дошли даже до Дональда Трампа. Президент США, как сообщается, объявил себя «помощником и сторонником» Вселенского патриархата и лично патриарха Варфоломея... и подчеркнул, что он немедленно приступит к необходимым вмешательствам». Зачем это нужно американскому лидеру? Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента ЗеленскогоФото: REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Освободительного движения через теракты не бывает

Дмитрий Суслов, Заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ
Тема Чечни отошла в повестке российско-западных политических баталий на второй план. Прежде всего потому, что в самом регионе наступила стабильность. Однако противостояние и соперничество великих держав, стремление ослабить Россию и вернуть ее обратно в 1990-е никуда не ушли. Подробности...
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Почему за лесными пожарами стоит математика

Екатерина Герман, журналист
Ради спасения леса даже в период жесткой пандемии, вывернувшей карманы у всех, в том числе и у правительства, находятся и силы, и средства на тушение. Все понимают риски лесных пожаров, все понимают важность своевременного финансирования. Подробности...

Жертвы домогательств не с теми судятся

Алексей Алешковский, сценарист
В очередном ребрендинге этики и морали нуждаются те, кому действующие законы не дают в руки инструментов манипулирования реальностью. Сегодня это не только бывшие жертвы насилия или жертвы бывшего расизма, но и нынешние бенефициары политкорректности, которые сбрасывают с корабля современности прошлых. Подробности...
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          • В Турцию

          • Пока останусь в России

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          • Да, все требования

          • Это зависит от требований

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              Идеолог церковного раскола на Украине ищет защиты у президента США

              Греческая церковь не нашла иных защитников, кроме США   26 июля 2020, 09:05
              Фото: White House/Shea Craighead
              Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

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              Жалобы представителей православия на превращение Святой Софии в мечеть дошли даже до Дональда Трампа. Президент США, как сообщается, объявил себя «помощником и сторонником» Вселенского патриархата и лично патриарха Варфоломея... и подчеркнул, что он немедленно приступит к необходимым вмешательствам». Зачем это нужно американскому лидеру?

              Белый дом посетил архиепископ Элпидофор – глава Греческой православной церкви в Соединенных Штатах. Где встречался не с какими-нибудь чиновниками его уровня, а с вице-президентом Соединенных Штатов Майком Пенсом, а также с его начальником – Дональдом Трампом.

              Спаси и сохрани

              Элпидофор прибыл к американскому руководству явно не для того, чтобы освятить Белый дом. По словам архиепископа, он обсудил с Трампом не только судьбу Святой Софии, но и «продолжающуюся обеспокоенность по поводу проблем обеспечения безопасности патриархата, а также религиозных свобод» в Турции.

              Вопросы действительно насущные – в свете курса Анкары на отказ от принципов светского государства и роста исламистских настроений в этой стране. До недавнего времени между греческим Константинопольским патриархатом и Эрдоганом существовал негласный статус-кво: Варфоломей (как и другие христианские патриархи Турции) не издает даже писка поперек указаний администрации турецкого президента, в ответ на что им гарантируется пресловутая безопасность, защита собственности и даже какое-то подобие демонстративного уважения Анкары к христианскому прошлому страны.

              Сейчас же этот статус-кво нарушен. Турецкая сторона продолжит обращать христианские святыни (даже имеющие светский музейный статус) в исламские, а патриарху Варфоломею придется против этого хотя бы пищать, поскольку он номинально все-таки является лидером мирового православия.

              Понятно, что в этой ситуации греческому патриарху нужна какая-нибудь «крыша», которая защитит его от проблем с турецкой администрацией. Идеальной «крышей» стала бы, конечно, Москва – Реджеп Эрдоган сейчас слишком ценит партнерство с Россией (единственной великой, да и просто крупной соседней державой, с которой у Турции сохранились хорошие отношения). Однако после поддержки Варфоломеем украинских сектантов, признания за ними статуса поместной православной церкви в пику Московскому патриархату, константинопольского патриарха вряд ли приняли бы в Кремле – не говоря уже о выдаче каких-то гарантий.

              Просить защиты у Украины, мягко говоря, бессмысленно – и не только из-за мизерного внешнеполитического влияния ее руководства, побирающегося у Европы на предмет новых кредитов. Для Киева партнерские отношения с Турцией в крымском вопросе гораздо важнее, чем благодарность Варфоломею за признание украинских сектантов.

              Остается лишь один вариант – идти на поклон к Трампу. И, по всей видимости, по итогам 45 минут переговоров (полчаса с Пенсом и 15 минут с хозяином Белого дома) прогиб был зачтен. «Президент США выглядел очень раздраженным и выразил свою обеспокоенность вопросом защиты прав человека и особенно религиозных свобод меньшинств в Турции. Он объявил себя помощником и сторонником Вселенского патриархата и лично патриарха Варфоломея, а также эллинизма, и подчеркнул, что он немедленно приступит к необходимым вмешательствам», – пишут греческие СМИ.

              Мавр продолжит свое дело

              Раздражение и порыв американского президента можно, конечно, объяснить особыми связями между Соединенными Штатами и патриархом Варфоломеем. Ходят упорные слухи, что решение Варфоломея о легитимации украинских сектантов было принято не только исходя из его личных амбиций.

              Да, Варфоломей мечтал получить под контроль украинские приходы с миллионами верующих и тем самым как минимум удвоить количество людей, находящихся под его духовным окормлением – однако вряд ли он решился бы пойти в одиночку против крупнейшего Московского патриархата. Решение же созрело тогда, когда его об этом попросили США (где находится почти половина верующих, подчиняющихся Варфоломею). В Вашингтоне рассудили, что легитимация украинских раскольников ослабит Украинскую православную церковь Московского патриархата – и тем самым обрубит еще одну культурно-духовную нить, которая связывает Украину с Россией.

              Однако константинопольский мавр свое дело сделал – и Трамп ничем ему не обязан. Американский президент вообще не склонен к сантиментам в отношении отработавших свое союзников (а точнее, инструментов) – это можно увидеть и на примере кинутых им курдов, и на примере прохладных отношений к украинскому руководству. Трамп вступается за «безопасность» патриарха Варфоломея потому, что это соответствует внешнеполитическим интересам Соединенных Штатов и внутриполитическим интересам самого Дональда Трампа.

              Так, «права» константинопольского патриарха станут еще одним инструментом для дипломатического давления Соединенных Штатов на Турцию – страну, которую Вашингтон уже воспринимает не только и не столько как союзника по НАТО, сколько как соперника и конкурента на Ближнем Востоке. Газета ВЗГЛЯД уже рассказывала о том, что среди американских элит сложился антитурецкий консенсус. Американские либералы давно точат зуб на Эрдогана за его преследование и массовые посадки турецкой либеральной оппозиции, а консерваторов пугает исламизм Эрдогана и его антихристианская политика. Неудивительно, что в Соединенных Штатах продолжается вал публикаций по вопросу Святой Софии.

              «Турция уходит из современности», – гласит заголовок Wall Street Journal, констатирующей «завершение секулярного эксперимента Ататюрка». «После Святой Софии амбиции Эрдогана распространяются на Иерусалим», – вторит Newsweek.

              В этой ситуации президент работает и на внутренний электорат – играет роль защитника христианства и христиан, пытаясь противопоставить себя в этом вопросе оппоненту от демократов Джозефу Байдену. Он уже ретвитит у себя посты, пугающие избирателей намерением Байдена изучать в школе ислам, а также о том, что его визави продолжит «крестовый поход демократов против католической веры».

              И поскольку Байден уже отметился на поляне Святой Софии – он позвонил Элпидофору со словами поддержки, а также выразил «глубокое сожаление» превращением музея в мечеть – Трамп поднимает ставки. Встречается с Элпидофором и берет под официальное американское крыло патриарха Варфоломея. При этом, конечно, скромно умалчивает тот факт, что устроенный Варфоломеем при поддержке Трампа раскол в мировом православии сыграл небольшую, но все-таки роль в аннексии Эрдоганом музея Святой Софии.

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