Чем Китай ответит Америке на унижение своего члена Политбюро

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14 июля, вторник  |  Последнее обновление — 16:41  |  vz.ru
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Галина Хованская: Для людей с невысоким доходом нужно строить наемные дома

Уже к середине 20-х годов новоселье будут справлять по пять миллионов российских семей в годФото: Александр Рюмин/ТАСС
До пандемии лишь около трети россиян могли себе позволить взять кредит на квартиру. Сейчас этот процент еще ниже. Об этом сказала газете ВЗГЛЯД глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская. Владимир Путин в понедельник заявил, что у России впервые появился исторический шанс решить жилищный вопрос. Какими же могут быть пути решения важнейшей проблемы? Подробности...
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Окружение Фургала разогревает Хабаровск

Местные эксперты уверены, что акция была спланирована заранееФото: Дмитрий Моргулис/ТАСС
В Хабаровске прошла несогласованная акция в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Ее организаторами выступили подчиненные губернатора, которые, похоже, таким образом пытаются обезопасить от возможного ареста себя самих. При этом краевые чиновники проигнорировали реальную опасность для всех жителей города – пандемию коронавируса. Подробности...
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Как работает гриф секретности в деле Сафронова

Адвокаты Сафронова выбрали сомнительную линию защитыФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Советнику главы Роскосмоса журналисту Ивану Сафронову предъявлено обвинение в госизмене. Сам Сафронов утверждает, что полностью невиновен, аналогичные заявления делают и его адвокаты. В чем особенность линии защиты, которую используют адвокаты Сафронова – и действительно ли секретность используемых в деле материалов мешает качественной защите обвиняемого? Подробности...
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Пожар на гигантском корабле обнажил признаки распада ВМС США

Пожар полностью уничтожит один из крупнейших кораблей ВМС СШАФото: Zuma/ТАСС
Крупнейшую за десятилетия потерю понесли американские ВМС – пожаром практически уничтожен огромный универсальный десантный корабль. Это не первый подобный инцидент в ВМС США за последние годы – а значит, он является не случайностью, а тенденцией. И это очень плохая тенденция для американского военно-морского флота. Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Сатанизм стал новым символом либеральных ценностей

Сергей Худиев, публицист, богослов
Если бы какое-то время назад кто-нибудь предсказал, что в США будут открыто поклоняться сатане, его бы высмеяли как мрачного фантазера. Теперь поезд прогресса прибыл на очередную станцию, поклонение дьяволу на ступенях административных зданий можно наблюдать в YouTube. Подробности...

Россия и Европа должны ответить Эрдогану за Святую Софию

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Реджепа Эрдогана нужно наказать за изменение статуса Святой Софии. И даже не за то, что он покусился на памятник ЮНЕСКО, а за то, почему он покусился. Если не дать турецкому султану по рукам сейчас, то потом придется тратить на это гораздо больше сил. Подробности...

Решение Верховного суда круче возвращения Крыма

Дмитрий Гололобов, адвокат, приглашённый профессор университета Вестминстер
Верховный суд РФ постановил, что россияне вправе подавать иски к Facebook в российских судах. С учётом того, что это всё автоматически распространится на Instagram, Twitter и прочие, по сути дела, это новая попытка «возвращения» Крыма, даже ещё и круче. Подробности...
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              Чем Китай ответит Америке на унижение своего члена Политбюро

              Американский сенатор Тед Круз может поплатиться за свои антикитайские выступления   14 июля 2020, 16:30
              Фото: Tom Williams/Global Look Press
              Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

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              Американские политики демонстративно смеются и издеваются над Китаем. В Вашингтоне не верят, что китайские санкции могут хоть как-то задеть или унизить американцев - по крайней мере так же, как США унизили китайского члена Политбюро. Однако у Китая есть реальные возможности обрушить карьеру некоторым американским сенаторам. Каким образом?

              Китай предпринял, на первый взгляд, бессмысленный демонстративный шаг: ввел ответные санкции против ряда американских политиков, отметившихся антикитайскими заявлениями. В самих США над этими контрсанкциями смеются – как ранее смеялись над аналогичными контрсанкциями со стороны России.

              Перешли черту

              Поводом для контрсанкций послужили действия самих американцев. 9 июля Соединенные Штаты по линии Госдепа ввели санкции против трех высокопоставленных чиновников Китайской Народной Республики из Синьцзян-Уйгурского автономного округа (СУАР).

              Причина – массовые нарушения прав мусульманского населения СУАР, включающие в себя репрессии, незаконные задержания, усилия по «стиранию их культурных и религиозных особенностей», а также средневековые меры по контролю за рождаемостью (под которыми в США понимают слухи о принудительной стерилизации мусульманок и принудительных абортах, организованных властями района). Чиновникам и ближайшим членам семей этих китайских чиновников будет запрещено посещать Соединенные Штаты, а находящиеся в американской юрисдикции их собственность и активы (в рамках другого санкционного списка, от Минфина) будут заморожены. Кроме того, в Госдепе заявили, что под ограничения попадут и другие китайские чиновники, точный список которых будет, по всей видимости, оглашен позднее.

              Сами санкции были бы проходным моментом, на которые Пекин, возможно, не обратил бы внимание - если бы не одно «но». Среди попавших под ограничения оказался член Политбюро, секретарь парткома Синьцзян-Уйгурского автономного округа Чэнь Цюаньго – и это первый раз с конца 70-х годов (то есть за все время с периода нормализации американо-китайских отношений) когда американцы вводят санкции против чиновника такого уровня. Вашингтон пересек своего рода красную черту, унизив представителя китайского «Совета директоров».

              И китайский ответ последовал уже через несколько дней. Да, Пекин ритуально заявил о том, что продолжит делать на своей территории то, что считает нужным. «Синьцзян – это исключительно внутреннее дело Китая, у США нет никаких прав вмешиваться. Ничто не может подорвать решимость китайского правительства защищать свой суверенитет и бороться с терроризмом, сепаратизмом и религиозным экстремизмом», - заявила представитель китайского МИД Хуа Чуньин.

              Но в то же время Китай – тоже впервые – ввел санкции против двух одиозных сенаторов (Марко Рубио и Теда Круза), их коллеги из Палаты представителей Криса Смита, а также представителя президента США по вопросу религиозных свобод Сэма Браунбека. За «подрыв американо-китайских отношений».

              Черная метка

              Эксперты в Пекине уверяют, что точечные санкции против самых ярых антикитайских ястребов в Конгрессе «демонстрируют твердое намерение КНР защищаться от внешнего вмешательство в ее внутренние дела». И, на первый взгляд, эти заявления звучат, мягко говоря, смешно. У многих сразу же возникает аналогия с российскими контрсанкциями в адрес американских чиновников, которые вообще не собирались ни приезжать в Москву, ни тем более приобретать жилье.

              Аргумент о том, что в дипломатии принцип «око за око» является обязательным для исполнения, критиков не вразумил. Контрсанкции России банально высмеивали – как сейчас американцы высмеивают контрсанкции Китая. «Вот облом. Я собирался отвести семью на летние каникулы в Пекин – сразу после визита в Тегеран», - хохмит сенатор Тед Круз.

              Более того, американские политики используют свое попадание в списки как способ самопиара – сейчас в Штатах ведь модно быть врагом Пекина, «заразившего американцев коронавирусом» и «обкрадывающего их за счет нечестной торговли». «Компартия Китая запретила мне въезд в страну. Похоже я им не нравлюсь?», - пишет сенатор Марко Рубио.

              И пиар работает – так, редакция New York Post отправила пострадавшим от китайских санкций поздравления с тем, что они «разозлили монстров в Пекине» и заявила, что каждый член Конгресса США должен заслужить такой «приговор».

              Однако китайские персональные санкции на самом деле могут оказать серьезное экономическое влияние на внутриполитическую жизнь Соединенных Штатов. И в этом плане санкции против того же Марко Рубио –

              это, возможно, не просто симметричный дипломатический ответ, а своего рода «черная метка», которая демонстративно выдана Пекином и учтена китайским бизнесом.

              В КНР напоминают, что штат Флорида (где Марко Рубио переизбираться в 2022 году) тесно связан с китайской экономикой. КНР является крупнейшим источником импорта в штат (ввозит товаров почти на 12 миллиардов долларов), а значит, обладает влиянием на местный бизнес. Который, в свою очередь, определяет предпочтения избирателей.

              Учитывая, что в 2016 году Марко Рубио выиграл выборы во Флориде с трудом (набрав 52% голосов), то Китай вполне может подергать за ниточки и лишить своего оппонента места в Сенате. И таким образом не просто избавиться от назойливого критика, но и послать сигнал всем остальным антикитайским ястребам о цене и последствиях их популизма.

              Тортики закончились?

              Казалось бы, этот сигнал бьет по интересам самого Китая. На примере той же самой России США показали, насколько они болезненно реагируют на вмешательства внешних сил в свои внутренние дела – а особенно предвыборную кампанию. И попытка Китая наказать Марко Рубио электорально может стать предлогом для новых санкций в отношении КНР.

              Однако, во-первых, сила шантажа всегда в страхе жертвы. Сама по себе угроза вмешательства (а за угрозу санкции не вводят) должна отрезвлять Марко Рубио и других политиков, в чьих округах местный бизнес тесно работает с китайским.

              Во-вторых, да, Китай перешел «красную линию» - но лишь после того, как и сами американцы ее перешли.

              Возникает ощущение, что в Пекине наконец-то поняли бессмысленность молчаливого поедания шоколадных тортиков (чем занимался Си Цзиньпин, когда Трамп рассказывал ему о запуске 59 ракет по Сирии в 2017 году), а также экономических уступок Соединенным Штатам, которых теперь не устраивает даже выгодные условия торговой сделки.

              Вашингтон взял курс на системное сдерживание КНР, переходит при этом красные линии (а переходить их можно и дальше – например, в чувствительнейшем для КНР вопросе Тайваня), поэтому у Пекина не остается иных вариантов кроме как переходить линии в ответ. Посылая тем самым предупреждение американским коллегам о том, что в эту игру можно играть вдвоем, и что у КНР есть достаточно карт для того, чтобы выложить их на стол. Начиная от выдачи новых «черных меток» американским политикам и заканчивая отказом покупать американские торговые облигации и выставление имеющихся на рынок. «Китай предпримет новые ответные шаги – в зависимости от того, как дальше будет развиваться ситуация», - многозначительно заявили в китайском МИД.


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