Как Швеция сыграла в рулетку с коронавирусом

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28 мая, четверг  |  Последнее обновление — 20:45  |  vz.ru
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Угрозы в адрес «Северного потока – 2» выдали проигрыш США

Специальное судно для прокладки газопровода уже находится в Балтийском мореФото: Bernd Wüstneck/DPA/Global Look Press
«США могут доиграться, если решат наказать Германию и других европейцев за покупку российского газа. Это ускорит процесс затухания американского доминирования». Такими словами эксперты комментируют новые угрозы американских дипломатов в адрес газопровода «Северный поток – 2». Какими могут быть эти новые санкции США и почему сам факт этих угроз несет в себе и хорошие новости? Подробности...
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Русские удивятся своим проступкам перед Болгарией

Национальность Кирилла и Мефодия до сих пор вызывает спорыФото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»
В Болгарии обвинили Россию в присвоении кириллицы, в неблагодарности за просвещение предков и в фальсификации болгарской истории. С этим бредом пытаются спорить, но разумнее посмотреть на причины его появления: национальное достоинство болгар очень уязвимо, а по степени своей адекватности сравнимо с украинским. Чем же русские насолили «братушкам»? Подробности...
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«Сотрудничать с НАСА – все равно, что ломиться в нарисованную дверь»

Американский корабль Crew Dragon «отбил хлеб» у российских «Союзов»Фото: SpaceX/Keystone Press Agency/Global Look Press
«Выход для российской космонавтики сейчас один – предложить общий масштабный проект всему человечеству, начав с Китая и Индии. Например, международную станцию после МКС», – сказал газете ВЗГЛЯД членкор Академии космонавтики Андрей Ионин. По его мнению, именно так Россия сможет сохранить и космическую отрасль, и свой международный авторитет ведущей космической державы.  Подробности...
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Русские отстояли георгиевскую ленточку в Латвии

Латвийским ресторанам пришлось смириться с георгиевской ленточкойФото: facebook.com/antonio.bandera.3367
Недавний 75-летний юбилей Победы власти стран Прибалтики встретили буквально со скрежетом зубовным. Один из скандалов, связанных с Днем Победы в Латвии, приобрел особенно сильный резонанс – из ресторана в Юрмале была изгнана русская семья за то, что те украсили свою одежду георгиевскими ленточками. Но на этом история не закончилась... Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Чебурашка с ремнем получил привет на тот свет

Елена Кондратьева, журналист
Успенский и его дочь виноваты в том, что помешали очередным инфантилам создать себе кумира. Икона треснула, как до нее треснули или вскоре треснут все другие иконы, показав обычного человека с необычным талантом. Подробности...
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Бродский как зеркало русской эволюции

Алексей Алешковский, сценарист
Октябрь 1917-го превратил февральский фарс в трагедию; русская эволюция любую трагедию обращает в фарс. Случай с закрашенным в колыбели революции Бродским выглядит прекрасной метафорой, этот тезис подтверждающей. Подробности...

Парад Победы – триумф Империи

Владимир Можегов, публицист
Третий Рим – это не о национальном превозношении, это о великой ответственности за судьбу истины в этом мире. И это нам действительно стоит всегда помнить, всегда повторять и никогда не забывать. Подробности...
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              Как Швеция сыграла в рулетку с коронавирусом

              Больницы Швеции переполнены зараженными   28 мая 2020, 20:00
              Фото: ZUMA/ТАСС
              Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

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              Швеция была одной из двух европейских стран (второй - Белоруссия), которые отказались бороться с эпидемией коронавируса. Шведские власти приняли собственную, прямо противоположную мировой стратегию реагирования на распространение этой болезни - и долгое время казалось, что она действительно работает. Но теперь выясняется, что для Швеции все оказалось гораздо хуже.

              Неверующие в коронавирус (а таких только в России насчитывается более четверти от всего населения) регулярно ставили Швецию в пример своим «глупым» и «трусливым» властям. Уверяли, что стратегия Стокгольма по отказу от большинства карантинных мероприятий в надежде на то, что «люди сами во всем разберутся и будут защищать себя» правильная, что она позволяет не убивать экономику ради борьбы с какой-то не очень опасной заразой. Что после того, как глобальный психоз сойдет на нет, все будут подсчитывать убытки, а Швеция (как и другая страна, отказавшаяся от ограничений – Белоруссия) будут в шоколаде.

              Однако на данный момент результат на табло несколько иной. Достаточно сравнить Швецию с ее недалекими во всех отношениях соседями, которые «по дурости своей» ввели ограничения.

              Если посмотреть на статистику, то количество ежедневно вылечиваемых в Дании и Норвегии уже давно превышает количество заболевших. Обе страны фактически победили эпидемию – в Дании осталось чуть более тысячи реально болеющих, в Норвегии – около 700. Однако в Швеции ситуация далека от нормализации. Из 35 тыс. зараженных лишь около пяти тысяч вылечились. Точнее, из 35 тыс. официально зарегистрированных зараженных – на деле их может быть гораздо больше, ведь с тестированием в стране тоже беда. В 10-миллионной Швеции было проведено лишь 238 тыс. тестов. Для сравнения – примерно столько же их было проведено в Норвегии, где населения в два раза меньше. А в почти 6-миллионной Дании было проведено аж 576 тыс. тестов.

              Да, главный показатель эпидемии – это смертность. Однако и тут Швеция демонстрирует худшие показатели среди всех скандинавских стран. Там умерло почти пять тысяч человек (или 12% от всех официально заболевших). В Дании погибло 565 граждан (5% от заболевших), а в Норвегии – 235 (почти 3%).

              А есть ли будущее?

              Не имея возможности оспорить эту статистику, шведские власти делают упор на другой тезис – принцип меньшего зла. Они приносят нынешние жертвы ради того, чтобы спастись от больших проблем в будущем.

              «Осенью мы увидим вторую волну эпидемии, и в Швеции к этому времени у большинства людей будет иммунитет к коронавирусу.  Скорее всего, количество зараженных тогда будет гораздо меньше, – уверен главный эпидемиолог страны и автор нынешней стратегии игнорирования болезни Андерс Тегнелл. – А в той же Финляндии (5,5 миллиона населения, 6 700 заражений, 1 600 больных на сегодняшний день, 313 смертей и 4,7% смертности – прим. ВЗГЛЯД) иммунитет будет низкий. И что, они снова полностью закроются?».

              Эта логика имела бы право на существование, если бы не три больших «но». Первое – это безалаберный подход шведов к самой эпидемии. Пусть даже они приняли стратегию игнорирования – однако можно же было хотя бы провести масштабное тестирование населения, а также принять меры для избегания такой высокой смертности? Второе но – это сомнительные успехи в деле достижения коллективного иммунитета. Для него нужно, чтобы 60% населения были невосприимчивы к болезни – а в Швеции этот показатель, по некоторым оценкам, не достиг и 10%. Фактически получилось, что ради этого иммунитета, который не был достигнут, шведы поставили под угрозу жизни наиболее уязвимых слоев населения – и значительная часть из этих людей погибла ни за что.

              Наконец, третье «но» – это предположение о второй волне. Непонятно какая она будет, будет ли вообще, получим ли мы к тому времени вакцину чтобы вообще обнулить ее значение (а ряд стран, включая Китай и Россию, рапортуют о больших успехах в деле ее создания). Так стоит ли ради предотвращения мифической будущей угрозы жертвовать реальными людьми в данный момент?

              Вопрос риторический. Тегнелл может сколько угодно говорить о том, что оценки правильности той или иной стратегии по борьбе с коронавирусом можно давать через год-два – результат виден уже сейчас. Возможно, сам Тегнелл уверен, что находится вне опасности и за свой пост может не бояться- ведь сами шведы пока не жалуются. Да, в Швеции идут протесты против нынешнего подхода - однако пока до 70% населения уверены в правоте государственного подхода к эпидемии.

              Уволить Тегнелла тоже непросто. В Швеции министры и главы ведомств обладают серьезной автономией. И если главный эпидемиолог почему-то решил, что с эпидемией бороться не надо, то ни премьер-министр, ни другие члены кабмина, ни тем более 2 тыс. шведских ученых, подписавших коллективное письмо к властям с просьбой образумиться, изменить это решение не могут.

              Собираем камни

              Однако вот тут как раз стоит подождать осени. Ведь шведское правительство начинает расплачиваться за устроенную ими «шведскую рулетку» с населением. Как имиджево, так и финансово.

              Так, уже понятно, что экономику страны отказом от коронавирусных мероприятий спасти не удалось. По оценкам издания Bloomberg, ВВП страны упадет примерно на 7% – и это примерно средний показатель по всему ЕС. «Ориентированная на экспорт экономика не сможет противостоять глобальному шоку, вызванному введенными ограничениями в других странах. А без клиентов множество компаний из сферы услуг окажутся на грани банкротства», – поясняет свой вывод Bloomberg. Оценки шведского Центробанка еще печальнее – там предрекают падение ВВП почти на 10%.

              Западные журналисты и политики говорят не только о том, что шведы пострадали от глупости своих властей, но и о том, что от шведов надо держаться подальше.

              Власти Кипра с 9 июня возобновляют авиасообщения с рядом стран, и список тех, чьи граждане могут понежиться на местных пляжей, вошли все скандинавские государства – кроме Швеции.

              Кроме того, шведам уже грозят возможностью изоляции в рамках традиционно сплоченного скандинавского сообщества. «С точки зрения сохранения нашего здоровья небезопасно открывать границу с Швецией. Пусть шведы сидят дома, а мы пока пустим к себе немцев», – говорит лидер крупнейшей оппозиционной Либеральной партии (занимающей 23% мест в парламенте страны) Якоб Эллерман-Йенсен.

              МИД страны уже попросил соседей взвешенно подходить к любым дискриминационным решениям. «Вопрос очень тонкий, и мне кажется, что политики в каждом из государств должны внимательно оценить долгосрочные последствия принимаемых по политическим мотивам решений», – заявила глава внешнеполитического ведомства Швеции Анн Линде.

              И она права – однако это пожелание должны были сначала выполнять политики самой Швеции. Внимательно оценить долгосрочные последствия принятого ими решения по отказу от любых вменяемых средств самоизоляции для сдерживания эпидемии коронавируса. А коль они не оценили, то понять и принять ответственность за свои ошибки.


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