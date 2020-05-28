Как Швеция сыграла в рулетку с коронавирусом

Швеция была одной из двух европейских стран (второй - Белоруссия), которые отказались бороться с эпидемией коронавируса. Шведские власти приняли собственную, прямо противоположную мировой стратегию реагирования на распространение этой болезни - и долгое время казалось, что она действительно работает. Но теперь выясняется, что для Швеции все оказалось гораздо хуже.

Неверующие в коронавирус (а таких только в России насчитывается более четверти от всего населения) регулярно ставили Швецию в пример своим «глупым» и «трусливым» властям. Уверяли, что стратегия Стокгольма по отказу от большинства карантинных мероприятий в надежде на то, что «люди сами во всем разберутся и будут защищать себя» правильная, что она позволяет не убивать экономику ради борьбы с какой-то не очень опасной заразой. Что после того, как глобальный психоз сойдет на нет, все будут подсчитывать убытки, а Швеция (как и другая страна, отказавшаяся от ограничений – Белоруссия) будут в шоколаде.

Однако на данный момент результат на табло несколько иной. Достаточно сравнить Швецию с ее недалекими во всех отношениях соседями, которые «по дурости своей» ввели ограничения.

Если посмотреть на статистику, то количество ежедневно вылечиваемых в Дании и Норвегии уже давно превышает количество заболевших. Обе страны фактически победили эпидемию – в Дании осталось чуть более тысячи реально болеющих, в Норвегии – около 700. Однако в Швеции ситуация далека от нормализации. Из 35 тыс. зараженных лишь около пяти тысяч вылечились. Точнее, из 35 тыс. официально зарегистрированных зараженных – на деле их может быть гораздо больше, ведь с тестированием в стране тоже беда. В 10-миллионной Швеции было проведено лишь 238 тыс. тестов. Для сравнения – примерно столько же их было проведено в Норвегии, где населения в два раза меньше. А в почти 6-миллионной Дании было проведено аж 576 тыс. тестов.

Да, главный показатель эпидемии – это смертность. Однако и тут Швеция демонстрирует худшие показатели среди всех скандинавских стран. Там умерло почти пять тысяч человек (или 12% от всех официально заболевших). В Дании погибло 565 граждан (5% от заболевших), а в Норвегии – 235 (почти 3%).

А есть ли будущее?

Не имея возможности оспорить эту статистику, шведские власти делают упор на другой тезис – принцип меньшего зла. Они приносят нынешние жертвы ради того, чтобы спастись от больших проблем в будущем.

«Осенью мы увидим вторую волну эпидемии, и в Швеции к этому времени у большинства людей будет иммунитет к коронавирусу. Скорее всего, количество зараженных тогда будет гораздо меньше, – уверен главный эпидемиолог страны и автор нынешней стратегии игнорирования болезни Андерс Тегнелл. – А в той же Финляндии (5,5 миллиона населения, 6 700 заражений, 1 600 больных на сегодняшний день, 313 смертей и 4,7% смертности – прим. ВЗГЛЯД) иммунитет будет низкий. И что, они снова полностью закроются?».

Эта логика имела бы право на существование, если бы не три больших «но». Первое – это безалаберный подход шведов к самой эпидемии. Пусть даже они приняли стратегию игнорирования – однако можно же было хотя бы провести масштабное тестирование населения, а также принять меры для избегания такой высокой смертности? Второе но – это сомнительные успехи в деле достижения коллективного иммунитета. Для него нужно, чтобы 60% населения были невосприимчивы к болезни – а в Швеции этот показатель, по некоторым оценкам, не достиг и 10%. Фактически получилось, что ради этого иммунитета, который не был достигнут, шведы поставили под угрозу жизни наиболее уязвимых слоев населения – и значительная часть из этих людей погибла ни за что.

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Наконец, третье «но» – это предположение о второй волне. Непонятно какая она будет, будет ли вообще, получим ли мы к тому времени вакцину чтобы вообще обнулить ее значение (а ряд стран, включая Китай и Россию, рапортуют о больших успехах в деле ее создания). Так стоит ли ради предотвращения мифической будущей угрозы жертвовать реальными людьми в данный момент?

Вопрос риторический. Тегнелл может сколько угодно говорить о том, что оценки правильности той или иной стратегии по борьбе с коронавирусом можно давать через год-два – результат виден уже сейчас. Возможно, сам Тегнелл уверен, что находится вне опасности и за свой пост может не бояться- ведь сами шведы пока не жалуются. Да, в Швеции идут протесты против нынешнего подхода - однако пока до 70% населения уверены в правоте государственного подхода к эпидемии.

Уволить Тегнелла тоже непросто. В Швеции министры и главы ведомств обладают серьезной автономией. И если главный эпидемиолог почему-то решил, что с эпидемией бороться не надо, то ни премьер-министр, ни другие члены кабмина, ни тем более 2 тыс. шведских ученых, подписавших коллективное письмо к властям с просьбой образумиться, изменить это решение не могут.

Собираем камни

Однако вот тут как раз стоит подождать осени. Ведь шведское правительство начинает расплачиваться за устроенную ими «шведскую рулетку» с населением. Как имиджево, так и финансово.

Так, уже понятно, что экономику страны отказом от коронавирусных мероприятий спасти не удалось. По оценкам издания Bloomberg, ВВП страны упадет примерно на 7% – и это примерно средний показатель по всему ЕС. «Ориентированная на экспорт экономика не сможет противостоять глобальному шоку, вызванному введенными ограничениями в других странах. А без клиентов множество компаний из сферы услуг окажутся на грани банкротства», – поясняет свой вывод Bloomberg. Оценки шведского Центробанка еще печальнее – там предрекают падение ВВП почти на 10%.

Западные журналисты и политики говорят не только о том, что шведы пострадали от глупости своих властей, но и о том, что от шведов надо держаться подальше.

Власти Кипра с 9 июня возобновляют авиасообщения с рядом стран, и список тех, чьи граждане могут понежиться на местных пляжей, вошли все скандинавские государства – кроме Швеции.

Кроме того, шведам уже грозят возможностью изоляции в рамках традиционно сплоченного скандинавского сообщества. «С точки зрения сохранения нашего здоровья небезопасно открывать границу с Швецией. Пусть шведы сидят дома, а мы пока пустим к себе немцев», – говорит лидер крупнейшей оппозиционной Либеральной партии (занимающей 23% мест в парламенте страны) Якоб Эллерман-Йенсен.

МИД страны уже попросил соседей взвешенно подходить к любым дискриминационным решениям. «Вопрос очень тонкий, и мне кажется, что политики в каждом из государств должны внимательно оценить долгосрочные последствия принимаемых по политическим мотивам решений», – заявила глава внешнеполитического ведомства Швеции Анн Линде.

И она права – однако это пожелание должны были сначала выполнять политики самой Швеции. Внимательно оценить долгосрочные последствия принятого ими решения по отказу от любых вменяемых средств самоизоляции для сдерживания эпидемии коронавируса. А коль они не оценили, то понять и принять ответственность за свои ошибки.