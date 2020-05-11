Глава ДНР: Россия помогла нам в борьбе с коронавирусом

«ДНР обеспечена тест-системами для выявления COVID-19 в достаточном количестве. В этом нам помогла Россия, за что ей большое спасибо», – заявил в интервью газете ВЗГЛЯД глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. Он рассказал о том, как находящийся в блокаде регион справляется с пандемией и почему Украина тормозит выполнение Минских соглашений.

Ровно шесть лет назад, 11 мая 2014 года, жители тогда еще Донецкой области Украины приняли участие в референдуме, по итогам которого 89,7% дончан высказались в поддержку акта о государственной самостоятельности региона. Такой результат стал ответом не только на февральский переворот в Киеве и последовавшую за ним войну, но и позволил местным жителям провозгласить о создании нового государства – Донецкой народной республики.

С тех пор война Украины против ДНР продолжается по сей день. И хотя киевские власти подписались под комплексом мер по выполнению Минских соглашений, предусматривающих прекращение огня, амнистию и автономию для Донбасса – обстрелы мирного населения республики продолжаются практически ежедневно.

В конце марта текущего года в регион пришла еще одна беда – COVID-19. По состоянию на понедельник в республике было подтверждено 184 случая коронавируса: 152 пациента находятся на лечении, 27 человек выписаны, еще 5 случаев оказались летальными.

Как говорят сами дончане, теперь им приходится защищать республику от двух напастей: украинских вооруженных формирований и коронавирусной инфекции. О том, как именно молодое государство справляется с этими задачами в интервью газете ВЗГЛЯД рассказал глава ДНР Денис Пушилин.

Денис Пушилин

(фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости)

ВЗГЛЯД: Денис Владимирович, не так давно Вы признали, что в республике не хватает масок, защитных костюмов, медоборудования. Как решается эта проблема?

Денис Пушилин: Думаю, ни одно государство в мире не было готово к ажиотажному спросу на медицинские маски. Мы, как и многие другие страны, запустили свое производство средств индивидуальной защиты. Предприятия уже шьют маски. К тому же горловский завод «Фильтр» производит респираторы.

В первую очередь средствами защиты обеспечиваются медицинские работники, поскольку их безопасность при борьбе с инфекцией – наша первейшая забота. Дезинфицирующих средств и антисептиков у нас достаточно, их выпускают местные производители и они справляются с повышенным спросом.

Что касается аппаратов ИВЛ, то на данный момент у нас больных, кому они назначены, считанное количество. Запас есть. Но мы, что называется, поскребли по сусекам, и в срочном порядке восстанавливаем то, что находилось в нерабочем состоянии.

ВЗГЛЯД: Оказывает ли Россия помощь республике в борьбе с коронавирусом? И как организован процесс тестирования в ДНР?

Д.П.: Лаборатория особо опасных инфекций республиканской санитарно-эпидемиологической службы обеспечена тест-системами для выявления COVID-19 в достаточном количестве. В этом нам помогла Российская Федерация, за что ей большое спасибо.

Забор материала у всех, кому необходимо обследование, проводят медработники учреждений здравоохранения и госпитальные базы для лечения заболевших COVID-19. От пациента материал в кратчайшие сроки доставляется в лабораторию, затем проводится бесплатное тестирование. Результаты выдаются в течение одного рабочего дня.

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Д.П.: После введения карантина на Украине наши пенсионеры, которые оформили и получают там пенсию, не могут ею воспользоваться. И дело не только в закрытых границах. На Украине действует усиленный карантин, в соответствии с которым людям старше 60 лет запрещено покидать свои дома. Таким образом, даже если Украина откроет границы – пенсионеры не смогут там передвигаться, не нарушая карантинные ограничения.

Справедливости ради отмечу, что Киев в связи с коронавирусом временно снял требование к нашим пенсионерам каждые 60 дней проходить верификацию. То есть, пенсия должна начисляться. Хочется надеяться, что ее получатели смогут в конце концов ею воспользоваться.

У нас тоже жители республики старше 65 лет обязаны соблюдать самоизоляцию. Эта категория населения, как известно, наиболее подвержена риску тяжелой формы течения заболевания. Поэтому запуск работы пунктов пропуска на границе с Украиной, пока там, как вы сами выразились, свирепствует эпидемия, был бы чрезвычайно неосмотрительным.

ВЗГЛЯД: Глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам встречи «нормандской четверки» 30 апреля выразил надежду на скорейшее снятие экономической блокады Донбасса. Как Вы полагаете, в какой степени в этом заинтересован крупный украинский бизнес? Насколько сильны в Киеве лоббисты в пользу такого сценария?

Д.П.: От введения блокады пострадали сами украинцы. Многие помнят пафосные встречи в портах Украины кораблей с дорогим углем из-за океана. Их цель – показать, что они могут обойтись без поставок с наших шахт. Конечно, украинский бизнес пострадал от блокады, его представители, вне сомнений, не прочь бы вновь зайти на нашу территорию.

Но как бы не были сильны лоббисты этого сценария, он маловероятен. Одна из причин – Минские соглашения. Экономическое взаимодействие там прописано, но оно не может случиться раньше, чем в украинском законодательстве будет закреплен юридический статус ДНР и ЛНР. А на это Киев, как известно, не идет. Потому все разговоры на данную тему безосновательны.

ВЗГЛЯД: Глава офиса Зеленского Андрей Ермак не так давно посулил «добиться мира в Донбассе» до конца года – в противном случае будет применен некий «план Б». Каких «планов» можно будет ожидать от соседнего государства, учитывая, что по оценке американской Global Firepower боеспособность ВСУ повысилась за время войны в Донбассе?

Д.П.: Что несомненно повысилось у украинских вооруженных формирований, так это количество преступлений против мирного населения Донбасса. От украинских снарядов с начала мая ранения получили пятеро детей! Накануне их боевики из 120-мм минометов вновь обстреляли Горловку. В результате пострадали 2 станции сотовой связи, более трехсот абонентов остались без связи.

В этот же день чудом остались живы рабочие ремонтной бригады Донецкой железной дороги, которые подверглись целенаправленному (они были в оранжевой униформе!) обстрелу со стороны ВСУ. Ремонтники успели укрыться за насыпью, благодаря чему жертв удалось избежать.

Исходя из факта обострения на линии разграничения, а также целого ряда публичных заявлений украинских политиков, далеких от сути Минских соглашений, Украина уже действует по плану, отличному от Комплекса мер. При этом в качестве туманной завесы Киев рассуждает о составе представителей на переговорах с нами и об очередности выполнения пунктов Минских соглашений, уходя от темы ответственности за невыполнение своих обязательств.

Но смею уверить: с нашей боеспособностью все в порядке, мы готовы дать отпор любому натиску противника.

ВЗГЛЯД: На этой неделе Донецкой народной республике исполнилось шесть лет. Как Вы оцениваете прошедший путь и нынешнее состояние государственности ДНР? Чего удалось добиться? Какие проблемы – помимо пандемии – считаете наиболее острыми?

Д.П.: Тема пандемии успела набить оскомину. Однако то, как страны справляются с коронавирусом, характеризует их на предмет устойчивости и готовности государственных институтов противостоять серьезным нестандартным вызовам. Нам удается держать эпидемиологическую ситуацию под контролем. Все наши органы власти действуют скоординировано, что тоже является в какой-то степени оценкой состояния их работоспособности.

Но в условиях борьбы с коронавирусом, до и после нее, предметом нашего усиленного внимания является экономика. Непризнанность, блокада, неблагоприятная мировая конъюнктура по углю и металлу при нашей структуре экономики, увы, оставляют не слишком широкое поле для маневра.

В прошлом году мы уделили много внимания агропромышленному комплексу, сделали шаг навстречу сельхозпроизводителям, и это дало свои результаты. Мы собрали хороший урожай зерновых, обеспечили республику хлебом. Это важно для удержания социальных цен.

Также нам предстоит реформирование экономики. Мы запланировали серьезный объем работ по восстановлению разрушенного войной жилья. Изношенное состояние жилищно-коммунального хозяйства тоже является предметом приложения усилий. Сделать предстоит многое. Но Донбасс этим не испугать. Работать мы любим.

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