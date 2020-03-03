Украинская пропаганда для Донбасса страдает шизофренией

С 1 марта у жителей ДНР и ЛНР и Крыма стало на одно развлечение больше. Позаботились об этом в Киеве, запустив вещание телеканала, ориентированного на жителей неподконтрольной Украине территории. Предполагается, что украинская телепропаганда поспособствует возвращению Донбасса под власть Киева. Сработает ли этот метод?

Назвали канал незатейливо: «Дом». Или «Дім» – логотип допускает двойное прочтение, как бы намекая, что дом крымчан и донетчан один – Украина. И что Украина в равной степени родна всем ее жителям: и этническим русским и этническим украинцам, и кому угодно еще. Практически дословно это сформулировано и в сверхзадаче канала: «...ментальное возвращение жителей временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма». Формулировка красивая и даже полезная: решает чуть ли не главную дилемму, стоявшую перед создателями канала:

– Запустить вещание на русском языке – нарушить украинские же законы о квотировании иноязычного вещания. А также получить законные вопросы русскоязычных граждан Украины, проживающих на контролируемой территории: а нам, чтобы на русском языке передачи смотреть, тоже нужно народную республику организовать?

– Запустить вещание на украинском – изначально слить идею. Крым и Донбасс – русскоязычны. Причем после 2014 года – уже не только в силу происхождения, привычки, давления среды. Теперь это еще и политическая позиция. Украиноязычный продукт здесь попросту не станут слушать.

Насколько компромиссный (двуязычный) вариант окажется жизнеспособным, судить пока рано: канал вещает меньше недели. Зато уже сейчас видно, что язык – совсем не единственная хромая нога нового проекта.

Контент

Если уж совсем честно, то «Дом» еще не канал в привычном понимании этого слова. Он не производит собственный продукт, хотя и обещает его в будущем. Пока же он демонстрирует зрителям программы, фильмы и сериалы украинского продакшена. Т.е. украинских же каналов и/или медиагрупп.

Уже странный ход, правда? Особенно если знать, что восточные регионы начали отказываться от украинского телевизора еще в начале 2000-х. Кабельное, спутник, в последние годы – IPTV. К примеру, в Запорожской и Донецкой областях российские каналы смотрит каждый четвертый опрошенный. И это те, кто признался. А вот в ответе на вопрос «Смотрит ли эти каналы кто-то из ваших знакомых?», картинка уже любопытнее: 46% и 42%. И это контролируемая территория, что уж говорить о Крыме и народных республиках.

Показывать людям продукт, от которого они отказались 5-10-15 лет назад и пафосно звать их «домой» – шаг явно сомнительной эффективности.

Уже не первый

«Дом/Дім» – совсем не первая попытка Киева создать канал пропаганды, направленный вовне. Еще 6 лет назад эту идею обсуждали Петр Порошенко и Александр Лукашенко, договариваясь создать совместный телеканал. Сложно представить, что же было бы в нем совместного, благо идея дальше обсуждения так и не пошла. Но в Киеве идею не забыли, решив замахнуться на свой аналог Russia Today. Проект назвали Ukraine Tomorrow (позже название сменили на UATV). Youtube-канал UATV дает исчерпывающее представление о его популярности – далеко не самые топовые блогеры имеют большую аудиторию и количество просмотров. К тому же с середины января канал перестал вещать на международную аудиторию.

Еще более скоротечной была жизнь медиапроекта Ukraine Today, рассчитанного преимущественно на англоязычную аудиторию. Запустили его также в 2014-м, а закрыли в 2016-м.

Причем каждый новый канал хоронил своего предшественника: UATV похоронил Ukraine Today. Но и сам он сейчас близок к закрытию из-за запуска новой медиа-игрушки властей – того самого канала «Дом/Дім». А вот выхлоп практически одинаковый: два последних канала делает одна и та же команда.

Месседж

Дом, сверхзадача, ментальное возвращение – все это красиво читать в презентациях. Давайте попробуем без этой маркетинговой шелухи разобраться, может ли очередной киевский медиапроект что-то сказать Донецку и Луганску? С чем он к ним идет, сможет ли достучаться до людей?

Сразу оговоримся: эмоции, если только они не помогают делу, оставляем в стороне. «После того, что было, Крым и Донбасс никогда не вернутся» – сейчас не об этом. В мае 1945 года мы бы точно так же гневно фыркали на предположение о том, что республики СССР могут разойтись по разным углам. Причем одни в пику другим начнут даже героизировать нацистских коллаборантов. Как можно такое даже допустить – после того, что было? Можно, как видим. Поэтому давайте смотреть, какие месседжи несет Украина тем, кого называет «временно оккупированными согражданами».

«Дом» запустили 1 марта, а уже на следующий день депутат президентской партии «Слуга народа» вещал в эфире: «Атомной бомбы, чтобы швырнуть ее на Москву, у нас пока нет, а это наиболее эффективный способ, чтобы решить эту проблему раз и навсегда».

Тут вряд ли стоит удивляться. Именно так Украина пытается решить проблему ДНР и ЛНР еще с 2014 года. Правда, атомной бомбы действительно нет, поэтому швыряют что есть. Хотя социология – штука упрямая и с каждым годом все громче формулирует запрос жителей по обе стороны от линии разграничения: разведение войск, прекращение обстрелов, мир – хоть бы и худой.

«...Позиция наша сейчас остается такой, какой она есть: нет, мы не собираемся праздновать 9 мая», – а это уже глава МИД Украины Вадим Пристайко. Хотя легко перепутать его с предыдущим – риторика та же. И тут же, на фоне, – то премьер-министр Гончарук на концерте пронацистской музыкальной группы, то почетный караул от Минобороны на перезахоронение солдат дивизии ваффен-СС «Галиция». Причем ладно бы это было во времена Порошенко: с ним у Донбасса отдельный незакрытый счет. Но нет. И то, и другое – это уже при Зеленском. С которым многие, в т.ч. на Донбассе связывали как раз надежды на смягчение противостояния и начало диалога.

Не будем обходить стороной и чисто шкурные моменты. Снова-таки – без лишних эмоций. Жить как-то надо. Особенно надо жить тем, кто последние 6 лет выживает. Стала ли Украина-2020 экономически привлекательнее?

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Средняя зарплата по Украине в 2013 году – порядка 400 долл. Спустя 6 лет – 405 долл. Но теперь до 20% дохода домохозяйств в зимние месяцы уходит на оплату коммунальных платежей. Они-то и съедают более высокую в сравнении с Донецком и Луганском зарплату.

Но это зарплаты. А вот пенсии в ДНР и ЛНР нанесли удар под дых украинским: с начала года «минималка» в республиках выше. А если учесть фактор коммуналки – серьезно выше: два украинских пенсионера отдают за свет, воду и отопление половину дохода.

Языковой вопрос – без него никуда. Тем более, что языковая амнистия – то немногое, чем Украина действительно могла бы если не привлечь, то попытаться соблазнить своих экс-сограждан. Но нет: с момента смены власти на Украине прошел без малого год, а смягчать языковые законы Порошенко в команде Зеленского не планируют.

Чтобы два раза не вставать – не планируют упрощать ничего другого, что связано с Россией: денежные переводы, транспортное сообщение, режим пограничного контроля. На уровне государства это мелочь. А тысячам жителей Украины, в особенности жителям Востока, это сильно усложняет жизнь. Прогресс в любом из этих вопросов был бы сигналом и отличным пропагандистским сюжетом для нового телеканала. Но такие сюжеты ему не нужны, во-первых. Да и сама украинская политика - и это главное - не рождает такие сюжеты.

Сепаратисты хотят победить сепаратизм сепаратизмом

Если подняться еще на уровень выше, то становится очевидно: Украина в очередной раз пытается решить принципиально нерешаемый вопрос, да еще и негодными средствами. Украинская идея, украинство как таковое изначально строилось на разобщении. «Мы – украинцы, а вы – русские».

Кроме того, украинские власти все время ищут неправильных украинцев, валят все свои беды на них. Все это мы наблюдаем без малого 30 лет. Самые прозорливые и находчивые уже давно проголосовали ногами и покинули спектакль (миллионы жителей Украины бросили свою родину). Но он, как видим, может идти и в полупустом зале.

Теперь же Киев пытается объединить тех, кто находится на подконтрольной ему территории с теми, кто находится на неподконтрольной. Для начала - ментально, психологически. Чтобы подготовить политическое «возвращение домой». Но вся риторика, вся политика, все помыслы украинских властей по отношению к Донбассу и к русским - по-прежнему нетерпимость, агрессия и угрозы. «Атомная бомба». Ну разве это не шизофрения?

Часто приходится слышать, мол, не все же там свихнулись, есть же и нормальные. Есть. И много. Но другой Украины нет, есть только такая. «Чья власть – того и вера» – так тут живут. Поэтому канал для «заблудших украинцев» уже на второй день вещания превращается в такое же шапито, как и остальной украинский телевизор.

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