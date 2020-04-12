В сожжении соратника Януковича обвинили героиню Майдана

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12 апреля, воскресенье  |  Последнее обновление — 14:08  |  vz.ru
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Дешевая нефть сделала Америку сговорчивой

Экспортеры нефти договорились о небывалом сокращении добычи Фото: REUTERS/Essam Al-Sudani
Новая нефтяная сделка в рамках ОПЕК+ является экстраординарным соглашением. Мало того, что экспортеры нефти договорились о беспрецедентном объеме сокращения добычи, в разы превышающем предыдущие квоты. Так еще и широта охвата возросла. Впервые в истории к ОПЕК+ присоединились США и еще пять стран, не входящих в картель. Почему же нефть не взлетела к 60 долларам? Подробности...
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Брюссель настраивает итальянцев против военных из России

Итальянские СМИ назвали российских военных «специалистами биологических войн»Фото: Imago images/Italy Photo Press/ТАСС
Джузеппе Конте пришлось защитить Россию от нападок, которым подвергла нашу страну итальянская печать. Премьер назвал оскорбительными домыслы о том, будто Москва помогает охваченной эпидемией Италии из корыстных мотивов. Ранее либеральные издания уверяли, якобы Россия взамен требует снять с нее санкции, а прибывших для спасения жителей Бергамо наших врачей СМИ назвали «спецами биологической войны». Подробности...
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Врачи рассказали, как борются в больницах с коронавирусом

Сами медики признают, что столкнулись с болезнью, о которой не знают ничегоФото: Пресс-служба мэрии Москвы/РИА Новости
Число зараженных коронавирусом в России увеличивается. Врачи работают в авральном режиме и на пределе. Но некоторые из них все-таки успевают описывать то, что в эти дни происходит в больницах. Они говорят о том, что ситуация сложная, медсестры падают в обморок от изнеможения, но пациентов не бросают. И медики находят поводы для оптимизма в борьбе с вирусом, о котором, как признаются, не знают практически ничего. Подробности...
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Американская военная мощь сдается перед коронавирусом

На авианосце «Теодор Рузвельт» идут проверки экипажа на коронавирусФото: Chief Mass Communication Specialist
Matthew R. White/US Navy/Reuters
Судя по последним сообщениям из вооруженных сил США, подтверждаются наихудшие для американцев подозрения – коронавирус наносит серьезный удар по американской военной мощи. Самым слабым звеном оказались военно-морские силы, в том числе авианосцы. Почему они подверглись наибольшему удару – и каких последствий стоит ожидать для всего военного потенциала Соединенных Штатов?  Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Почему Россия обязана помогать другим странам бороться с коронавирусом

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Москва не осталась в стороне и активно поддерживает Италию, США, Сербию и другие страны в борьбе с коронавирусом. Но не потому, что может – а потому, что должна. Не этим странам, а самой себе. Подробности...
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Леха Качиньского погубила игра в русскую рулетку

Дмитрий Родионов, политолог
Конечно, в такие случайности поверить сложно. Но они случаются. Мистики попытаются объяснить все волей высших сил: мол, не стоило полякам соваться в Смоленск, хотели устроить парад на костях – получили новые кости. Но, тем не менее, это случайность. Подробности...
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Коронавирус открыл элитам простые истины

Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
Внезапно выяснилось, что границы на Запад для нас закрыты (в том числе для тех, кто знаменит и богат). Что людям с российским гражданством на Западе на самом деле не рады. Что вирус поражает всех – и богатых, и бедных, и старых, и молодых. Но главное – что в России им меньше заражаются и болеют! Подробности...
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              В сожжении соратника Януковича обвинили героиню Майдана

              Татьяна Черновол разожгла гражданскую войну на Украине в буквальном смысле   12 апреля 2020, 13:40
              Фото: Tetyana Chornovol/YouTube
              Текст: Наталья Макарова,
              Иван Абакумов

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              На Украине предъявлено обвинение в убийстве главной героине Майдана Татьяне Черновол. В феврале 2014 года толпа погромщиков во главе с ней напала на офис партии Януковича и сожгла его вместе с одним из сотрудников аппарата. Впрочем, в Киеве уверены – данные действия прокуратуры вряд ли можно расценивать как начало объективного расследования событий на Майдане.

              В пятницу Государственное бюро расследований Украины (ГБР) заявило о подозрении в причастности экс-депутата Верховной рады Татьяны Черновол к поджогу центрального офиса Партии регионов в Киеве и убийству 57-летнего сотрудника офиса, системного администратора Владимира Захарова.

              «Черновол подозревают в умышленном убийстве, совершенном по предварительному сговору группой лиц», – заявили в ГБР. В этот же день у Черновол прошли обыски. В ее коттедже под Киевом были изъяты и приобщены к делу холодное и огнестрельное оружие, патроны.

              Напомним, что в штурме офиса партии Януковича 18 февраля 2014 года участвовали десятки погромщиков в масках, они забросали здание «коктейлями Молотова». Как установило следствие, Черновол открыла окно здания, через которое радикалы забросили горючую смесь, в результате вспыхнул пожар. После штурма в здании было обнаружено тело Захарова, который, как установило следствие, задохнулся дымом. 

              В пятницу Черновол опять не стала отрицать участия в погроме, правда, добавила, что убийцей себя не считает. «Что касается офиса Партии регионов. Поджигала ли я его? Да, я его поджигала. Причастна ли я к убийствам? Нет, мои руки не в крови», – написала Черновол в соцсетях. Примечательно, что после обыска экс-депутата отпустили, несмотря на тяжесть предъявленных обвинений. Прокуратура лишь пообещала добиваться для нее домашнего ареста.

              Бывший депутат Верховной рады от Партии регионов Олег Царев назвал обыски следствием недавнего требования группы украинских депутатов отменить закон об амнистии участникам Евромайдана, «которая не позволяет расследовать совершенные на Майдане преступления».

              «Поскольку за Черновол не стоят мощные политические силы, олигархи, то власть решила указать на нее и показать какие-то действия в этом направлении», – сказал Царев газете ВЗГЛЯД.

              Политик напомнил, что он сам в день поджога находился на связи с сотрудниками секретариата. Они спрашивали, куда прятаться «от озверевшей толпы, которая ворвалась в здание». «Я был первым депутатом, который вошел в здание после штурма и вместе с беркутовцами видел, что там происходило. Я снимал фотографии и выкладывал их у себя в Facebook. Видел погибшего», – говорит Царев.

              Впрочем, Царев считает преследование Черновол не более чем имитацией. «Дела Майдана надо расследовать. Но я не вижу политической воли Зеленского, чтобы это произошло. Если бы дела по Майдану были расследованы и среди осужденных оказались бы Петр Порошенко, Арсен Аваков, Андрей Парубий, Сергей Пашинский и Александр Турчинов, то люди совсем по-другому начали бы смотреть на то, что произошло. Это дало бы возможность восстановить диалог и гражданский мир на Украине», – убежден политик.

              Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова (фото: Андрей Ратмиров/ТАСС)
              Ирина Венедиктова (фото: Андрей Ратмиров/ТАСС)

              Черновол с 2014 года считалась «женским лицом» агрессивного украинского национализма. Ее муж Николай Березовой был убит под Иловайском летом того же года, сама она записалась в батальон «Азов» и участвовала в боях за Мариуполь. Была избрана в Верховную раду, где состояла во фракции «Народный фронт», как и нынешний глава МВД Аваков. В парламенте запомнилась многочисленными скандалами.

              В новую Раду Черновол попасть уже не удалось. Но стиль Черновол с тех пор не меняла. Так, в декабре она с автоматом в руках призывала украинцев выйти на Майдан перед встречей «нормандской четверки», чтобы не позволить Зеленскому пойти на уступки России.

              Экс-президент Петр Порошенко в пятницу не скрывал своего негодования, обыски у Черновол он назвал «реваншем Антимайдана» и призвал Зеленского «остановить этот беспредел, который дискредитирует Украину в глазах всего мира». В свою очередь экс-секретарь Совбеза Александр Турчинов заявил о попытке «опозорить и унизить Революцию достоинства, победу и достижения которой признал весь цивилизованный мир».

              За обвиняемую в убийстве вступился и действующий глава МВД Арсен Аваков. «Я был тоже на Майдане 18 февраля 2014-го, я такой же, как Таня – приходите ко мне, жду. Попробуйте», – заявил он.

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              Впрочем, в экспертной среде считают, что начался отнюдь не «реванш Антимайдана», а личное противостояние Черновол с новым генпрокурором Ириной Венедиктовой. Как заявил газете ВЗГЛЯД директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, силовики вряд ли пришли бы к Черновол «без смены генпрокурора».

              Венедиктова возглавила генпрокуратуру в середине марта. До этого с декабря прошлого года исполняла обязанности директора ГБР, куда пришла из Верховной рады (избралась от пропрезидентской партии «Слуга народа»). Своими главными задачами во главе генпрокуратуры она публично называла допрос Порошенко, в отношении которого возбуждено несколько уголовных дел, отмену уже упомянутого закона об амнистии. Она заявляла, что закон об амнистии препятствует расследованию убийств правоохранителей в 2013-2014 годах.

              Погребинский считает, что Черновол оказалась удобной жертвой. «Хорошо известно, как она вела себя во время Майдана, а теперь участвует во всех акциях против действующего президента. Поэтому за нее в команде главы государства некому вступиться», – сказал политолог.

              По мнению Погребинского, Венедиктова работает по принципу и нашим, и вашим. «Вот если бы она направила все подозрения по серьезным делам Петру Порошенко, тогда можно было бы сказать, что она заняла последовательную позицию», – отметил эксперт.

              Венедиктова пытается заигрывать с украинскими радикалами, уверен Царев. Более того, она близка к Авакову. «Мы видим, что Зеленский смертельно боится украинских националистов, с которыми заигрывают все украинские чиновники», – сказал Царев.

              Погребинский тоже отметил, что пока нет оснований надеяться на активное расследование по другим делам Майдана. Для этого прежде всего нужна «политическая воля президента».

              «Если бы она была, Порошенко уже давно сидел бы в тюрьме.

              Но у него, видимо, есть договоренность с Зеленским. Ему не предъявляют обвинений по серьезным делам», – полагает Погребинский.

              Руководитель Украинского института политики Руслан Бортник считает, что нажим на Черновол санкционирован самим Зеленским. «Это элемент внутренней политической борьбы на Украине. Черновол была острием атаки на президента со стороны бывшей команды «Народного фронта». Вспомните, как Черновол создавала постоянные кризисы, атаковала президента информационно. Происходящее сейчас вокруг Черновол – это атака на радикальных конкурентов власти, которые дестабилизируют ситуацию», – сказал Бортник газете ВЗГЛЯД.

              Националисты вряд ли смогут использовать ситуацию с Черновол для попытки реванша, добавляет Бортник, им мешает пандемия коронавируса – сейчас общество испугано, массовые митинги собрать очень сложно.

              «Если власть захочет реализовать мирную стратегию в отношении Донбасса, она будет обречена на прямой конфликт с правыми радикалами. И ситуация с пандемией дает чудесную возможность завершить этот конфликт законно, то есть путем судебных приговоров всем, кто убивал людей на Майдане и в Одессе. Но готова ли на это нынешняя власть Украины? Пока большой вопрос», – заключил Бортник.

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