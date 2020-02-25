Прибалтика столкнулась с угрозой страшнее российской

Крошечная Эстония смогла вызвать раздражение гигантского Китая – а все из-за того, что разведка Таллина официально объявила КНР «угрозой». Более того, эстонские политики сделали резкие заявления в адрес Пекина. А ведь еще недавно Таллин грезил о масштабных китайских инвестициях и мечтал много заработать на дружбе с Китаем. Что же произошло?

Скандал закипел 12 февраля, когда эстонский Департамент внешней разведки (ДВР) опубликовал свой традиционный ежегодник, посвященный на этот раз событиям ушедшего 2019-го, а также «внешним угрозам» – или тому, что именно эстонские «джеймсбонды» считают таковыми. Ожидаемо, большая часть многостраничного отчета оказалась посвящена России. Правда, эстонская разведка пришла к выводу, что немедленное нападение со стороны России Эстонии пока не грозит, но это не повод расслабляться – в любое время ситуация, дескать, может измениться. А вот что по-настоящему удивило многих – в качестве другой угрозы маленькой, но гордой прибалтийской державы впервые была упомянута далекая Китайская Народная Республика.

На действия Китая, как считают эстонские разведчики, отныне необходимо обращать все больше внимания. «Растущая внешнеполитическая активность Китая в 2019 году (в Эстонии – прим. ВЗГЛЯД) выразилась, в частности, в организации митингов в защиту официальной позиции государства, а также в критике в адрес местных СМИ за необъективность», – говорится в отчете, по оценке авторов которого Китай хочет изменить мировой порядок в своих интересах. Причем разведчики считают, что исходящие для Эстонии в связи с Китаем угрозы касаются экономического взаимодействия двух стран. «Возможное использование китайских инвестиций в политических целях и создание возможной технологической зависимости являются угрозами, с которыми необходимо все больше считаться при обеспечении безопасности Эстонии», – гласит отчет ДВР.

Масла в огонь через несколько дней подлила президент Эстонии Керсти Кальюлайд, которая, выступая на международном форуме по безопасности в Мюнхене, разоткровенничалась: «Нет, здесь не занимаются только Россией. С каждым годом все больше внимания уделяется Китаю. Мы в Европе стали все лучше понимать, что в мире появился новый глобальный игрок, чьих планов мы не знаем и кому не можем полностью доверять. Это Китай».

Услышав подобные вещи в свой адрес, китайцы молчать не стали. Посольство Китая в Таллине выступило с негодующим заявлением: «Китай – одна из первых стран, признавших восстановление независимости Эстонии. После восстановления двусторонних дипломатических отношений с Эстонией Китай исходил из принципов взаимного уважения, невмешательства во внутренние дела друг друга и равенства – вне зависимости от величины государства. В последние годы совершались взаимные визиты на высоком уровне. Культурный обмен на подъеме. Прагматичное сотрудничество в разных сферах углубляется, и результаты видны. Они приносят пользу обеим странам и их жителям».

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Свежий ежегодник эстонского Департамента внешней разведки в посольстве раскритиковали, как пример «некомпетентности, предубеждений и мышления, характерного для холодной войны». Дипломаты негодуют: «Китай описывается как государство, представляющее опасность – и это делается на пустом месте, искажая факты и злонамеренно атакуя. Так поступать непрофессионально и безответственно. Эта информация вводит в заблуждение как эстонскую, так и мировую общественность. Это наносит ущерб двусторонним отношениям и обижает китайцев, которые хорошо относятся к Эстонии. Мы решительно выступаем против той части ежегодника, которая касается Китая». Посольство потребовало от эстонского Департамента внешней разведки исправить допущенные им высказывания в отношении Китая. «Они должны прекратить выпускать ежегодный отчет, в котором нет взвешенной информации. Это наносит ущерб обеим странам. Рекомендуется сосредоточиться на полезных и практичных стремлениях поддерживать развитие двусторонних отношений», – заключили китайские дипломаты.

Поскольку с самого начала было понятно, что ДВР на их требования не пойдет, в воздухе запахло конфликтом. «Теперь и с Китаем поссорились», – оценил ситуацию эстонский оппозиционный журналист Родион Денисов.

Извиняться не станем, но вы не обижайтесь

Члены эстонского правительства тоже сдать назад не пожелали. Впрочем, они, что характерно, настаивают, что совсем уж бить горшки с далеким восточным государством не желают. «Я отвергаю требование посольства. Оценка Департамента внешней разведки – это оценка безопасности, которая основана на экспертных знаниях его сотрудников. Это совсем не означает, что мы не будем развивать двустороннее сотрудничество с Китаем с учетом взаимной выгоды и интересов национальной безопасности», – подчеркнул глава эстонского МИДа Урмас Рейнсалу.

По его словам, вопросы, связанные с растущим влиянием Китая в мире, активно обсуждаются сейчас как в Евросоюзе, так и в НАТО.

«Несомненно, мы внимательно следим за этими изменениями. Правительство Эстонии также приняло принципы нашей политики в отношении Китая. Во время председательства Германии в Совете ЕС во второй половине этого года планируется саммит с участием всех глав правительств ЕС и лидеров Китая. Это признак растущего удельного веса Китая в международных отношениях. Из этого нужно сделать выводы и оценить воздействия – как между государствами трансатлантического ценностного союза, так и в глобальном плане. Я считаю, что чем более единым будет ЕС в отношениях с Китаем, тем это разумнее», – добавил Рейнсалу.

Эстонский министр внешней торговли и инфотехнологий Каймар Кару также настаивает, что оценки в ежегоднике ДВР основаны на реальных данных, а не на субъективных мнениях. «Позиция, замечания и рекомендации Департамента внешней разведки основаны на экспертной работе и широком международном сотрудничестве (в том числе по обмену информацией), а не на личных предпочтениях сотрудников. Цель департамента – защитить безопасность Эстонии, учитывая всю доступную информацию. Китай на протяжении ряда лет является торговым партнером Эстонии, с которым мы хотим сотрудничать и дальше. Несомненно, для малого государства важно выстраивать свои торговые модели устойчиво и с учетом интересов Эстонии. Китай является интересным для нас партнером, в том числе в контексте туризма и культуры, и проявляет к нам очевидный встречный интерес – в этой сфере мы также с радостью продолжим сотрудничество», – пообещал министр внешней торговли.

Депутат эстонского Рийгикогу Раймонд Кальюлайд (единокровный брат президента Кальюлайд) принялся дуть на воду сильнее остальных – он уверяет, что двум странам необходим диалог. «Всё зависит от того, насколько обе стороны посредством диалога могут объяснить свои позиции и обмениваться информацией. Очень часто такие конфликтные ситуации возникают потому, что страны недостаточно на дипломатическом уровне объясняют друг другу свои позиции. Такой рапорт – это не официальная позиция Эстонской Республики. Это всё-таки работа конкретных авторов, которые этот рапорт создали», – уверяет Кальюлайд.

Но наиболее комичное выступление произвел спич европарламентария от Эстонии, члена праворадикальной Консервативной народной партии (EKRE) Яака Мадисона. «Если посольство Китая считает совершенно приемлемым и нормальным начинать диктовать учреждениям безопасности другого государства, что они могут считать источниками опасности, а что нет, то их понимание в корне неверно. Если китайско-эстонские отношения до сих пор политически были достаточно дружественными и конструктивными, то таким шагом, к сожалению, они не добиваются ничего позитивного, а скорее сильно нарушают их. Еще один аргумент не допустить, чтобы Huawei пустил корни вглубь Европы», – написал Мадисон в социальных сетях.

Впрочем, прямой начальник Мадисона, глава EKRE Март Хельме, являющийся одновременно эстонским министром иностранных дел, переплюнул своего подчиненного. Хельме договорился до того, что Эстония нужна США, чтобы помочь американцам сорвать создание «Большой Евроазиатской коалиции» в лице Китая, России и Западной Европы.

Выстрел себе в ногу

Кстати, упоминание китайской корпорации Huawei Мадисоном не случайно. Нынешний «наезд» эстонских госструктур на Китай отнюдь не первый. В декабре 2018 года Департамент государственных инфосистем Эстонии внезапно заявил, что в госструктурах страны не имеется устройств китайской компании Huawei, и посоветовал не использовать их при передаче секретной информации. И это при том, что Huawei является одной из трех компаний, поставляющих в Эстонию модули, которые ретранслируют сигнал на базовых станциях связи. Модули Huawei используются на многих местных вышках сотовой связи, а совместно с компанией Elisa Huawei занимается разработкой и интеграцией на территории Эстонии нового поколения беспроводного интернета 5G. К слову, об «опасности» Huawei и о прочих китайских «угрозах» в последнее время заговорили и в других странах Балтии – в Литве и Латвии.

Политолог Александр Носович пишет, что

страны Балтии, целиком зависящие от ЕС и НАТО, просто вынуждены следовать новому глобальному тренду – а в сознании коллективного Запада «китайская угроза» в последнее время стала вытеснять, перевешивать «угрозу российскую».

Но делают они это без особой радости. «Запад оставляет Прибалтику один на один со своими фобиями о «русской угрозе» и выражает готовность пожертвовать солидарностью с восточноевропейскими союзниками ради достижения своих стратегических целей. Эстония, Латвия и Литва в последние годы следуют моде, указывая в отчетах своих спецслужб «китайскую угрозу» наряду с российской. Но делают это явно не по велению души. Китай их беспокоит по остаточному принципу. К России по-прежнему приковано 90% внимания, а глобальное потепление, исламский терроризм и коронавирус упоминаются из подражания союзникам по ЕС и НАТО», – констатирует Носович.

Ведь с практической точки зрения прибалтийские элиты всегда полагали, что с Россией им выгоднее враждовать, а с далеким Китаем – напротив, дружить. Положение «бастиона цивилизованного мира на границе с варварским и непредсказуемым государством» должно было принести им, по мысли прибалтов, постоянное внимание верхушки ЕС и НАТО и, главное, финансовую поддержку. А вот Китай, находящийся, в отличие от России, за тридевять земель, точно никакой угрозы Прибалтике, дескать, не представляет. Зато Китай богат – и урвать свой кусочек с китайского рынка представлялось прибалтам чрезвычайно заманчивым. Недаром же всего несколько лет назад правящие политики Эстонии, Латвии и Литвы периодически ездили в Китай – пытались добиться заключения договоров о работе своих предпринимателей на китайском рынке и как-то встроиться в ширящиеся структуры «Нового Шёлкового пути».

Но тут они не вполне вольны распоряжаться собою. Более того, зачастую прибалты оказываются в роли лишь инструментов в руках куда более серьезных игроков.

Так, публицист Алексей Тамм обращает внимание на то, что появившаяся в прошлом году в эстонских СМИ серия антикитайских публикаций совпала по времени с визитом в Китай канцлера Германии Ангелы Меркель во главе представительной делегации государственных чиновников и бизнесменов. Эта поездка стала 12-м по счету визитом Меркель в Пекин – что вполне объяснимо, с учетом того, что в 2018-м торговый оборот двух стран вышел почти на 200 миллиардов евро. И тут эстонская пресса заговорила о «несвоевременности» визитов в Пекин на высоком уровне – дескать, мировое сообщество должно в едином порыве осудить «жестокое подавление» антиправительственных выступлений в Гонконге.

Какое отношение ко всему этому имеет Эстония? «Возможно, часть эстонского истеблишмента просто отрабатывает свои долги перед «главным стратегическим партнером» страны – перед посольством США. Вряд ли в этих нападках на Китай есть что-либо большее, что-либо более глубокое и наболевшее именно для Эстонии или других стран Балтии», – пишет Тамм, подчеркивая глупость, мягко говоря, подобной политики. Например, китайская компания говорила о возможности вложения гигантской для Прибалтики суммы 15 млрд евро в строительство планируемого подводного тоннеля между Таллином и Хельсинки. Провозглашать после этого Китай «угрозой» – это сродни выстрелу себе же в ногу. Однако чего только не сделаешь ради «старшего брата»...