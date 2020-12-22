Спастись от мятежа в Африке надеются с помощью россиян

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22 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 20:36  |  vz.ru
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Британия испортила рублю конец года

На курс рубля повлияла вероятность нового локдауна в Европе Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Предпоследний понедельник года стал неприятным днем для российской валюты. Казалось, что рубль сломает предновогоднюю традицию и сможет укрепиться к концу года. Ситуация так и развивалась, пока не вмешался неожиданный фактор в виде нового «черного лебедя». Подробности...
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«Брать пример с Путина должны все мировые лидеры»

«Лидеры Запада не имеют такого лидерского потенциала, как Путин», – считает Хаукссон кадр из видео
«Все восемь миллиардов жителей планеты – в одной лодке, нам угрожают одни и те же вызовы. Если лидеры Европы считают, что в их странах есть подлинная демократия, то им стоило бы во время прямых линий Путина сидеть рядом с ним», – сказал газете ВЗГЛЯД исландский журналист Хаукур Хаукссон, комментируя свое предложение во время пресс-конференции российского лидера – создать мировой «круглый стол». Подробности...
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Как Суворов толкнул Османскую империю в пропасть

Неприступную крепость Измаил Суворову удалось взять всего за несколько часов Черединцев Валентин/
Фотохроника ТАСС
Ровно 230 лет назад, 22 декабря 1790 года, русская армия под командованием генерала Суворова штурмом взяла крепость Измаил. Взятие Измаила стало тем грузом, что склонил чашу весов в пользу мира, который в ходе той затяжной войны так ждала Россия. И условия которого в итоге сделали Россию хозяином Крыма и Северного Причерноморья. Подробности...
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США лишают российский ВПК иностранных комплектующих и клиентов

Попавший под санкции самарский РКЦ «Прогресс» вот уже 10 лет доставляет американских астронавтов на МКС Михаил Метцель/ТАСС
Минторг США ввел новые санкции против российских Минобороны, СВР и более чем 40 компаний военного-промышленного комплекса. Под ограничения попали и научно-исследовательские организации. По мнению экспертов, тем самым Вашингтон демонстрирует нарастающую неспособность конкурировать с Москвой на равных и лишает себя возможности взаимовыгодного сотрудничества по целому ряду направлений. Насколько такие санкции опасны для самой России? Подробности...
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За смерть в прямом эфире могут ответить зрители

Стас Решетников (Reeflay) продолжал стримить даже после гибели своей подруги кадр из видео
Очередной стрим подмосковного блогера Стаса Решетникова (Reeflay) закончился трагедией – фактически в прямом эфире умерла его подруга Валентина Григорьева. Ранее блогер не раз демонстрировал пытки над девушкой своим подписчикам, а перед гибелью выгнал ее раздетой на мороз. Эксперты отмечают, что насилие в прямых интернет-эфирах в последнее время стало нормой. Подробности...
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Весь мир – погорелый театр

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Люди в Европе реально сходят с ума от бесконечных запретов и разрушения их бизнесов. Они не видят больше перспектив жить и выходят в окно. Кто ответит за это? Да никто. Все будет списано на пандемию. Подробности...
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Быть угнетенным выгодно, но опасно

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
В американском Портленде славян – выходцев из бывшего СССР – официально исключили из белой расы и признали цветными. Вы будете смеяться, но в сложившейся идеологической атмосфере это проявление дружелюбия и даже отчасти здравого смысла. Подробности...
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Самое идиотское шоу этого года устроил английский премьер

Глеб Кузнецов
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Каждый раз думаешь, что ничего абсурднее и глупее учудить не смогут. Но каждый раз открываются бездны. Еще весной говорил, что англичане борются с эпидемией в стиле шоу Бенни Хилла, но с «новым штаммом» они подняли свое героическое сопротивление до лучших историй Монти Пайтона. Подробности...
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    Спастись от мятежа в Африке надеются с помощью россиян

    Бойцов ЦАР действительно обучают российские военные инструкторы    22 декабря 2020, 20:00
    Фото: ADRIENNE SURPRENANT/ЕРА/ТАСС
    Текст: Евгений Крутиков

    Зарубежные СМИ активно раскручивают сюжет по поводу того, что «российские войска посланы умирять мятеж в одной из стран Африки». Как выяснилось в последние часы, несколько сотен российских военных инструкторов действительно отправлены в Центрально-Африканскую Республику (ЦАР). Что происходит в этом государстве и чем местному правительству может помочь Россия?

    Официальный представитель правительства Центрально-Африканской Республики (ЦАР) Анж Максим Казаги заявил, что руководство ЦАР обратилось к России и Руанде с просьбой помочь в подавлении очередного мятежа. «Две упомянутые страны положительно откликнулись на этот призыв и приняли меры для оказания эффективной поддержки, которая была оказана в тот же день», – говорится в опубликованном в воскресенье вечером сообщении правительства ЦАР. По словам месье Казаги, в столицу страны Банги уже прибыли «несколько сотен» российских военнослужащих с техникой «в рамках двухсторонних соглашений». Он не сказал, когда именно это случилось, но все указывает на воскресенье, 20 декабря.

    Посол РФ в ЦАР Владимир Титоренко сказал РИА «Новости», что ситуация в столице страны Банги стабильная, но в некоторых районах отмечены боестолкновения. Туда направляются дополнительные силы Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в ЦАР (МООНЦАР), проще говоря – миротворцев. Это подтвердил и глава МООНЦАР Владимир Монтейро. Посол Титоренко также сказал: «Кроме пяти сотрудников представительства МО РФ при МО ЦАР в Банги, здесь нет других военнослужащих России. Но здесь работают инструкторы, которые обучают армию ЦАР по просьбе правительства этой страны. Периодически осуществляется их ротация. Еще 14 российских офицеров служат здесь в составе миротворческой миссии ООН».

    Замминистра иностранных дел РФ и спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и Африке Михаил Богданов заявил, что Россия «готова помочь в обеспечении безопасности и единства страны». При этом правительство Руанды с готовностью подтвердило, что руандийские войска уже вошли на территорию ЦАР и приняли участие в боях с мятежниками. «Это ответ на атаки, которые мятежники, поддерживаемые Франсуа Бозизе, проводят против контингента сил обороны Руанды в составе миротворцев ООН», – говорится в заявлении минобороны Руанды.

    Наконец вечером во вторник МИД России внес полную ясность в происходящее. Согласно заявлению внешнеполитического ведомства, «Россия в рамках оказания содействия Банги в вопросах укрепления обороноспособности Центрально-Африканской Республики оперативно откликнулась на просьбу ее руководства и направила дополнительно 300 инструкторов для обучения военнослужащих национальной армии». Таким образом, подтвердились более ранние сообщения о том, что в аэропорту Банги уже приземлился как минимум один ИЛ-76МД ВКС России, в разгрузке которого принимали участие знаменитые «Урал-4320» песочной окраски.

    Что же опять случилось в Центрально-Африканской республике?

    В предстоящее воскресенье, 27 декабря, в ЦАР должны состояться президентские и одновременно парламентские выборы. Пока все шансы на победу у действующего президента Фостена-Арканжа Туадера, декларирующего «равноудаленность» от всех религиозных, этнических и политических групп ради «обеспечения единства и безопасности» ЦАР.

    Летом этого года вокруг бывшего президента ЦАР Франсуа Бозизе образовалась партия Kwa Na Kwa («Работа, только работа» на языке сонго), составленная из ушедших в оппозицию (то есть в джунгли) различных вооруженных групп. Примечательно, что в нее вошли представители бывших вооруженных группировок христиан и мусульман «Антибалака» и «Селека», которые в ходе недавней гражданской войны уничтожали друг друга тысячами. Этот удивительный альянс временно группируется вокруг 73-летнего Франсуа Бозизе, который звание генерала получил еще при Бокассе и его семье (сына Франсиса и племянника). Франсуа Бозизе и был выдвинут кандидатом в президенты в качестве альтернативы Туадере.

    В ЦАР существует избирательный ценз: кандидат в президенты должен прожить на территории ЦАР год до момента подачи им документов на регистрацию. Регистрация проходила с 1 по 10 ноября текущего года. Не ахти какое страшное ограничение, но критичное для Франсуа Бозизе.

    Он обвиняется в нескольких попытках государственных переворотов, на него выдан ордер Интерпола за военные преступления. И он давно живет то в Камеруне, то в родном для него Габоне (он из народности гбайя, которая проживает не только в ЦАР, но и в некоторых соседних странах).

    Бозизе предоставил в ЦИК бумагу, согласно которой он находился на территории ЦАР с осени прошлого года, то есть это соответствовало требованию ценза. Но точная дата его прибытия в ЦАР была известна: он прилетел в Банги из Камеруна 19 декабря 2019 года, то есть ценза оседлости не проходил. Поймали и допросили старейшину села Гага неподалеку от городка Босанго в провинции Уам, который и подписал Бозизе фиктивную бумагу о проживании. Тот во всем сознался. И 8 декабря Конституционный суд ЦАР снял Франсуа Бозизе с выборов.

    Вожди вооруженных группировок, выдвинувшие Бозизе в президенты, несколько дней запугивали судей Конституционного суда, но безуспешно. Судей, как и президента Туадеру, охраняют очень белые люди, не знающие ни слова по-французски, и уж тем более на сонго. Тогда «оппозиционеры» создали вместо партии Kwa Na Kwa вооруженную «Коалицию патриотов за перемены», которая двинулась из джунглей на границе с Камеруном в сторону столицы страны Банги.

    В субботу они штурмом взяли по местным меркам крупный город Мбаики в 107 км от столицы. Франкоязычные источники сообщали о том, что мятежники разгромили там то ли отряд «Вагнера», то ли одну из частей, которые готовились по программе российского обучения армии ЦАР. Дополнительных свидетельств этого нет, да и самих этих частей в Мбаики просто быть не должно, они расположены совсем в других районах страны, вокруг алмазных приисков. Правительство ЦАР объявило происходящее попыткой государственного переворота. В сторону Мбаики (на юго-запад о столицы) двинулись колонны правительственных войск и «голубых касок».

    Мятежники грозили взять столицу в кольцо блокады. Нюанс тут в том, что прямо на дороге из Мбаики в столицу и находится бывшая вилла Бокассы «Беренго», на территории которой и расположен российский тренировочный лагерь, там живут и российские инструкторы, и военнослужащие ЦАР. Обойти или объехать ее мятежники, если бы они решили продвигаться дальше на столицу, просто не смогли бы. Так что они явно не с той стороны наступать начали. Взять «Беренго» им явно не по плечу.

    Скорее всего, правительство ЦАР просто не ожидало того, что оппозиция так быстро схватится за оружие.

    При посредничестве россиян в последние два года удалось перевести политическую жизнь в ЦАР в мирное русло. Бывшие отряды «Антибалаки» и «Селеки» никто демонстративно не разоружал, но все-таки удалось убедить их вождей, что продолжение гражданской войны – не самый продуктивный путь развития страны.

    По некоторым данным, именно российская сторона негласно предложила и президенту Фостену-Арканжу Туадере, и бывшим группам разноязыких и мультирелигиозных боевиков новую национальную идею для ЦАР: «пересборку» страны без учета довлеющих религиозных и племенных противоречий. Мы теперь не мусульмане или христиане, не гбайя, банда, нгбанди, занде или сара, а «новая историческая общность», центральноафриканский народ (люди, помнящие СССР, поймут). На этой основе ЦАР и будет процветать в мире и единстве, получая ренту с добычи полезных ископаемых. Алмазы, золото, уран и даже немного нефти. Всем хватит. О деталях потом договоримся. И Фостен-Арканж Туадера, набравший на выборах 2015 года почти 70% голосов, вполне подходит на роль президента всех граждан ЦАР.

    Эта схема эффективно работала аж два года. И это в стране, в которой гражданская война «всех против всех» с периодическими вторжениями заклятых соседей была образом жизни последние несколько десятков лет. Но в приступе демократии беженцу Франсуа Бозизе и его семье разрешили вернуться в ЦАР и поучаствовать в политической жизни. И даже в этом случае предложенная концепция «пересборки» сработала: христиане и шаманисты из «Антибалаки» и мусульмане из «Селеки», люди гбайя и нигер-конго выступают в одной коалиции.

    Участие Бозизе в выборах, видимо, требовалось именно для демонстрации демократизации. Неизвестно, обращался ли он сам или его сын (а Бозизе-младший, похоже, всем сейчас и заправляет) к французам, которые очень болезненно переживают потерю своей роли в ЦАР, но все возможно.

    Именно франкоязычная пресса, включая ведущие парижские СМИ, активно переживает по поводу «российских наемников» и чуть ли не оккупации ЦАР Россией.

    Источники считают угрозу со стороны мятежников несколько преувеличенной, несмотря на занятие города Мбаики. Франкофонные СМИ раздувают накал страстей просто из ревности. Им очень хотелось бы, чтобы обученные российскими инструкторами части вооруженных сил ЦАР или – что еще лучше – непосредственно россияне потерпели бы какое-нибудь военное поражение в этой стране. Тогда можно было бы сказать: вот, мы же говорили, не надо было нас, французов, прогонять. Но пока и нет независимых свидетельств того, что кто-то говорящий по-русски действительно принимал участие в боестолкновениях.

    Другой вопрос, что проблему надо решать быстро. Странно было бы проводить выборы в ситуации, когда значительная часть страны центральному правительству неподконтрольна. Положение сложное, поскольку неясно и то, насколько Бозизе готов к мирному решению кризиса. Вообще он еще ни разу за свою жизнь не проявлял склонности к миру, скорее наоборот, для него было привычно устраивать перевороты и мятежи.

    Возможно, ошибка была как раз в неверной оценке личных качеств Франсуа Бозизе и членов его семьи. Европейские представления о переговорном процессе не всегда можно напрямую перенести в Центральную Африку. И сейчас решаться все будет в ближайшие пару дней.


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