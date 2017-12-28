Европа оправдывается за причастность к страшному преступлению в Африке

Взгляд
8 апреля, понедельник  |  Последнее обновление — 22:49  |  vz.ru
Разделы

Борьба США с саудитами грозит глобальными потрясениями

Саудовской Аравии тоже надоел долларФото: Hasan Jamali/AP/ТАСС
Если США примут антикартельный законопроект против ОПЕК, то Саудовская Аравия откажется от использования американского доллара при продаже нефти. Почему США как никогда близки к одобрению этого закона, придуманного еще двадцать лет назад? И какие необратимые последствия он может запустить? Подробности...
Перейти а раздел…

Уход России из Совета Европы станет поражением для европейцев

У России не будет оснований учитывать Европейскую конвенцию о правах человека, пояснил ПушковФото: Владимир Трефилов/РИА Новости
«Я знаю генсека СЕ Турбьерна Ягланда лично. Он человек, который озабочен состоянием европейских дел. И он понимает то, чего не понимают радикально настроенные делегаты с Украины, из Прибалтики и Британии», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков, комментируя слова Ягланда о грядущем потрясении Европы, если Россия покинет СЕ. Собеседник объяснил, к каким последствиям приведет такой шаг.  Подробности...
Перейти а раздел…

Россия может опоздать к разбору природных ресурсов на Луне

США обещают полет на Луну уже через пять, у Китая и России более поздние сроки, но более реальныеФото: Xinhua/ZUMA/Global Look Press
Спустя 50 лет после того, как человек сделал первый шаг на поверхности Луны, сверхдержавы вновь вступили в космическую гонку. И если в прошлом веке это была борьба между США и СССР, то теперь, как считает западная пресса, Россию потеснил Китай. Не рано ли Запад списывает Россию со счетов? И почему за Луну начинается столь ожесточенная борьба? Подробности...
Перейти а раздел…

Киевский суд выступил против религиозных пристрастий Порошенко

Украинский суд руководствовался главенством конституции, которая запрещает ограничения одной религииФото: Gleb Garanich/Reuters
Принятие законопроекта о лишении Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) ее названия признано противоправным. Так постановил окружной административный суд Киева. В Верховной раде это решение назвали знаковым в новейшей истории страны. Снимается ли с повестки дня вопрос о насильственном переименовании УПЦ в угоду Петру Порошенко и его окружению? Подробности...
Перейти а раздел…

Самый богатый экс-министр России оказался за решеткой

Журнал «Форбс» оценивал состояние Абызова в 1,2 млрд долларовФото: Александр Рюмин/ТАСС
Ушедший в тень после отставки бывший глава бывшего министерства по делам Открытого правительства Михаил Абызов оказался в центре внимания. По возвращении из Италии, где он жил в последнее время, Абызов, заподозренный в афере на 4 млрд рублей, был заключен под стражу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляет ФСБ. Подробности...
Перейти а раздел…

Почему Мексика никогда не станет Украиной

Никита Коваленко, политический обозреватель
Если мы начинаем говорить, что ситуации с Мексикой и Украиной идентичны, то мы просто-напросто противоречим сами себе. Ведь это фактически можно расценивать как признание украинских фантазий реальностью. Подробности...

Русское пьянство умерло за двадцать лет

Дмитрий Ольшанский, публицист
Мир моего детства и юности, волшебный и страшноватый мир, где портвейн был основой духовного возрастания, где делать жизнь надо было с поэмы «Москва – Петушки», где водка была валютой, а пиво спасением – этот мир тихо и незаметно ушел. Подробности...
Обсуждение: 127 комментариев

Почему конформизм Зеленского – это хорошо

Глеб Простаков, журналист
Сегодня Владимир Зеленский не самостоятелен. Но что будет завтра, когда в его руках окажется реальная власть? Вдруг марионетка превратится в «самого опасного человека Европы», который покончит с Украиной как с русофобским проектом? Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев
    Перейти а раздел…

    Главные мемы из фильмов великого Георгия Данелии

    Как работает древнекитайская практика подбора чиновников

    Обсуждение: 10 комментариев

    Лучшие шутки Владимира Зеленского

    Обсуждение: 6 комментариев
      Перейти а раздел…

      Ушел из жизни актер Алексей Булдаков

      Актер Алексей Булдаков умер на 69-м году жизни. У него оторвался тромб, когда он ночевал в одном из отелей Улан-Батора. Булдаков стал всенародно любимым артистом в образе генерала Иволгина – после выхода фильмов «Особенности национальной охоты» и «Особенности национальной рыбалки»
      Подробности...

      Во время «Яхт-шоу-2019» в Дубае представили проект будущей суперъяхты

      В эти дни у берегов Дубая собралось более 400 морских судов – на одно из самых престижных в мире «Яхт-шоу-2019». Во время этой выставки голландская верфь Oceanco обнародовала свои проект корабля Esquel. Судя по компьютерной графике, морская яхта будет 345-футовой длины (примерно 106 метров)
      Подробности...

      Военный транспортник Ил-112B впервые поднялся в воздух

      Первый военно-транспортный самолет, полностью разработанный в России в постсоветский период, Ил-112В поднялся в воздух в рамках испытательного полета на Воронежском авиационном заводе
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        История успеха сибирской шишки

        WoodMood. Хотим заменить столы в Кремле на наши

        Карты мира MiMi. Как собрать пазл успеха

          Перейти а раздел…
          За природные ресурсы Луны начинается ожесточенная борьба. Должна ли Россия финансировать собственный лунный проект?
          • Да

          • Нет

          Должна ли быть запрещена пропаганда «антипрививочников»?
          • Да

          • Нет

          Готов ли Порошенко мирно отдать власть в случае поражения на выборах?
          • Да

          • Нет

            Перейти а раздел…
            НОВОСТЬ ЧАСА:Париж и Берлин призвали вернуться к Минским соглашениям после выборов на Украине
            Путин и Эрдоган поспорили о цене на газРоссийские туристы получили шанс снизить расходы во время отдыхаАрмия Хафтара назвала условие перемирияУ Зеленского и Порошенко возникли разногласия по поводу дебатов
            «Вмешательство» России обнаружилось на выборах на МадагаскареСША нацелились отнять у Ирана треть его экономикиМакгрегор напал на мужчину после слов об «избиении русскими»У экс-главы Серпуховского района изъято 760 объектов недвижимости
            ПФР после перерасчета пенсии доплатил уральцу 370 тыс. рублейТарифы на проезд по платным дорогам решено повыситьУкраинский военный рассказал, как погибла пулеметчица «Ведьма»Доллар упал ниже 65 рублей

            специальная подготовка


            Каким «сверхспособностям» учили бойцов российского спецназа?

            общая история


            Украинскую «декоммунизацию» решено перевести на новый уровень

            «искренне удивляюсь»


            Скабеева высказалась о травле в ее адрес

            Видео

            выборы на украине


            Украинский эксперт: США нашли инструмент давления на Зеленского

            «богатый внутренний мир»


            В Госдуме объяснили, почему люди с татуировками опасны для службы в армии

            викторина


            О чём шутили правители России?

            Саммит НАТО


            Как главный испанский дипломат и глава Госдепа поссорились из-за России

            общая история


            Как опровергнуть миф о «многовековой оккупации Украины Россией»

            Клоуна в президенты


            Глеб Простаков: Почему конформизм Зеленского – это хорошо

            Американское лицемерие


            Дмитрий Дробницкий: Трамп встал на защиту свободы в университетах

            Глупые суеверия


            Монахиня Елисавета (Сеньчукова): Православных посчитают, дадут номера – и это нормально

            на ваш взгляд


            За природные ресурсы Луны начинается ожесточенная борьба. Должна ли Россия финансировать собственный лунный проект?

            Европа оправдывается за причастность к страшному преступлению в Африке

            Кровавая резня в Руанде стала одним из самых страшных преступлений современной истории   8 апреля 2019, 21:45
            Фото: Corinne Dufka/Reuters
            Текст: Евгений Крутиков

            Версия для печати  •
            В закладки  •
            Постоянная ссылка  •
              •
            Сообщить об ошибке  •

            Европейские политики отметили скорбную годовщину одного из самых кровавых преступлений современной истории. 25 лет назад сотни тысяч человек погибли в Руанде в результате массовых убийств, совершенных холодным оружием. Что это было, откуда возникло – и почему Международный трибунал по Руанде так сильно испортил репутацию Европы в Африке?

            25-летие геноцида в Руанде европейцы отметили по-разному. Жан-Клод Юнкер прочел в Кигали прочувствованную речь, а президент Франции Макрон в Руанду не приехал, хотя его звали и очень ждали. Зато он принял в Елисейском дворце представителей руандийской общины и сделал заявление: создается комиссия, которая рассмотрит потенциальную вину Франции в событиях в Руанде четвертьвековой давности, ибо руандийцы напрямую обвиняют Париж в пассивном содействии геноциду.

            Бельгийцы – главные участники событий – отмолчались. Но если Макрон создает новую комиссию, то зачем нужна была работа Международного трибунала по Руанде, который осудил около 100 тысяч человек, сделал карьеру Карле дель Понте и стал предтечей Гаагского трибунала по бывшей Югославии? Или у Елисейского дворца особенная гордость в этом вопросе?

            Во Франции опубликовано «письмо 200» интеллектуалов, которые резко критикуют Макрона за выбор персоналий, назначенных в новую «комиссию по Руанде». Там нет ни одного специалиста по Центральной Африке и «об установлении истины речи не идет» (так в письме). Самым важным называют обещания Макрона «открыть архивы», что в теории может позволить прояснить странную роль Франции в этих ужасающих событиях. Но попутно за акцией Макрона на фоне масштабных траурных торжеств в Кигали возникли и вопросы к бывшему Международному трибуналу по Руанде – первому опыту такого рода трибуналов, открывших путь в никуда. Да и к исторической роли европейцев в Центральной Африке вообще.

            Единственный виноватый

            Единственным европейцем, которого осудил Трибунал по Руанде, стал Жорж Омар Руджу – бельгиец по гражданству итальяно-албанского происхождения. В Бельгии он работал волонтером сперва в центре для умственно отсталых детей, затем в центре для наркоманов. Однажды один из его подопечных, руандиец-хуту, починил ему в доме печную трубу, после чего Жорж Руджу стал сближаться с бельгийской общиной хуту, которая была целиком подчинена местной экстремистской партии, выступавшей за «власть хуту». Впоследствии «Власть хуту!» стала не лозунгом, а названием политического движения.

            В конце концов Руджу вообще переехал в Руанду, был совершенно погружен в жизнь народа хуту и стал называть себя больше руандийцем, чем бельгийцем, итальянцем, или албанцем. Он пытался устроиться в Кигали на работу на радио, но ему отказывали, поскольку он не говорил на языке киньяруанда. Но Жорж Руджу подкараулил на улице кортеж президента Хабариманы и попросил лично президента устроить его на работу на радио.

            Телевидения в тот момент в Руанде практически не было, и радио было единственным источником информации и пропаганды в стране со сложным рельефом местности, целиком покрытой тропическими лесами.

            Именно абсолютно белый человек Жорж Руджу зачитал в прямом эфире на французском языке сообщение о гибели президента Хабариманы и принялся призывать к массовым убийствам тутси. Именно он зачитывал тексты про использование местного аналога мачете – ланга, и, не зная языка киньяруанда, ввел в обращение слово «иньензи» («тараканы»), которым называли тутси для окончательного расчеловечивания. Так во время войны в Алжире французы называли арабов и берберов «крыска» (raton), откуда пошел гулять по миру изначально франкоязычный термин «зачистка» (ratissage) после окружения села (то есть дератизация, избавление от грызунов).

            Хуже, чем Холокост

            Если кто забыл. За 100 дней в Руанде весной 1994 года было уничтожено не менее 800 тысяч человек (реально более миллиона) преимущественно народности тутси (и лояльных хуту из смешанных семей) практически без применения огнестрельного оружия – местным аналогом мачете ланга и прикладами винтовок. Это в разы превышает промышленные темпы уничтожения людей во времена Холокоста и в Камбодже при «красных кхмерах».

            Геноцид этот носил исключительно расовый характер. И в основе его, как бывает в таких случаях, были немцы.

            В 1884 году часть Центральной Африки была передана имперской Германии, которая обязалась управлять современными Руандой и Бурунди через местного монарха. Посмотрев на местных, немцы решили, что управлять будут короли племени тутси.

            Дело в том, что миграция народов банту в тропическую Африку – до сих пор не исследованная история, но тутси – европеоидного вида, высокие, привыкшие к обращению с оружием, не ценящие сельскохозяйственный труд, показались немцам «близкими к нордическому типу» (эти взгляды господствовали в Германии задолго до Гитлера). Среди тутси распространены легенды о том, что они выходцы из Эфиопии, следовательно, не негроиды вообще, хотя и восприняли затем язык покоренных ими негроидных племен банту, а пигментация кожи – дело наживное. В Эфиопии слово «негр» вообще оскорбление, но не в политкорректном понимании этого слова, а именно в расовом. Основное население Эфиопии – амхара семиты, то есть близкие к европейцам, а негров-банту они относят к культуре высших обезьян, что изначально мина замедленного действия под современную Эфиопию.

            Немцам эти взгляды показались близкими, и они назначили тутси (этническое военизированное меньшинство, которое и так примучивало хуту-банту) главными. С тех пор главенствующее положение тутси и сохраняется, несмотря на то, что по итогам Первой мировой войны у Германии африканские колонии отобрали и эти земли отдали французам и бельгийцам вместе с населением.

            Хуту также с интересом восприняли немецкие расовые теории. Убийства тутси в 1994 году проводились в том числе и по «внешним признакам»: «Радио тысячи холмов» имени Жоржа Руджу распространяло данные о том, как надо определять принадлежность к народности тутси. Высокий рост, прямой нос, прямая походка, «надменный взгляд», плоская икроножная мышца, черные десна и язык. А также якобы отсутствие «таранной кости» на ноге, что неправда, но никто же не проверял. Увидишь такого – убей.

            То есть геноцид носил исключительно расовый характер и ни с какими социально-политическими обстоятельствами не был связан (кроме того, что тутси длительное время, будучи национальным меньшинством, фактически господствовали в стране по праву сильного). При этом все три народа, проживающие в Руанде (есть еще небольшой народ тва, по происхождению банту), говорят на одном языке – киньяруанда, и сто раз переженились между собой.

            Движение за возвращение власти в Руанде народу хуту началось еще в 1950-х годах при бельгийцах и французах. Эти европейцы, в отличие от немцев, ратовали за демократию, и в результате выборов к власти в Руанде пришли хуту – их просто больше.

            Первое, что сделали власти хуту еще 60 лет назад, – принялись убивать тутси, своих бывших господ. Те частично бежали в Бурунди и Уганду, где принялись формировать партизанские армии. Гражданская война стала необратимой, тем более что партии, представлявшие интересы народа хуту, постепенно превращались в националистические, расово нетерпимые организации, в том числе и с уклоном в панбанту – движение, рассматривающее все африканские народы, говорящие на языках банту, как нечто единое. Тутси из этого процесса исключались, как «семиты», «кушиты» и вообще «неафриканцы», «иньензи», «тараканы».

            Переговоры 1993 года в Кении были очень тяжелыми, но завершились более-менее компромиссом. Однако при возвращении в Кигали самолет с президентом Руанды Жювеналем Хабариманой и президентом Бурунди Сиприеном Нтарьямирой был сбит из ПЗРК. Все погибли. Кто так метко выстрелил – до сих пор ходят споры.

            Рубили мачете

            Через несколько минут «Радио тысячи холмов» устами Руджу на французском с дубляжем на киньяруанда обратилось к хуту с призывами «валите высокие деревья» (тутси генетически высокие, особенно по сравнению с хуту) и «давите тараканов».

            По всей стране на сцену вышли «импузамугамби» («люди с общей целью») и «интерахамве» («те, кто нападает вместе») – подпольные ополчения хуту, заранее подготовленные и вооруженные мачете-ланга.

            В Кигали на тот момент миротворческими войсками командовал канадский генерал Ромео Даллер, голландец по происхождению, сделавший карьеру в канадской армии. За неделю до этого он получил разведданные от информатора, что готовится что-то нехорошее. В частности, информатор утверждал, что в городах подготовлены списки тутси поквартального проживания, а также схроны неподконтрольного оружия. Генерал Даллер обратился с просьбой разрешить ему рейд по этим схронам, но Департамент операций по поддержанию мира ООН ему отказал. В распоряжении Даллера вообще было всего несколько десятков бельгийцев, южноафриканцев, ганцев и тунисцев, которые технически не могли противостоять ополчению хуту, насчитывавшему более 100 тысяч человек.

            Генерал Даллер попытался организовать центр приема беженцев на стадионе, но к утру 7 апреля единственным государственным чиновником по национальности тутси оставалась в живых премьер-министр Агата Увилингийимана. Он выслал к ее дому 10 бельгийских спецназовцев и пятерых ганцев. Это было большой ошибкой.

            Агата Увилингийимана и ее семья были зверски убиты, один из сотрудников ООН, рискуя жизнью, спас ее детей. Бельгийским солдатам повезло меньше. Люди хуту, интерахамве и сотрудники президентской гвардии взяли их в плен, несколько часов пытали, кастрировали, запихнули в рот отрезанные органы, а затем убили. На следующий день правительство Бельгии приняло решение эвакуировать из Руанды весь свой персонал, так же поступила и Франция. В аэропорт Кигали прилетел французский борт, который забрал остававшихся в живых европейцев. В стране осталось примерно 200 солдат из Ганы и Туниса, которые только пытались охранять стадион с беженцами.

            То, что началось дальше по всей стране, не поддается никакому описанию.

            Впоследствии уже в Канаде генерал Ромео Даллер несколько раз пытался покончить с собой. Из депрессии его в итоге вывели, и сейчас он член сената Канады, пишет книги. Через месяц в Кигали высадился батальон французского Иностранного легиона, который занял треугольник в тропическом лесу на границе с Угандой, чтобы не допустить проникновения частей тутси, что было странно и поздно: в большинстве сельских районов страны тутси не существовало как народа, всех убили. При этом армия тутси под командованием Поля Кагаме была вынуждена перейти в наступление ради спасения остатков народа и быстро разбила разрозненные части ополчений хуту с их мачете. Геноцид был остановлен физически путем наступления самих тутси, без помощи европейцев, которые затем организовали трибунал.

            Это, видимо, максимум, на что оказалась способна объединенная Европа, шокированная зверским убийством бельгийских спецназовцев, которые ни единого выстрела не сделали в свою защиту. Обращения к французам не помогли. Два французских борта, прилетевшие в те дни в Кигали, только забирали европейцев, а еще один, как утверждают руанлийцы, привез минометы для хуту. Оружие шло и из Египта, где поставки вооружений для хуту курировал Бутрос Гали, будущий глава ООН.

            Лицемерие европейцев

            В 2008 году правительство Руанды напрямую обвинило Францию в том, что они все знали о подготовке переворота и геноцида, но ничего не сделали.

            Европейцы прикрывались тем, что были заняты войной в Боснии, но тогда зачем вы вообще нужны?

            Американцы вообще молчали после событий в Сомали. «Черный ястреб» в Могадишо упал так сильно, что ни о каком участии в операциях за границей на тот момент США даже не помышляли.

            Несуразность и странность поведения Франции в те времена не только заставляет президента Макрона искать сейчас какие-то нестандартные ходы по реабилитации репутации страны в Африке, но и открывает возможности для России. Крайняя степень разочарования в «миротворческой» миссии и «стабилизирующем факторе» приводит африканцев к поиску новых союзников. Даже там, где России ранее не было.

            Трибунал по Руанде осудил более 100 тысяч человек за геноцид, в том числе и на критические сроки. Карла дель Понте сделала себе на этом имя бескомпромиссного прокурора и перешла на работу в Трибунал по бывшей Югославии. Тем не менее некоторые лидеры хуту до сих пор спокойно живут в Европе.

            А Жорж Руджу получил 12 лет тюрьмы, но чистосердечно раскаялся, приняв зачем-то ислам. Также трибунал принял во внимание, что он никого лично не убил, а только произносил слова в микрофон. В 2008 году его передали Италии (у него есть итальянский паспорт), а итальянцы в 2009 году его освободили, несмотря на то что статут Трибунала по Руанде этого не предусматривает.

            С Милошевичем, Караджичем, Младичем и другими так не поступили. Странно, да?


            Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

            Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

             
             
            © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
            E-mail: information@vz.ru
            .masterhost
            		В начало страницы  •
            Поставить закладку  •
            На главную страницу  •
            ..............