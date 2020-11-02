Президентом Молдавии впервые может стать женщина

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2 ноября, понедельник  |  Последнее обновление — 16:53  |  vz.ru
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Цифровой юань готов нанести удар по доллару REUTERS/Bobby Yip
Китай может стать первой страной, которая запустит суверенную криптовалюту. Россия и Евросоюз могут последовать его примеру. Бояться такого поворота событий в первую очередь надо американскому доллару. Потому что набирающие популярность цифровые валюты угрожают подорвать его статус резервной валюты. Более того, это может оказаться выгодно и для бюджета, и для простых граждан.  Подробности...
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Спасение Нагорного Карабаха важно для безопасности России

Монумент «Мы – наши горы» стал символом Арцаха, головы долгожителей олицетворяют большую и малую вершины горы Арарат Илья Питалев/РИА Новости
На встрече с главой МИД Турции президент Азербайджана отчитался об «освобождении» 200 населенных пунктов в Нагорном Карабахе, пообещав продолжить наступление и восстановить целостность страны. Как бы ни развивался этнический конфликт между армянами и тюрками, для России важно сохранить НКР, иначе НАТО легко получит выход на Каспий. Подробности...
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Старообрядцы адаптировались к новому мировому порядку

Русские старообрядцы сумели сохранить за века эмиграции веру, язык и традиции Михаил Метцель/ТАСС
Зажиточные и успешные русские за границей – именно так можно охарактеризовать расселившихся по всему миру старообрядцев. За века вынужденной эмиграции они сумели сохранить христианскую веру, русский язык и традиции. При этом они не затворники, которые прячутся от цивилизации. Наоборот: русские старообрядцы используют и в жизни, и в работе самые последние технологии.  Подробности...
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Как Турция дала Азербайджану главное оружие против Армении

Беспилотник Bayraktar TB2 – главное открытие в военной промышленности за последнее время baykarsavunma.com
Еще десять лет назад мало кто слышал о турецкой боевой авиации, а сегодня с помощью БПЛА Bayraktar TB2 Азербайджан одерживает верх в Карабахе. Как Турции удалось с нуля создать производство боевых беспилотников, насколько турецкие дроны зависят от иностранных деталей и какую роль во всем этом сыграла младшая дочь Эрдогана? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

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    Президентом Молдавии впервые может стать женщина

    Додон выразил уверенность в победе над Санду во втором туре выборов    2 ноября 2020, 16:20
    Фото: Dumitru Doru/EPA/ТАСС
    Текст: Наталья Макарова

    Экс-премьер Молдавии Майя Санду одержала победу в первом туре президентских выборов, обойдя действующего главу республики Игоря Додона. По мнению экспертов, Додон не добрал голосов из-за ссоры с союзниками и неэффективных отношений с Россией. Санду, напротив, отказалась от антироссийской риторики и все чаще в своих выступлениях использует русский язык. Кто из молдавских политиков предпочтителен для Москвы и имеет лучшие шансы на победу во втором туре?

    Накануне в Молдавии состоялись президентские выборы. После обработки 100% протоколов в первом туре победила лидер оппозиционной проевропейской «Партии действия и солидарности» Майя Санду с результатом 36,16% голосов. Второе место с результатом 32,61% занял действующий глава государства Игорь Додон, а на третьем месте расположился лидер «Нашей партии» Ренато Усатый, который набрал 16,9% голосов.

    Это значит, что Додон и Санду встретятся во втором туре выборов 15 ноября, так как ни один из кандидатов не смог заручиться поддержкой более половины голосовавших избирателей. Ранее ЦИК республики признала выборы состоявшимися, поскольку явка избирателей превысила необходимый порог в 33,33%. Ко времени закрытия участков ЦИК не зарегистрировала нарушений, которые могли бы повлиять на результаты голосования, явка избирателей достигла 42,7% (1,2 млн человек).

    «Я выиграла первый тур этих выборов, – заявила Санду в ходе брифинга в понедельник. – Мы должны мобилизовать все силы во втором туре, чтобы изменить ситуацию в стране к лучшему». Она обратилась к властям, предупредив о недопустимости фальсификаций. «Мы направили в правоохранительные органы около 300 жалоб о нарушениях, будем настаивать, чтобы они были рассмотрены», – добавила она.

    Как отмечает ТАСС, часть выступления Санду произнесла на русском языке, заверив электорат своих политических оппонентов, что «не подведет». «Все мы граждане этой страны и хотим одного и того же», – отметила она.

    Что касается действующего главы республики, то он поздравил Санду с успехом на выборах. При этом Додон считает, что его оппонентке удалось выиграть в первом туре благодаря голосам зарубежной молдавской диаспоры. «Можно сказать, что диаспора представляет электорат, параллельный Республике Молдова. У этого электората свое видение и свои политические предпочтения, и большая часть из их преференций диссонирует с предпочтениями внутри страны. Это показывает вчерашнее голосование, но такова реальность демократии», – цитирует президента Sputnik Молдова.  

    Однако, по мнению Додона, это не помешает ему одержать победу во втором туре, потому что левоцентристские силы, к которым президент себя относит, представляют 55-60% от всех избирателей.

    Схожей точки зрения придерживается и соратник действующего президента, исполнительный секретарь Партии социалистов, депутат парламента Влад Батрынча. «Результат первого тура выборов закономерен, учитывая, что семь других кандидатов нападали с критикой исключительно на Додона. Поэтому мы уверены, что во втором туре у действующего лидера гораздо больше электоральных резервов, чем у его соперницы Майи Санду», – сказал Батрынча газете ВЗГЛЯД.

    «Здравый смысл и социология подсказывают, что более двух третей голосующих за Ренато Усатого – это левоцентристский, промолдавский и протестный электорат. Мы уверены, что во втором туре, учитывая, что наши правые оппоненты сталкивают людей лбами и идут стенка на стенку, большинство электората Усатого и других кандидатов проголосуют за Додона», – убежден Батрынча.

    Ранее газета ВЗГЛЯД уже писала о том, что исход выборов в Молдавии зависит от гражданина России Ренато Усатого, однако лишь сейчас стала понятна степень этой зависимости, отмечают эксперты. «Додону не удалось разыграть российскую карту, несмотря на обилие визитов в Москву и экономическую поддержку России. С такой поддержкой даже пустой стул победил бы, но не Додон. И теперь ему необходимо заручиться поддержкой Усатого, хотя это маловероятно», – сказал газете ВЗГЛЯД директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

    «Во время предыдущих выборов в обществе было свежее послевкусие успешных протестных акций, где Игорь Додон и Ренато Усатый участвовали вместе в митингах, за ними была улица. А сам действующий глава государства стал тогда фронтменом, и за него отдали голоса сторонники Усатого и Приднестровье. Сейчас ничего подобного нет», – констатировал собеседник.  

    Поэтому, по прогнозу Мартынова, второй тур будет для Додона неприятным. «Он в ссоре с Усатым. Как ему с ним помириться и заслужить доверие его сторонников – я не знаю», – добавил эксперт.

    «Додон за время нахождения у власти мог бы уже горы свернуть – стать президентом для всех молдаван и сделать многие принципиальные вещи, в том числе связанные с подтверждением статуса друга России. Но за это время подвис статус русского языка в Молдавии, было ограничено вещание российских телерадиоканалов, а около 200 российских журналистов, политологов и экспертов получили статус «нон грата» в стране», – отметил Мартынов.  

    «Сейчас многие считают, будто бы если Майя Санду станет президентом, то Молдавия уйдет к Румынии. Но у президента Молдавии власти меньше, чем у королевы Великобритании. Президент не определяет политический курс страны. Главное – это парламент, правительство. Санду недавно была председателем правительства, и что – ушла страна в Румынию? Нет», – сказал политолог.

    «Молдавия уже давно заслужила ухода от практики раскола страны. Если Санду станет первой женщиной-президентом, то она также будет пытаться выстраивать отношения с разными странами, в том числе – и с Россией»,

    – убежден Мартынов.

    Как отмечают эксперты, в последнее время Санду действительно смягчила свою внешнеполитическую риторику. «Санду стала намного мягче. Теперь она говорит по-русски. В своих выступлениях она подчеркивает, что будет президентом для всего народа, а не для отдельных его частей. Поэтому Санду может победить во втором туре», – убежден исполнительный директор кишиневского Института публичной политики Аркадие Барбарошие.

    Предполагая, как могут распределиться голоса Ренато Усатого, политолог спрогнозировал, что примерно 30-40% его электората не придет на голосование. «Другие 20-30 % будут голосовать за Додона, независимо от того, что им скажет Усатый. Он мог бы призвать людей отдать голоса за действующего президента, но не думаю, что он пойдет на это. Он вел себя довольно жестко по отношению к Додону. А другие 30-40 % голосов уйдут Санду, что и позволит ей стать президентом», – прогнозирует Барбарошие.


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