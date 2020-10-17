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17 октября, суббота  |  Последнее обновление — 16:30  |  vz.ru
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Как сорвались переговоры о переходе союзников Гитлера в Красную армию

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Ракетный обстрел Гянджи меняет ход конфликта в Карабахе

Удар по городу Гянджа не был оправдан ни с политической, ни с военной точки зрения mod.gov.az
Президент Азербайджана Ильхам Алиев пообещал «на поле боя» наказать Армению за ракетный обстрел города Гянджа. Ударом разрушен жилой квартал, есть жертвы и раненые. Армия обороны Нагорного Карабаха утверждает: целями были военные объекты Азербайджана. В экспертной среде не исключают, что удар должен был спровоцировать Алиева атаковать Армению и вынудить Россию ввязаться в конфликт в рамках союзнических обязательств перед Ереваном по ОДКБ. Подробности...
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    Ракетный обстрел Гянджи меняет ход конфликта в Карабахе

    Удар по городу Гянджа не был оправдан ни с политической, ни с военной точки зрения    17 октября 2020, 15:29
    Фото: mod.gov.az
    Текст: Андрей Резчиков

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев пообещал «на поле боя» наказать Армению за ракетный обстрел города Гянджа. Ударом разрушен жилой квартал, есть жертвы и раненые. Армия обороны Нагорного Карабаха утверждает: целями были военные объекты Азербайджана. В экспертной среде не исключают, что удар должен был спровоцировать Алиева атаковать Армению и вынудить Россию ввязаться в конфликт в рамках союзнических обязательств перед Ереваном по ОДКБ.

    В субботу президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал ракетный обстрел Арменией азербайджанского города Гянджа военным преступлением и пообещал ответные меры. «Это военное преступление, преступление против человечества. Если мировое сообщество не хочет их наказывать, мы накажем виновников. Мы накажем на поле боя, дадим ответ... Мы не обстреливаем гражданское население», – пообещал Алиев, добавив, что «руководство Армении должно понести ответственность за обстрелы гражданского населения».

    Как сообщает ТАСС, удар по городу был нанесен около 1.00. По Гяндже попали как минимум две ракеты. Одна – более мощная, предположительно баллистическая ракета «Эльбрус» (в классификации НАТО – SCUD) – разорвалась за одной из городских школ, где располагались преимущественно одноэтажные частные дома.

    Всего было разрушено около 20 домов. Спасатели приступили к расчистке завалов практически сразу после взрыва. Их окружила толпа соседей и родственников жителей домов, которые до утра искали выживших. Женщины плакали, очевидцы говорили, что под обломками остались дети. «У семьи моего брата был здесь дом, – рассказал один из пришедших к развалинам мужчин. – Самого брата уже нашли, но не нашли пока его внука».

    По данным МЧС Азербайджана, к полудню субботы число погибших увеличилось до 13 человек, ранения получили 52 человека. По информации генпрокуратуры, среди погибших шесть мужчин, четыре женщины и трое детей. Ранены – 48 человек: из них 23 мужчины, 20 женщин и пять детей.

    Помощник Алиева Хикмет Гаджиев опубликовал в Twitter снимки обломков ракеты. В ходе онлайн-брифинга Гаджиев подтвердил, что в ответ Азербайджан не станет наносить удары по гражданским целям, а «будет целиться только на легитимные военные цели».

    По словам главы МЧС Кямаледдина Гейдарова, на подвергшейся обстрелу территории не было военных объектов. «Вторая ракета упала на дом, где были два малолетних ребенка и их мать. Хотя детей спасти удалось, женщина скончалась в машине скорой помощи», – заявил Гейдаров.

    Как сообщает Sputnik Азербайджан, помощник первого вице-президента Азербайджана Эльчин Амирбеков обвинил Армению в нарушении договоренностей о перемирии, заключенные неделю назад в Москве. «Мы надеемся на жесткую реакцию международного сообщества, и особенно сопредседателей МГ ОБСЕ на эти ракетные обстрелы, являющиеся преступлением против человечности», – заявил Амирбеков.

    Гянджа – второй по величине город Азербайджана. Расположен на значительном расстоянии от зоны боевых действий в Карабахе. Последний раз он подвергался ракетному обстрелу 11 октября, когда на город упала ракета «Эльбрус» и оставила воронку на месте жилого дома. Тогда погибли 10 человек, 34 были ранены.

    Посольство Ирана в Азербайджане осудило ракетный обстрел. Там напомнили, что согласно международному праву, нападения на города и мирных жителей являются военным преступлением и должны быть немедленно прекращены. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу назвал ракетный обстрел военным преступлением и напомнил, что Анкара всегда на стороне Баку. «Армения продолжает совершать военные преступления, убивая мирных жителей, в том числе детей. Молчание об этой жестокости означает соучастие в этих убийствах. Те, кто не обладает человечностью, заплатят за эти преступления», – написал глава турецкого МИД в своем Twitter.

    В Ереване обвинения отвергли, заявив, что обстрелов территории Азербайджана не вели. Ранее в субботу Армия обороны Нагорного Карабаха представила свой список легитимных военных целей в Гяндже. В него входила военно-воздушная база ВВС, вертолетная эскадрилья, бригада особого назначения внутренних войск, центр боевого управления, радиотехнический батальон, база ГСМ, находящаяся под центральным управлением минобороны, мотострелковая бригада, а также автостроительный завод министерства оборонной промышленности, авиационный ремонтный завод, завод по ремонту артиллерийских орудий.

    В экспертной среде с тревогой отреагировали на последние события, которые могут стать переломной точкой конфликта, привести к еще более ожесточенным боям и непредсказуемым последствиям с вовлечением других стран. Доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев отмечает, что в случае нанесения ударов по мирным объектам противника война «перестает быть комбатантной, а становится террористической». «В данном случае речь идет уже о запугивании и устрашении гражданского населения Азербайджана. Удары по социальным объектам не имеют никакого отношения к боевым действиям. То, что Алиев пригрозил ответными мерами, – это нормальное поведение руководителя любой страны, когда уничтожают ее население», – сказал Перенджиев газете ВЗГЛЯД.

    Ситуация усугубляется особенностью кавказского региона, где «помимо просто боевых действий существует правило мести за совершенные убийства мирных граждан, детей». «После ответных ударов Азербайджана война может выйти за определенные рамки. Есть угроза, что с обеих сторон начнется жесткое уничтожение противника, а не обычное занятие территорий», – предупредил эксперт.

    Если в Баку решат нанести ответный удар по территории Армении, то Россия, полагает Перенджиев, «даже в этом случае не вступится за Ереван, потому что террористическую войну спровоцировала именно Армения». «К террористическим методам прибегает более слабый актор... Такое ощущение, что высшие руководители Армении в ходе боевых действий подвержены сильному стрессу и не могут принимать адекватные решения», – считает Перенджиев.

    Доктор военных наук Константин Сивков согласен, что удар указывает на малую пригодность «премьер-министра Армении Никола Пашиняна к руководству государством, потому что совершает ошибки, которые в конечном итоге сыграли на руку Азербайджану и Турции, а также способствовали развязыванию этой войны». Удар по городу Гянджа не был оправдан ни с политической, ни с военной точки зрения.

    «Этот удар осложняет действия России и направлен на то, чтобы спровоцировать Азербайджан на ответные действия на территории Армении.

    На этом основании армянское руководство может начать требовать вступление в действие Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и пресечь действия Азербайджана в рамках операции, например, по принуждению к миру», – сказал Сивков газете ВЗГЛЯД.

    Ответ Азербайджана на обстрел своего города зависит от множества факторов. «Если Алиев захочет поставить Россию в тяжелые условия и спровоцировать ее участие в конфликте на стороне Армении, что, естественно, приведет к столкновению России и Турции, то он может пойти на ответные удары по территории самой Армении. Если же Алиев не пойдет на это, то ограничится ударами по карабахским объектам, в том числе и мирным городам, по Степанакерту», – прогнозирует эксперт.

    Редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков согласен, что удары по жилым кварталам имеют мало смысла, но прежде нужно разобраться, куда на самом деле ударила армянская ракета. По его словам, кадры очевидцев свидетельствует, что взрыв произошел на окраине Гянджи, где находятся военные объекты Азербайджана – аэродромы, штабы воинских частей. «Армянская сторона уже опубликована цели, которые были в Гяндже. Нет ясности, куда именно попала ракета, в военный объект или гражданский. Информацию об ударе выдает азербайджанская сторона и уже были замечены фейки, например, под видом разрушений демонстрировались снимки из сирийского города Алеппо 2016 года», – сказал Леонков газете ВЗГЛЯД.

    Собеседник убежден, что в рамках информационной войны Баку вряд ли пойдет на объективность, «потому что преследует цель показать как можно более в негативном свете армянскую сторону, которая занимается тем же самым». «Несмотря на то, что стороны с переменным успехом колошматят друг друга, военного решения этого вопроса не существует. Реляции азербайджанской стороны поддерживает Турция призывами типа «тюрки всех стран соединяйтесь, чтобы преодолеть агрессора и оккупанта». С другой стороны раздаются призывы ко всей общественности «спасти армян от геноцида». Все происходящее сейчас в Нагорном Карабахе Армения называет геноцидом и тому есть подтверждения от российских корреспондентов с мест событий. Сейчас многие из них получают прямые угрозы физической расправы со стороны Азербайджана», – отметил эксперт.

    По результатам боевым действий Азербайджану удалось зайти вглубь территории примерно на 30 километров с юга. «Но это была слабо пересеченная местность. И этот успех в течение 20 дней дался азербайджанской стороне большой кровью. Дальше идет сильно пересеченная местность. При грамотных действиях Армии обороны Нагорного Карабаха она будет пользоваться преимуществом, начнется тактика партизанской войны, построение укрепрайонов в узких местах проходов среди ущелий. Благодаря этому она сможет долго сдерживать превосходящие силы противника. Применение высокоточного оперативно-тактического ракетного вооружения типа LORA или систем залпового огня может просто завалить эти ущелья и армия Азербайджана не сможет продвигаться вперед. Поэтому возможен только контактный бой, который азербайджанская армия тщательно избегала», – прогнозирует Леонков.

    Сейчас армия Азербайджана начала пополнять военные запасы. По словам эксперта, наблюдаются интенсивные перелеты в сторону Баку из Турции и Израиля, главных поставщиков вооружений для Баку. Собственного ВПК по производству снарядов и ракет к оперативно-тактическим комплексам у Азербайджана нет. «Спонсоры могут хорошо нагреть руки на этой войне. Затяжная кампания однозначно очень больно ударит по азербайджанской экономике. Поэтому война ведется на износ, что быстрее закончится: терпение армянских ополченцев, либо первым лопнет бюджет Азербайджана, который не был рассчитан на такое длительное ведение боевых действий», – полагает эксперт.

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