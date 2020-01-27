Как Китаю удалось превзойти Россию в производстве вооружений

Впервые за долгое время Китаю удалось добиться превосходства над Россией по объемам производства и продаж оружия. И хотя по экспорту вооружений Россия по-прежнему занимает вторую строчку, Китай в ближайшие годы может потеснить и на этой позиции, наращивая свое присутствие на рынках Африки и Латинской Америки. За счет чего Поднебесной удалось совершить такой рывок?

Военно-промышленный комплекс Китая вышел на второе место в мире по объему производства вооружений и их продаж, а Россия оказалась на третьей позиции. К такому выводу пришли эксперты Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), опубликовавшие в понедельник соответствующий доклад.

Рывок Китая в рейтинге объясняется тем, что специалисты SIPRI впервые получили данные о продажах Китая за 2015-2017 годы. Это, по мнению экспертов, позволяет дать наиболее полную картину современного потенциала китайской военно-промышленной отрасли и входящих в нее компаний. При этом ранее китайских производителей не включали в топ-100 из-за отсутствия необходимых данных.

Так, если в 2017 году в первую двадцатку рейтинга 100 крупнейших компаний мира входили 11 американских (226,6 млрд долларов) и три российские компании (37,7 млрд долларов), то теперь в первую двадцатку входят четыре китайские компании с общим объемом продаж в 54,1 млрд долларов, причем три из них находятся в первой десятке.

Отметим, что военная промышленность современного Китая состоит в основном из 10 материнских компаний и одного научно-исследовательского института. Для получения представления о финансовых объемах отрасли авторы доклада выбрали семь из них, являющихся самыми крупными в своих секторах: AVIC – основной производитель самолетов и авионики, CASIC – ракеты и космическая техника, CETC – электроника и компоненты для военной техники (радары, программное обеспечение), NORINCO и CSGC – ведущие производители наземной техники, CSIC и CSSC – главные судостроительные компании.

Крупнейшей среди китайских компаний является AVIC, на долю которой из общего национального объема приходится 20,1 млрд долларов, что ставит ее на шестое место в топ-100. Объем продаж NORINCO составляет 17,2 млрд долларов, эта китайская компания является крупнейшим в мире производителем наземной техники.

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Однако такие успехи китайского ВПК пока не позволяют Поднебесной обойти Россию по объему продаж за рубеж, заявил газете ВЗГЛЯД главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов.

«По экспорту вооружений Россия пока удерживает второе место в мире. И доклад SIPRI посвящен прежде всего не экспорту, а объемам продаж оборонной продукции. С учетом того, что китайский оборонный бюджет второй в мире – понятное дело, что для внутреннего рынка они поставляют намного больше продукции, чем Россия», – пояснил Фролов. Он напомнил, что в начале 90-х военный бюджет КНР составлял менее 10 млрд долларов, а сегодня – свыше 177 млрд долларов.

Но у SIPRI, как всегда, есть проблемы с методологией расчетов, продолжил эксперт. «Они пытались вычленить эмпирическим способом всю гражданскую продукцию, а все остальное посчитали как военную продукцию. Но это от лукавого», – отметил эксперт.

«Например, западные компании довольно четко разделяют продажи военной и гражданской продукции. В случае с Россией разделение уже не такое четкое. А по Китаю – все гораздо труднее. Потому к этой статистике нужно относиться очень аккуратно», – пояснил собеседник.

«Но мы точно можем похвалить китайцев за развитие ракетных систем и стрелкового оружия. Здесь они заметно продвинулись. Также они проявляют активность на рынке надводных кораблей различных классов и потихоньку выходят на рынок подводных лодок. Сюда же можно отнести военно-транспортную авиацию. И Китай – один из мировых лидеров, наряду с США, по беспилотной авиации. Во всех этих нишах китайцы неплохо себя чувствуют и становятся серьезными конкурентами не только для России, но и для США», – заключил Фролов.

С такой оценкой согласен и редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков. По его словам, пока что Китай, как «страна-фабрика, берет количеством, а не качеством». Что, впрочем, не мешает Поднебесной наращивать и качество собственных вооружений.

«Например, КНР однозначно опережает Россию по продаже беспилотников и имеет сопоставимые цифры по продаже стрелкового и гранатометного вооружения. Если говорить о комплексах ПВО, то их качество ниже, но и стоят они дешевле. Многие страны, которым не по карману российские средства ПВО, берут китайские изделия.

А по темпам строительства флота Китай опережает все ведущие страны мира, в том числе США.

Пока КНР строит много кораблей для своих нужд, но может предложить их и другим государствам», – сказал Леонков газете ВЗГЛЯД.

Кроме того, добавил Леонков, китайцы активно осваивают рынок Африки. По его словам, около половины стран африканского континента являются потребителями китайского вооружения. «Пекин интересуется Африкой, как экономическом рынком, не только для сбыта военной продукции, но и гражданской. А для экспансии там нужно сначала навести порядок. Сделать это должны местные вооруженные силы, оснащенные, желательно, китайским оружием», – отметил эксперт.

В свою очередь руководитель Школы востоковедения ВШЭ Алексей Маслов, рассуждая об успехах китайского ВПК, отметил важный нюанс: Китай по-прежнему делает ставку не на высокотехнологичное оружие, а на относительно не дорогое, но все более качественное. Это, по словам эксперта, всецело соответствует стратегии Пекина в других видах промышленности.

«При этом КНР вставляет покупку вооружений в общий пакет взаимодействия между странами. В этом плане Китай, в отличие от России, действует пакетным образом. Москва обычно разделяет продажи вооружений и обычное сотрудничество», – сказал Маслов газете ВЗГЛЯД. Эксперт также отметил, что еще 50 или 100 лет назад Пекин не мог мечтать о подобных военно-технических успехах, «ведь Китай начал наращивать свою мощь всего лишь десятилетия назад».

«Тогда КНР активно покупала образцы вооружения и отдельные детали не только у России, но и у Израиля. При этом долгое время страна не была крупным экспортером. И только с 2010-х годов Пекин начал заметно развивать собственные, относительно недорогие образцы вооружения и выходить с ними на рынки Латинской Америки, Африки и далее по всему миру. Сегодня это всецело совпадает с новой концепцией Китая по выходу за рубеж», – резюмировал Маслов.

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