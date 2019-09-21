В отношении американцев к семье наступают принципиальные изменения

Материальное положение и социальный статус стали прямо влиять на отношение к заключению брака – по крайней мере, в такой богатой стране, как США. Статистика показывает, что чем богаче человек, тем больше у него шансов создать прочную семью. Бедняки на брак просто не отваживаются. Как такое произошло?

Американцы все реже женятся и выходят замуж. На 2011 год в браке состоял лишь 51% граждан США. Это был антирекорд для страны, но сегодня и он уже побит. Вступающее во взрослую жизнь поколение миллениалов просто не может позволить себе официальный брак и полноценную семью. Больше половины рождений среди американок моложе 30 лет сегодня происходит вне брака.

Последние данные статистики выявляют еще одну проблему – традиционный брак и полноценная стабильная семья стали удовольствием для среднего и высшего классов. Чем меньше зарабатывает человек, тем меньше у него шансы на создание полноценной семьи.

Среди старших возрастных групп этот феномен не так заметен. Вплоть до 1990-х американцы женились и выходили замуж практически независимо от социального и финансового положения. В поколении миллениалов все оказалось по-другому. Выходцы из самых зажиточных слоев населения сначала заканчивают университет, потом находят перспективную работу. Затем начинают, не торопясь, подыскивать себе спутника жизни и только после женитьбы, к 35-40 годам решают обзавестись первым ребенком.

Молодежь из низших классов быстро съезжается, быстро заводит ребенка, не оформляет отношения и так же быстро разбегается. Официальный брак считается среди них устаревшим и бессмысленнным предприятием.

Отчасти эта тенденция связана с общей экономической нестабильностью. Если из двух высоокобразованных профессионалов один потеряет работу, другой поможет ему продержаться. Если в семье, где каждый еле-еле зарабатывает на прожиточный минимум, останется без работы один из супругов, это будет финансовой катастрофой для обоих. А если уж есть дети, то вообще непонятно, как выживать.

Однако дело, конечно, не только в экономике. После войны университетский диплом, скорее, мешал женщине в США выйти замуж. Чем лучше было у нее образование, тем меньше были шансы на брак. Мужчины с удовольствием женились на девушках, уступавших им и по доходу и по образованию.

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Но на рубеже 1980-1990-х эта тенденция стала уходить в прошлое. Состояние, образование, карьерные перспективы невесты стали изучаться так же придирчиво, как когда-то положение жениха. Расслоение общества привело к тому, что межклассовых браков становилось все меньше.

Сегодня шансов поправить свое материальное положение, закадрив богатого жениха или невесту, у бедняков практически не остается. «Раньше врачи женились на своих медсестрах, – описывает ситуацию Брэдфорд Уилкокс, директор Национального брачного проекта при университете Вирджинии. – Сегодня они женятся на женщинах-врачах».

Постепенно возобладал тренд на равенство. Будущие супруги подыскивают партнеров, не уступающих им по статусу – ни в образовании, ни в доходе. Никто не хочет брать на себя содержание иждивенца. Для совместной жизни требуются две примерно равные зарплаты, два диплома близких по статусу университетов и два примерно равных «приданых» в виде недвижимости или накоплений. Разрушать эту симметричную конструкцию ради «золушки» любого пола современные миллениалы не собираются.

Поиск близкого по уровню человека обусловлен и теми возросшими требованиями, которые предъявляются к браку сегодня. Тут должны наличествовать и взаимопонимание, и общие ценности, и духовная близость, – все то, что раньше являлось приятным, но необязательным довеском к семейной жизни.

Свою роль играет и законодательство. Во многих штатах при разводе партнер получает право на значительную часть имущества супруга или на солидные алименты. Причем имущественные потери может нести и мужчина, и женщина. Поэтому брак с равным по состоянию человеком гораздо безопаснее – в случае развода каждому будет что терять и шанс договориться полюбовно станет куда выше. А мезальянс может обернуться обидными и бессмысленными материальными потерями.

Статистика безжалостно отражает корреляцию уровня дохода с семейным статусом. Среди американцев от 18 до 55 лет с высоким уровнем дохода в браке состоят 56%. Из представителей рабочего класса семьей обзавелись лишь 39%. А среди неимущих слоев этот показатель равен всего 26%.

Образованные люди с приличным доходом не просто чаще вступают в брак, их семьи оказываются гораздо прочнее, чем семьи бедных людей. В высших социальных стратах гораздо ниже уровень разводов.

Низшим классам остаются случайные связи или сожительство. Однако даже при наличии детей не связанные браком пары распадаются гораздо чаще, чем официально зарегистрированные. Оставшиеся в одиночестве представители низших слоев могут утешаться экспериментами с гендером и сексуальной ориентацией – недаром эти паллиативы так пиарит американская пропаганда.

Различный семейный статус закрепляется и наследуется из поколения в поколение. Среди рабочего класса только половина подростков живет в полных семьях. Среди их состоятельных ровесников этот показатель близится к 80%. Неблагополучие в семье приводит к проблемам в учебе, невозможность получить высшее образование закрепляет бедность и опять-таки не позволяет создавать семью.

Классическая проблема молодежи из таких районов – парень и девушка начинают жить вместе просто потому, что это дешевле, чем снимать жилье в одиночку. В отличие от их состоятельных ровесников у них нет возможности долго и придирчиво выбирать себе пару. Съехавшись, они быстренько обзаводятся ребенком – раннее рождение ребенка в США практически стигма необразованной бедноты – а потом понимают, что вместе ужиться не могут, и разъезжаются. Об официальном браке при таких условиях даже не задумываются. Матери-одиночке на пособие будет легче прокормить своего ребенка, чем тащить впридачу к нему еще и безработного супруга.

«Люди, которые вступают в брак сегодня, это те, кто победил в нынешней экономической конкуренции, – рассказывает в интервью «Форбсу» Эндрю Черлин, профессор университета Джона Хопкинса. – Это те люди, у которых на двоих есть две хорошие зарплаты, они объединяют свои доходы и их брак работает».

Для их ровесников, которые не сумели обзавестись высокими доходами, традиционная семья становится слишком дорогим удовольствием. «Для молодых американцев брак все чаще становится предметом роскоши, чем-то, что приходится приобретать у Тиффани», – пишет колумнистка журнала «Атлантик», намекая на люксовый ювелирный магазин, где принято покупать обручальные кольца.