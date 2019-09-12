В Госдепе зреют признаки распада американского государства

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12 сентября, четверг  |  Последнее обновление — 22:11  |  vz.ru
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Речной флот России ждет кардинальное обновление

Современные круизные лайнеры выводят речной флот России на новый уровеньФото: Михаил Солунин/ТАСС
Впервые за несколько десятков лет Россия построила собственный речной круизный лайнер. Спущенное на воду в Нижнем Новгороде судно «Мустай Карим» не только задаст новый уровень комфорта на фоне устаревших лайнеров советского времени. Строительство серии подобных судов – важнейший проект для всей российской промышленности. Подробности...
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Шойгу очистит Приднестровье от советских снарядов

Шойгу лично занимается восстановлением мира в Приднестровье с начала 90-х годовФото: Вадим Савицкий/ТАСС
Россия и Молдавия намерены утилизировать боеприпасы, лежащие на складах Приднестровья со времен СССР. Это планировалось сделать еще в 1997 году, но дело сдвинулось с мертвой точки лишь на днях – после визита в Молдавию министра обороны Сергея Шойгу. Президент Додон признал, что закрытие складов поможет разрядить напряженность в регионе. Подробности...
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За что снова убили Гуфа

Тимати и Гуф разочаровали поклонниковФото: Тимати/Youtube
Музыкант Тимур Юнусов, больше известный как Тимати, удалил со своего аккаунта на YouTube клип на песню «Москва», которую он записал совместно с Алексеем Долматовым, более известным как Гуф. Почему песня вызвала ярость поклонников этих известных в молодежной среде музыкантов и какие выводы можно сделать из произошедшего? Подробности...
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Британия вступает в состояние полураспада

Отделение Шотландии от Британии на фоне Брексита представляется весьма вероятным сценариемФото: Stewart Kirby/Zuma/ТАСС
Против премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона взбунтовалась судебная власть целого региона – Шотландии, грозя сорвать его интригу по выводу Британии из ЕС. Помимо прочего, это нужно воспринимать как намек: если премьер-министр доведет свою затею до конца, Великобритания рискует лишиться Шотландии и буквально развалиться на части. Подробности...
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Мать объяснила убийство годовалого ребенка кредитом

Почему Тимур стал жертвой собственной матери, еще только предстоит узнатьФото: surb.sledcom.ru
В Башкирии обнаружили тело годовалого Тимура, которого несколько дней искали правоохранители и волонтеры. В убийстве малыша созналась его мать Юлия. В начале года она разошлась с мужем и влезла в долги. Но в последнее время у нее завязались романтические отношения с односельчанином. Что могло стать причиной столь жестокой расправы над собственным сыном? Подробности...
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США и Китай начали битву за советские технологии на Украине

Павел Волков, публицист
Пока мировые державы бьются за советское наследие, Россия постепенно осваивает выпуск недостающих двигателей на своей территории. Хотя объективно моторостроительный гигант нужен только ей. Подробности...
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Идеологический враг придает нашей жизни смысл и цель

Алексей Алешковский, сценарист
Сон разума рождает чудовищ. Мы не хотим слушать друг друга, мы не хотим говорить друг с другом. Кто не с нами, тот против нас: если эта большевистская мудрость до сих пор руководит нами, какой смысл говорить о свободе и демократии. Подробности...
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Что не так с российским феминизмом

Антон Крылов, журналист
Интернет-скандалистки полностью загораживают собой хрупкое тельце нормального, а не экстремального российского феминизма. В результате многие мужчины и женщины не верят, что умные и неагрессивные феминистки в принципе существуют в природе. Подробности...
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      Визит Владимира Путина в Дагестан

      Президент Владимир Путин встретился с ополченцами из Дагестана в селе Ботлих. Поводом стала двадцатая годовщина боевых действий против террористов. Президент выпил из стопки, которую оставил нетронутой во время своей поездки в Дагестан в августе 1999 года. Так он исполнил обещание, которое дал во время визита в республику 20 лет назад
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      Во Франкфурте открывается ежегодный автомобильный салон

      Во Франкфурте-на-Майне открывается крупнейший ежегодный автосалон, где гиганты автомобильной индустрии представят свои разработки. Например, немецкая компания Audi покажет несколько новинок, одна из которых – электровнедорожник Audi e-tron AI:Trail
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      Вечный огонь с Могилы Неизвестного солдата загорелся в Словении

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              В Госдепе зреют признаки распада американского государства

              Соединенные Штаты переживают серьезный кризис государственного управления    12 сентября 2019, 22:00
              Фото: «Паника в Нью-Йорке»,"Babelsberg Film GmbH"
              Текст: Антон Крылов

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              Государственное управление Соединенных Штатов переживает серьезнейший кризис. По крайней мере, именно такой вывод можно сделать из мимолетного признания одной из бывших ответственных сотрудников Госдепа США, касающегося отношений Москвы и Вашингтона. Каковы признаки и в чем причины деградации американских властей?

              Когда бывший министр иностранных дел Украины электросварщик Павел Климкин игнорировал распоряжения избранного президента Украины Владимира Зеленского, а другие министры правительства позволяли себе грубые выпады в адрес первого лица, это вызывало смех, возмущение, но никак не удивление. Украина - классическое «несостоявшееся государство», failed state, поэтому отсутствие субординации в органах власти там выглядит абсолютно естественно.

              Но США - мощнейшая в военном и экономическом плане страна мира, к тому же претендующая на абсолютное лидерство. Государственная система США исторически считается одной из самых устойчивых благодаря отлаженной системе сдержек и противовесов. Для этой системы не является угрозой ни смерть президента, ни его недостаточный интеллектуальный уровень.

              Дональд Трамп - не первый эксцентричный миллиардер на этом посту, но почему-то именно Трампа называют угрозой американскому порядку. Политологи из разных стран уже третий год спорят о том, виноваты ли в этом личные особенности Трампа или американская государственная система начала естественным образом разрушаться под воздействием накопленных ошибок, неадекватности современным реалиям международной политики и обыкновенной «усталости материала».

              Похоже, что дело все-таки не в Трампе. Эрозия американской государственности началась сильно раньше, просто она была не так заметна. Об этом ярко свидетельствуют мемуары экс-представителя США при ООН Саманты Пауэр. Её книга «Школа идеалистки» была опубликована на этой неделе.

              В мемуарах Пауэр, в частности, рассказывает о том, как в 2016 году она получила распоряжение из Вашингтона проголосовать за Россию во время выборов членов Совета по правам человека. По словам Пауэр, пять постоянных членов Совета Безопасности ООН имеют негласную договоренность поддерживать друг друга при избрании в СПЧ.

              «Но в этот день мое настроение было иным. С того момента, когда я прибыла в ООН, произошло слишком многое, чтобы я могла позволить себе не голосовать в соответствии со своей совестью», - признается дипломат. В итоге она отдала голос за Венгрию и Хорватию, которые получили 144 и 114 голосов соответственно, а Россия набрала только 112, что вызвало «всеобщий шок».

              По мнению Пауэр, именно ее голос стал решающим: если бы Хорватия получила на один голос меньше, а Россия - на голос больше, то состоялся бы второй тур, где Москва бы добилась победы «угрозами и взятками».

              «Это был первый раз в истории, когда ее правительство (России) проиграло крупные выборы в ООН», - хвастается своей «крупной победой» бывший представитель США.

              Собственно, подобно тому, как палеонтологи по косточке восстанавливают облик динозавра, по этому яркому примеру «народной дипломатии» в исполнении человека в ранге министра можно поставить диагноз американской государственной машине.

              Дипломатия существует тысячи лет, обман представителя другого государства никогда не являлся в этой сфере человеческой деятельности чем-то предосудительным. Поэтому то, что Пауэр нарушила негласную договоренность с Россией и другими постоянными членами Совбеза, ничего не говорит ни о ее профессионализме, ни о ее моральных качествах. Это нормально.

              Но вот нарушение дипломатом прямого распоряжения, полученного от руководства страны, причем с формулировкой «в этот день мое настроение было иным»... Это, во-первых, подтверждение сексистских мифов о том, что женщины не способны к рациональному поведению и руководствуются при принятии решений лишь сиюминутными капризами. А главное - явный сигнал о том, что предыдущий президент США Барак Обама не контролировал своих дипломатов.

              Пауэр голосовала в ООН как считала нужным, а не как ей приказывали. Хиллари Клинтон использовала для секретной переписки личную, а не официальную почту вопреки всем инструкциям - и так и не была за это наказана. Возникает неизбежный вопрос - а раздача печенек и другие, более явные примеры вмешательства посольства США в украинский госпереворот в 2014 году: был ли Обама в курсе активности своих официальных представителей или просто был вынужден смириться с произошедшим?

              Хотя и до Обамы ситуация была ничем не лучше. Фильм «Власть» про вице-президента Дика Чейни не претендует на стопроцентную документальность, но мало кто отрицает факт того, что именно этот человек, а вовсе не президент определял внешнюю политику США при Джордже Буше.

              Клинтон, вроде бы, руководил сам, но опять-таки есть серьезные подозрения в том, что наиболее принципиальные решения принимала первая леди Хиллари, а вовсе не веселый бабник Билл.

              Таким образом, кадровая чехарда советников по национальной безопасности у Дональда Трампа свидетельствует не о том, что он плохой руководитель. Просто американские чиновники высшего и даже среднего звена слишком уж уверовали в то, что их личное экспертное мнение, или даже, как в случае с Пауэр, актуальное настроение важнее и правильнее для страны и мира, чем прямое распоряжение руководства.

              Бизнесмену Трампу такой подход, разумеется, кажется противоестественным. В бизнесе всё по-другому: если тебе не нравятся распоряжения шефа, то увольняйся и открывай свой бизнес, раз такой умный.

              Причины подобного явления - тема для серьезного научного исследования. Навскидку, это может быть вызвано тем, что государственная система США была ориентирована на постоянное жесткое противостояние с равным по силе, а в чем-то даже превосходящим врагом - Советским Союзом. Когда враг за считанные годы исчез с карты мира, причем по своим внутренним причинам, а не из-за американской активности, система оказалась не готова к подобной ситуации и постепенно пошла вразнос. Медленно - поскольку это действительно очень прочная система. Но неумолимо - потому что современная Россия - это совсем не то же самое, что СССР, и противостоять ей теми же методами невозможно. А существовать вне режима противостояния хоть с кем-нибудь эта система, похоже, в принципе не умеет.

              Никаких поводов для злорадства по поводу самоуправства американских чиновников, кстати, у нас нет и быть не может. Слава Богу, что Пауэр представляла США в ООН, а не была пилотом (тут даже уместен термин «пилоткой» ) бомбардировщика с ядерными ракетами на борту. Вдруг у неё возникло бы «иное настроение» и она, вопреки полученному приказу пролететь вдоль российских границ, «в соответствии со своей совестью» решила бы нанести удар, например, по Севастополю.

              Ответ России был бы страшным, но кому от этого стало бы лучше?

              Так что нам и всему миру остается лишь надеяться, что американским военным, в отличие от гражданских чиновников, по-прежнему знакомо значение значение слов «субординация» и «приказ».    


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