Жителей Латвии научат воевать с Россией

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30 июля, вторник  |  Последнее обновление — 15:19  |  vz.ru
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В торговой войне США и Китая первую победу одержала Россия

Заменит ли соя пшеницу в России?Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Крупнейший в мире покупатель сои – Китай – снял все ограничения на ввоз сои из России. Теперь ее можно поставлять в Поднебесную из любого уголка страны и любым транспортом. Торговая война с США открыла для России окно возможностей по наращиванию экспорта относительно новой агрокультуры в Китай. Сможет ли Россия воспользоваться таким подарком судьбы? Подробности...
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Почему Китай вспомнил об «отобранном Россией» Сахалине

Согласно летописям времен династии Западная Хань, на севере Китая находился большой остров, которым управляла династия ЧжунъюаньФото: Yandex.ru/maps
В СМИ КНР появились статьи о крупнейшем острове России – Сахалине, который богат нефтью и газом, а ведь когда-то был частью Китая. Что означают эти переживания о давно утраченных землях, которые к тому же, по сути, никогда не были китайскими? Нужно ли видеть в этом угрозу, территориальные претензии и продолжение истории о школьных картах, где русские земли – часть Китая? Давайте разберемся.  Подробности...
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Российская армия готовится форсировать реки Европы

Последние семь лет ремонтом бронетехники сами военные почти не занимались – эта работа ушла на аутсорсингФото: Матыцин Валерий/Фотохроника ТАСС
В Минобороны планируют воссоздать понтонно-мостовые полки и отдельные ремонтно-восстановительные бригады, которые были распущены при Горбачеве и Сердюкове. Ранее ремонтом бронетехники занимались сторонние частные компании по контракту, но весной Шойгу выразил свое разочарование их работой. Что касается понтонных полков, то их роспуск при Горбачеве стал явным жестом дружелюбия в сторону НАТО. Подробности...
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Жителей Латвии научат воевать с Россией

Латвия всерьез готовится защищаться от нападения РоссииФото: Ints Kalnins/Reuters
«Агрессор должен знать – мы будем сражаться. Никакого больше 1939/40 года». Такими словами министр обороны Латвии Артис Пабрикс анонсировал появление в стране новой «всеобъемлющей системы» защиты. Что представляют собой эти планы и насколько готовы жители Латвии защищать свои дома от «агрессивной России»? Подробности...
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Строгость закона не предотвратила трагедию в детском лагере «Холдоми»

Число погибших в пожаре в Хабаровском крае детей достигло четырехФото: пресс-служба правительства Хабаровского края/ТАСС
Пепел хабаровского детского лагеря «Холдоми» поссорил законодателей и представителей туриндустрии. Первые требуют еще ужесточить правила для детского летнего отдыха, вторые – напротив, смягчить. Говорят, чиновники насколько закрутили гайки, что теперь летние детские лагеря разбивают вообще неофициально, по закону не получается. Правда ли, что запреты в этой сфере дают обратный эффект? Подробности...
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Понять ли Россию искусственным умом

Алексей Алешковский, сценарист
Является ли искусственный интеллект дьявольским соблазном, или он послан нам свыше? Разговоры об ужасах искусственного интеллекта – разве не от недоверия к Господу Богу? На нас ведь и кирпич каждую секунду может упасть. Подробности...
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Балтийское неединство и нефть раздора

Сергей Перепелица, политический обозреватель
Литва, Латвия и Эстония готовятся отметить 30-летие «Балтийского пути». Но это единство – показное. Единым фронтом страны Балтии выступают лишь в обороне и политическом противостоянии России. В экономике – «своя рубашка ближе к телу». Подробности...
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Главный принцип спецподразделения «Альфа»

Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
29 июля свой праздник отмечают особые люди. Сотни бойцов сверхчеловеческой выдержки и уникальных умений. Официально – управление «А» Центра специального назначения (ЦСН) ФСБ России. Или, как ее принято называть, группа «Альфа». Подробности...
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      В палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края в ночь на вторник произошел пожар. По последним данным, погибли четыре ребенка, еще несколько пострадали. Причем детям приходилось спасать друг друга
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          • Да

          • Нет

          Итоги выборов в Верховную раду дали Зеленскому верховную власть в стране. Как это повлияет на его политику по отношению к России?
          • Он начнет выстраивать диалог с Россией

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          • Он еще более усилит политику русофобии

          Готовы ли вы расстаться с бумажным паспортом и перейти на электронный?
          • Да, паспорт-книжка — это прошлый век

          • Нет, паспорт должен сохраниться в нынешнем виде

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              Жителей Латвии научат воевать с Россией

              Латвия всерьез готовится защищаться от нападения России   30 июля 2019, 14:56
              Фото: Ints Kalnins/Reuters
              Текст: Андрей Винников

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              «Агрессор должен знать – мы будем сражаться. Никакого больше 1939/40 года». Такими словами министр обороны Латвии Артис Пабрикс анонсировал появление в стране новой «всеобъемлющей системы» защиты. Что представляют собой эти планы и насколько готовы жители Латвии защищать свои дома от «агрессивной России»?

              Идеальная система защиты, по мнению Пабрикса, должна представлять собой кооперацию между армией и обществом, предпринимателями и НКО. «Мы брали пример с нескольких государств – в первую очередь с таких, как Финляндия, Швеция, Швейцария и Сингапур. Но смотрели и на опыт других стран», – поясняет министр. Он добавляет: «Мы планируем ввести эту систему за три года. Мы говорим о всеобщей обороне».

              По словам главы минобороны, необходимо дать ответы на вопросы, которые до сих пор в Латвии не прорабатывались даже в теории – например, о том, как работать предприятиям в условиях кризиса. «Если речь идет об электроэнергии, нужно понять, готовы ли сами энергокомпании к кризису», – подчеркивает Пабрикс. Он посулил, что в скором времени будут разыграны некоторые ситуации, в ходе которых планируется оценить реакцию населения в кризисных положениях. Такие игры уже проводились в министерствах, после чего их итоги тщательно анализировались. О результатах игр не сообщается, данная информация приравнена к государственной тайне.

              Ранее латвийский официоз подчеркивал, что беспокоиться нечего – страна в полной безопасности от любого внешнего агрессора, поскольку состоит в НАТО. Но сейчас концепция несколько поменялась.

              «Если мы желаем использовать пятый параграф соглашения НАТО (о взаимопомощи – прим. ВЗГЛЯД), сперва мы должны сделать все домашние работы. Именно потому мы хотим понять, сколько с нашими маленькими ресурсами мы еще можем сделать дома», – утверждает Пабрикс.

              Он отметил, что если латвийской армии, к примеру, не хватает бульдозеров, но известно, что у предпринимателей они есть, военным не обязательно их закупать – можно связаться с бизнесменами и достать нужную технику. «Если же говорим о детских домах и домах престарелых, нужно знать, кто их будет эвакуировать. Это будет не армия. Такие вопросы в реальности не обсуждались или обсуждались слишком мало», – отмечает министр.

              Следующее обсуждение плана обороны Латвии состоится в конце октября или начале ноября с участием членов кабинета министров, когда будут обобщены результаты учений Kristaps 2019. По словам Пабрикса, во время этих учений высшие должностные лица государства, руководство силовых структур и эксперты из госуправления будут «оттачивать теоретические и практические навыки по борьбе с гибридными угрозами, планированию и принятию решений».

              В конце апреля американская RAND Corporation подготовила для правительства США «исследование» о «сдерживании России странами Балтии». В этом документе были описаны возможные сценарии конфликта на этой территории – в том числе война, которую якобы может развязать в регионе Россия.

              Пабрикс заявил по этому поводу: «Это один из реалистичных сценариев, который служит нам напоминанием о том, что не стоит полагаться и надеяться на то, что вместо нас будет сражаться кто-то другой. Нужно самим быть подготовленными». По его мнению, «адекватным ответом» и должно стать внедрение «комплексной системы национальной обороны».

              Вступайте, латыши, в ополчение!

              Предполагается, что у всех учреждений, предприятий, жителей Латвии в случае «кризиса» будут свои функции и обязанности, включая необходимость выжить в течение по меньшей мере 72 часов самостоятельно. Это означает, что в каждом доме и семье должен быть набор для выживания: вода, еда, лекарства и т. д. Информацию об этом предполагается распространять уже предстоящей осенью – в бумажном и электронном формате. Будут выданы инструкции действий на случай, если отключено электричество, если взорван газопровод, если банки не действуют и т. п.

              В системе гражданской обороны Латвии ключевое значение придается отрядам гражданского ополчения «Земессардзе» (дословно – «Стража земли»). Поскольку число штатных мест в армии ограничено, основная ставка делается на то, чтобы привлечь побольше граждан в «Земессардзе», в рядах которого они занимаются военным обучением в свободное от основной работы время. На данный момент в рядах «Земессардзе» числится более 8,2 тыс. человек (из них 17 процентов – женщины). Бригадный генерал Айнар Озолиньш, возглавляющий «Земессардзе», заявляет, что вступление в ополчение – отнюдь не только вопрос моды.

              «Главная причина, по которой люди хотят это сделать и пройти военное обучение – патриотизм. Для каждого лояльного гражданина Латвии есть место в «Земессардзе». Мы каждому найдем занятие и задание, которое он сможет выполнять. Мы скорее ориентируемся на долгосрочное обучение человека. Готовим его физически и морально, готовим к обороне государства», – сулит генерал. Будущих ополченцев заманивают различными социальными льготами и выплатами, на которые они получают право, записываясь в «Земессардзе».

              В Латвии очень гордятся своими ополченцами. Артис Пабрикс предупреждает: «Я надеюсь, что война не придет в Латвию, но агрессор должен знать – мы будем сражаться. Никакого больше 1939/40 года».

              Как сообщают официальные органы, интерес латышей к вступлению в «Земессардзе» стал расти в 2014 году, когда разразился кризис на Украине. В связи с этим оппозиционный политик Янис Урбанович указывает, что запугивание общества нападением России стало рутиной государственной риторики. Речи же о неизбежности войны повышают в обществе уровень страха, подталкивают как-то подготовиться к часу икс. «Политическое нагнетание ужаса привело к тому, что всё больше перепуганных латышей вступают в «Земессардзе», чтобы готовиться к борьбе с внешними и внутренними врагами», – отмечает Урбанович.

              Интерес к развитию именно ополчения не случаен. Ранее были опубликованы и широко растиражированы выводы RAND Corporation о том, что если Россия нападет на страны Прибалтики, то размещенные здесь силы НАТО будут разгромлены за три дня. По словам аналитиков RAND, по результатам всех проведенных ими симуляций боевых действий российские вооруженные силы сумели занять Ригу и Таллин в течение 36-60 часов. Поэтому американцы рекомендуют готовить партизанские формирования, которые будут действовать в тылу противника. По мысли местных стратегов, участвовать в этих отрядах смогут даже совсем юные латвийцы.

              Не так давно американский журнал Atlantic опубликовал репортаж о том, как детей в странах Прибалтики готовят к войне с Россией. «Среди добровольцев парамилитарных отрядов – байкеры, бывшие солдаты, охотники и животноводы. У каждой группы есть свое подразделение, предназначенное для обучения молодых мужчин и женщин военной тактике и патриотизму; некоторым добровольцам всего двенадцать лет. Эти группы настаивают на том, что они вне политики. Они стремятся защитить свои границы и обучить завтрашних воинов, чтобы подготовиться к тому, что запланировал для них Путин», – пишет журналист Сиддхартха Маханта. 

              Репортаж включает в себя обширную фотогалерею Томазо Клаварино, который снимал обучение добровольцев в лагерях литовского «Союза стрелков», латвийского ополчения «Земессардзе» и эстонского «Кайтселийта». На кадрах итальянского фотографа подростки изучают основы военной подготовки, маскировки и ориентирования на местности. Некоторым из детей на фотографиях на вид не больше девяти лет. Еще выразительная деталь: согласно разработанному «Плану о медиаполитике в Латвии», все местные школьники с первого по девятый класс должны освоить «основы медиаграмотности» – то есть научиться не доверять «российской пропаганде». 

              «Готовы ли мы к часу X?»

              Достаточно ли этих мер? В июне издание Latvijas Avize («Латвийская газета») опубликовало на своих страницах материал «К чему готово латвийское общество в час X?». Привлеченные изданием эксперты высказались на тему того, будет ли государство сопротивляться в случае нападения России. Глава социологического центра SKDS Арнис Кактиньш рассуждает, что Крым так и остался бы украинским, если бы его население готово было бы противиться «российской аннексии». В этом плане Кактиньш очень негативно оценивает опыт довоенного латвийского диктатора Карлиса Ульманиса, в свое время не оказавшего никакого сопротивления СССР. «Если бы такого не было, то нельзя было бы Латвию сорвать как ягоду», – уверен социолог-аналитик.

              Впрочем, если верить данным опроса, проведенного по заказу минобороны минувшей весной, даже сегодня уровень готовности латвийского общества защищать государство в случае нападения извне удручающе низкий.

              Более трети респондентов (36,4%) продолжат спокойно жить в Латвии и в случае внешнего нападения. Еще почти треть опрошенных (28,7%) не смогли определенно ответить на вопрос, что они будут делать в этом случае. Сопротивляться новой власти «ненасильственно» готовы 12,4% респондентов, а действовать насильственными методами – 7,7%. А вот поддержать новую власть готовы всего 2,3% опрошенных – по крайней мере такой процент осмелился признать это открыто.

              В качестве иностранного лидера, которому доверяли бы в кризисной ситуации, жители Латвии чаще всего (в 9,6% случаев) назвали президента России – и вовсе катастрофа для латвийских пропагандистов.


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