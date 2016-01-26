«Защита от России» поощряет воровство среди прибалтийских политиков

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29 ноября, четверг  |  Последнее обновление — 10:05  |  vz.ru
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Россия нашла еще один путь отказа от доллара

Минфин впервые за пять лет решил взять в долг за рубежом в евро, а не в долларахФото: CHROMORANGE/Bilderbox/
Global Look Press
Россия внезапно вернулась к практике, оставленной несколько лет назад – принято решение занять за рубежом миллиард евро. Это выглядит, мягко говоря, парадоксальным, ведь деньги в бюджете есть. Однако у Минфина имеются свои, и вполне обоснованные, резоны. В том числе связанные с возможными санкциями США. Подробности...
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Почему Запад решил закрыть глаза на керченский инцидент

Порошенко мечтал увидеть новую волну санкций Запада против России, но потерпел неудачуФото: Mikhail Palinchak/Reuters
Планы Порошенко проваливаются один за другим. Сначала не удалось ввести на Украине военное положение в нужном ему формате, а теперь Франция и Германия не поддержали план новых антироссийских санкций. Идею торпедировали на уровне руководящих органов Евросоюза. Почему на сей раз Запад решил не поддерживать стремление Киева вновь навредить России? Подробности...
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За что США мстят пойманным в Венгрии «русским торговцам оружием»

Венгерские правоохранительные органы арестовали российских граждан, но передали их в Москву, а не в ВашингтонФото: Ognen Teofilovski/Reuters
Совершенно голливудская история вокруг «русских, которые торговали оружием и наркотиками», разразилась в Венгрии. Выдачи подозреваемых потребовали Соединенные Штаты, но самое поразительное, что Будапешт отправил «торговцев оружием» в Москву. Почему Венгрия столь дерзко пошла наперекор США и как происходящее связано с войной в Сирии? Подробности...
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Трамп довел коллегу из Мексики до национального позора

Мексиканцы ненавидят Трампа и ждут от нового президента Обрадора защиты своей национальной гордостиФото: Carlos Garcia Rawlins/Reuters
К югу от Соединенных Штатов скандал: мексиканцы переживают «окончательное» и «беспримерное» унижение от всё тех же США. По крайней мере, если верить местным СМИ. В Мексике ненавидят Трампа, но еще больше ненавидят собственного президента, считая, что по отношению к Вашингтону он ведет себя как «холуй». И вот теперь его «холуйство» привело к «национальному позору». Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Николай II – отец-основатель русской авиации

Егор Холмогоров, Публицист
Сторонники советской ностальгии люто ненавидят знаменитого полярника адмирала Колчака, называя его «кровавым палачом и убийцей», и по сему случаю требуют не увековечивать его памяти. Но тогда, простите, не имеет права на память кровавый палач и убийца Папанин. Подробности...
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«Единой России» предложено обновление

Дмитрий Орлов, генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций, кандидат исторических наук
Развивая собственную сеть первичных отделений, активно взаимодействующих с активными местными жителями, «Единая Россия» может получить серьезный ресурс для предвыборных кампаний любого уровня. Дело не только в выборах. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Как Тунгусский метеорит готов помочь России

Михаил Ковалев, политический аналитик, автор концепции «мягкой силы» Russian Cat Diplomacy
У России есть десятки и сотни миллионов «спящих» союзников на Западе, давайте уже их разбудим. Все для этого готово, надо лишь объяснить, кому что делать. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев
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      В столице завершилась реконструкция стадиона «Динамо»

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        Спустя пять лет после Евромайдана как вы считаете, когда Украина вернется в зону влияния России?
        • В ближайшие 5 лет

        • В ближайшие 10-15 лет

        • Не раньше, чем через 50 лет

        • Никогда. Украина для России потеряна навсегда

        В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, которая предусматривала передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора. Должна ли Россия выполнить обязательство СССР и вернуть Японии два острова?
        • Да, обязательства нужно выполнять

        • Нет, ни при каких условиях

        • Да, если получим гарантии неразмещения там военных баз

        • Да, но только при соответствующей компенсации

        • Рассмотреть вопрос совместного использования этих островов

        От кого вы впервые узнали о сексе?
        • От родителей

        • От учителя в школе

        • От друзей

        • Из кино и литературы

        • Из интернета

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          Купленные Латвией бронемашины попахивают большой коррупцией   29 ноября 2018, 08:10
          Фото: FA Bobo/PIXSELL/PA Images/ТАСС
          Текст: Игорь Назимов

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          Латвия активно повышает уровень своих военных расходов. Иначе нельзя, ведь в любой момент может напасть «агрессивная Россия»! Однако все больше признаков того, что за антироссийской риторикой в прибалтийской стране стоят, на самом деле, не более чем шкурные интересы. Ведь речь идет о контрактах на сотни миллионов евро и соответствующих откатах.

          В 2014 году минобороны Латвии объявило о закупке у Великобритании 123 подержанных БТР. Речь шла о боевых машинах Scimitar, бронетранспортёрах Spartan, Sultan и Samson, а также о медицинских машинах Samaritan. Спустя два года сотрудники военного ведомства проинформировали, что на приобретение, капитальный ремонт и модернизацию этих машин Латвии необходимо 249,5 млн евро. Технику уже ввозят в страну, а окончательно она должна быть доставлена до 2020 года.

          В Латвии многие отнеслись к покупке «британского хлама» за огромные деньги иронически.

          Когда в том же 2016 году Министерство обороны объявило конкурс среди старшеклассников на «наиболее латышское название» для купленных бронетранспортеров, поучаствовать изъявили желание и многие взрослые. Соревнуясь в остроумии, интернет-комментаторы предлагали назвать бронемашины либо именами современных латышских политиков – «Вейонис», «Ульманис», «Вике-Фрейберга» – или выдвигали куда более хлесткие варианты: «Динозавр», «Паркинсон», «Пенсионер», «Параолимпиец», «Металлолом», «Утиль», «Гробик», «Мусорник», «Рухлядь», «Тазик», «Шпрот», «Незаводилкин», «Проржавелсис» и т.д.

          А недавно политик от оппозиционной партии «Согласие» Андрей Элксниньш проверил представленную бухгалтерию и вовсе обнаружил в ней большие противоречия.

          «В нашем распоряжении имеются официальные данные латвийского министерства обороны о том, что мы закупаем 123 бронетранспортера у Великобритании за 250 миллионов евро. Было очень интересно обнаружить такое же количество бронетранспортеров, выставленных на продажу, на официальной странице минобороны Великобритании, там фигурировала сумма около 36 миллионов фунтов. То есть разница составляет примерно 200 миллионов евро!..

          При этом не так давно был подписан договор между одним государством и США о поставке танков Abrams. В данной ситуации за 350 миллионов долларов было приобретено 150 танков Abrams. То есть мы покупаем один бронетранспортер за два миллиона евро, а наши партнеры по НАТО приобретают один танк Abrams за два с половиной миллиона евро. Все-таки есть разница между «бэушными» бронетранспортерами 80-х годов и новыми танками», – негодовал Элксниньш в эфире рижского радио Baltkom. 

          Позже Элксниньш отметил на своей странице в «Фейсбуке»: «Закупив в Великобритании использованные платформы бронетранспортёров CVR прошлого века и потратив на это 250 миллионов евро, министерство обороны откинуло развитие вооруженных сил на пятьдесят–семьдесят лет назад. Боеприпасы для бронетранспортёров не соответствуют стандартам НАТО. Также они не соответствуют Концепции государственной обороны, Закону о финансировании гособороны, Концепции по развитию Национальных вооруженных сил (НВС), Плану развития НВС, Условиям стандартизации в военной сфере, а также требованиям Доктрины общего обеспечения НАТО. С таким подходом куда эффективней эти миллионы было бы вложить в здравоохранение, науку или социальную сферу. Неизвестно, к чему готовятся правящие, но риторика об «агрессоре-России» – это лишь причина нажиться на оборонном заказе».

          Неуклюжие оправдания

          Министр обороны Латвии Раймонд Бергманис принялся оправдываться: «Размер этой суммы очень легко объяснить. Если мы говорим только о закупке бронетранспортеров, то получится сумма около 40 миллионов евро. Однако если мы говорим об общем проекте механизации, то это – инфраструктура, школы, обучение, боеприпасы, обслуживание. Нужно построить классы, чтобы обучить людей ездить на бронетранспортере, стрелять. Если все это сложить, то получится более 200 миллионов евро».

          Эти оправдания Элксниньша не устроили.

          «Т. е. к купленному бронетранспортёру (344 тысячи евро за штуку) нужно ещё приобрести оборудование для связи и прицела за 337 тысяч; ещё за 87 тысяч евро – противотанковое оружие; за 62 тысячи евро – броню и другие детали, в общей сложности в каждые 344 тысячи нужно вложить ещё 527 тысяч евро. Напрашивается простой вопрос – что же мы вообще купили? Коробку на колёсах?..

          Итак, 123 бронетранспортёра нам обошлись в 107 миллионов евро. Остальные 143 миллиона планируется вложить в инфраструктуру – обучение водителей, приобретение патронов, строительство дорог и ангаров для этих тракторов. 143 миллиона за то, чтобы на этих тракторах можно было ездить! Всё, приехали! За такие деньги можно было завод по производству танков построить», – возмущался депутат.

          Но, как говорится, собаки лают, а караван идет. К настоящему моменту Национальные вооруженные силы (НВС) Латвии получили от Великобритании уже 81 из 123 купленных машин.

          Выгодное дельце

          И вдруг разразился новый скандал, очень рифмующийся со старым. В ноябре было объявлено, что с 2019-го по 2023-й НВС получат противотанковые ракетные системы Spike производства Израиля. Часть этих систем как раз-таки и предназначена для оснащения гусеничной бронетехники, закупленной Латвией у Великобритании.

          Раймонд Бергманис воинственно заявил: «Покупка техники сделает нас значительно сильнее, и с нашими силами придется считаться, особенно тем, кто захочет их проверить. Аналогичные противотанковые системы используют двадцать восемь стран, и это один из самых сильных видов оружия в мире».

          Когда текст договора о закупке ракет был выложен на публичное обозрение, особенное внимание в нем привлекла одна фраза: «Также противотанковыми ракетами Spike будет оснащена приобретенная в Великобритании гусеничная бронетехника боевой разведки CVR (T)».

          Владимир Линдерман напоминает суть скандала двухлетней давности: «Главный вопрос, который всколыхнул общество: почему в контракте значится сумма 39,4 миллиона фунтов (примерно 48 миллионов евро по тогдашнему курсу), а в итоге общая сумма затрат составила почти 250 миллионов евро, то есть в пять раз больше? Министерство обороны, желая развеять подозрения, пояснило, что дополнительно выделено более 140 миллионов евро на техническое обслуживание, обучение персонала, строительство и развитие инфраструктуры, строительство полосы препятствий, приобретение боеприпасов и тактических симуляторов. А кроме того, сверх суммы, указанной в договоре, приобретаются средства связи, устройства управления огнем и – внимание! – противотанковое оружие». 

          Концы с концами явно не сходятся.

          «Не говоря уже о том, что британцы продали Латвии машины, намеченные к списанию в 2020 году, сэкономив таким образом на дорогостоящей утилизации. Но сейчас меня интересует другое: значит, в те самые 250 миллионов евро уже была заложена сумма на покупку противотанкового оружия? Именно так! И не просто противотанкового оружия, а лучшего!

          Договор о приобретении британской бронетехники был заключен 4 сентября 2015 года в Уэльсе. С латвийской стороны его подписал тогдашний министр обороны, ныне президент Латвии Раймонд Вейонис. И вот как Вейонис комментировал подписание договора: «Это важный вклад в укрепление самообороны Латвии. Мы приобретаем улучшенную бронетехнику, которая оснащена лучшим противотанковым оружием». Это не просто брошенная на ходу фраза, а официальное заявление министра, опубликованное во многих СМИ», – констатирует Линдерман.

          Он подводит итог: «В 2015 году Латвия покупает у Великобритании бронемашины, оснащенные «лучшим противотанковым оружием». На это выделены бюджетные деньги, входящие в общую сумму затрат – около 250 миллионов евро. Спустя два с половиной года Латвия приобретает у израильской компании противотанковые комплексы Spike на сумму 108 миллионов евро, намереваясь оснастить ими ту же самую британскую бронетехнику. А куда же подевалось «лучшее противотанковое оружие»? Списано в утиль? Перепродано Украине? Или его не покупали вовсе?»

          Но тогда – где деньги, Зин?

          На «российской угрозе» можно чертовски неплохо заработать. Вероятно, и этим отчасти объясняется энтузиазм, с которым латвийские власти ринулись поднимать планку военных расходов до требуемых от каждого члена НАТО 2% ВВП. Больше бюджет – больше откат. А проконтролировать военные расходы труднее, чем любые другие: от любопытных глаз всегда можно прикрыться «государственной тайной».


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