Латвии, Литве и Эстонии следует упростить передвижение вооруженных сил союзников по Североатлантическому альянсу по воздуху, суше и морю, с такой рекомендацией выступили Балтийский совет министров и Балтийская ассамблея, отвечающая за координацию действий парламентов трех республик.

«Важно, чтобы со стороны НАТО следовала защитная реакция на угрозы, возникающие в связи с провокационными действиями российских вооруженных сил», – передает RT текст документа ассамблеи.

В заявлении говорится, что Москва якобы «нарушала воздушное пространство стран Балтии, проводила крупномасштабные учения у границ региона и отрабатывала военные сценарии наступления на западном направлении».

В документе также указано, что «основой крепкой коллективной безопасности и обороны» является НАТО.

В Балтийской ассамблее участвуют по 20 депутатов от Латвии, Эстонии и Литвы, а Балтийский совет министров отвечает за сотрудничество правительств этих государств и Балтийской ассамблеи.

Политики стран Балтии и Польши регулярно пугают своих граждан «российской угрозой». В Москве заявляли, что Россия не собирается нападать ни на одну из стран альянса или на какую-либо другую страну. В Кремле предостерегали Запад от фраз даже о гипотетическом нападении России на кого-либо. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что от политики по «сдерживанию» России давно пора отказаться и сдать ее в архив истории.

Сенатор Алексей Пушков отмечал, что политики балтийских республик в курсе, что никакой «российской угрозы» не существуют, однако торгуют вымыслом, лишь бы поднять свой вес в НАТО. Министр обороны Сергей Шойгу, в свою очередь, отмечал на фоне антироссийской истерии численность натовских войск у границ нашей страны возросла в семь раз.