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14 ноября, среда  |  Последнее обновление — 08:54  |  vz.ru
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Почему дорогая нефть перестала помогать российской экономике

Экспортеров заподозрили в нежелании возвращать валютную выручку обратно в Россию Фото: Илья Питалев/РИА «Новости»
Высокие цены на нефть обычно помогают российской экономике расти, как это было в начале 2000-х. Однако рекордный отток капитала в этом году, как оказалось, съел все валютные поступления от нефти, констатировал главный экономист ВЭБа Андрей Клепач. Кто же выводит деньги за границу вместо того, чтобы инвестировать их в российскую экономику, и как остановить такую несправедливость? Подробности...
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Австрия раскусила британскую игру против России

Владимир Путин в гостях у Александра Ван дер БелленаФото: Leonhard Foeger/Reuters
Шпионский скандал не будет серьезно омрачать отношения Австрии и России в течение длительного времени – об этом заявил президент Австрии Александр Ван дер Беллен. В Вене явно понимают, кто пытается рассорить их с Россией, и будут пытаться поскорее убрать «шпионский вопрос» с повестки дня двухсторонних отношений. Неудивительно, что местный суд даже не стал брать под стражу предполагаемого русского шпиона. Подробности...
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Что ответить на унизительные высказывания в адрес русских мужчин

Это – нетипичный русский мужчина. По крайней мере, по представлению иностранных журналистовФото: Владимир Гердо/ТАСС
«Русские мужчины ослабли». По крайней мере, так считает некая шведская журналистка, побывавшая в российской глубинке и увидевшая, как типичный «мужчина сидит дома, жалеет себя и пьет». Насколько обоснованны ее выводы – и что можно было бы ответить на подобные утверждения? Подробности...
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Лукашенко надеется уйти от России морем

Белоруссия мечтает построить крупный порт на Днепре. Но получится ли?Фото: Михаил Мордасов/РИА «Новости»
В Белоруссии объявили о намерении в сотрудничестве с Турцией и Украиной выстроить морской порт на реке Днепр. Таким образом Минск, по сути, включается в большой геополитический проект, который можно было бы условно назвать «новым путем из варяг в греки». При ближайшем рассмотрении видно, что проект имеет явно антироссийскую подоплеку. Каковы его реальные перспективы? Подробности...
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Как Россия чуть не лишилась единственного авианосца

Судя по всему, Россия потеряла один из самых крупных в мире ремонтных доков ПД-50Фото: Лев Федосеев/ТАСС
В Мурманской области во время модернизации крейсера «Адмирал Кузнецов» затонул один из самых больших в мире ремонтных доков – ПД-50. По предварительной версии, из-за скачка напряжения отказали насосы дока. Пострадали несколько рабочих, один из которых пропал без вести. Сам авианосец получил пробоину от упавшего с дока крана. Что же привело к ЧП и какими окажутся последствия? Подробности...
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Как наша демократия перевоспитывает отечественную элиту

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Что, раньше чиновники не «ляпали» нечто такое, что вызывало возмущение людей? Или до этого не было понятно, что некоторые «сидельцы» пользуются особыми преференциями? Конечно, и раньше все это было. Но кардинально изменились две вещи. Подробности...
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Коррупция и беззаконие, презрение и грубость – больше не норма

Сергей Худиев, публицист, богослов
Сами по себе надменные чиновники и коррумпированные правоохранители были и раньше, но то, что считалось неизбежным, как климат, стало восприниматься как зло преодолимое и потому нетерпимое. Почему так произошло? Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев

Почему русский либерал стал охранителем

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
Двести лет назад родился первый и едва ли не единственный представитель четвертой власти в России. Прочие стремились к ней – он обладал. Но заплатил он за это большую цену, став синонимом едва ли не всего гнусного и темного в России. Подробности...
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      В Калифорнии произошел самый разрушительный за историю штата пожар

      Самый разрушительный за всю историю штата Калифорния лесной пожар охватил почти 45 тыс. га. Пламя уничтожило несколько тысяч строений, эвакуированы более 300 тыс. человек, в округе Лос-Анджелес – 170 тысяч. Погибли более трех десятков человек, о судьбе 228 ничего не известно
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      В России отмечается День народного единства

      В воскресенье в России отмечается День народного единства. По традиции Владимир Путин в сопровождении религиозных лидеров возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве
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      Умер Николай Караченцов

      Народный артист России Николай Караченцов умер в одной из московских клиник за день до своего 74-летия. Караченцов снялся более чем в ста фильмах, на его счету около 20 постановок в «Ленкоме». В 2005 году он попал в ДТП, в 2017-м у него диагностировали рак легких. Скончался актер из-за отказа почек
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        Должны ли российские тюрьмы стать более комфортными для заключенных?
        • Да, для всех заключенных

        • Да, но не для осужденных за насильственные преступления

        • Нет, наши тюрьмы и так достаточно комфортны

        • Нет, условия содержания должны стать еще жестче

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        • Рай

        • Ад

        • Новое рождение

        • Ничто, я атеист

        Правительство намерено снова отложить выплаты по советским вкладам в Сбербанке. Теперь до 2022 года. Считаете ли вы такое решение справедливым?
        • Да, у государства сейчас нет на это денег

        • Нет, нужно повысить налоги, но долги отдать

        • Нет, нужно отказаться от некоторых социальных программ, но долги отдать

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          Белоруссия мечтает построить крупный порт на Днепре. Но получится ли?   14 ноября 2018, 08:24
          Фото: Михаил Мордасов/РИА «Новости»
          Текст: Владимир Веретенников

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          В Белоруссии объявили о намерении в сотрудничестве с Турцией и Украиной выстроить морской порт на реке Днепр. Таким образом Минск, по сути, включается в большой геополитический проект, который можно было бы условно назвать «новым путем из варяг в греки». При ближайшем рассмотрении видно, что проект имеет явно антироссийскую подоплеку. Каковы его реальные перспективы?

          В настоящее время около 90% продукции вывозится из Белоруссии через литовскую Клайпеду (в частности, через этот порт белорусы экспортируют производимые ими удобрения), еще 5% – через Ригу, а остальные 5% приходятся на Одессу. Однако в Минске сетуют, что Белоруссия волею судеб оказалась лишена собственных выходов к морю – и решили побороться с такой несправедливостью. На этой неделе посол Белоруссии в Турции Андрей Савиных объявил о намерении Минска построить речной порт на Днепре с целью выхода в Черное море. Эту гавань планируется воздвигнуть в Гомельской области вблизи границы с Украиной.

          «Наши турецкие партнеры рассматривают возможность строительства в Нижних Жарах (сейчас в этой деревеньке проживает всего 60 человек – прим. ВЗГЛЯД) Брагинского района порта, который превратит Белоруссию в морскую державу», – заявил Савиных в ходе визита в Гомель официальной турецкой делегации. По его оценке, построенный здесь порт обеспечит белорусам доступ на рынки более чем 20 государств. Выбор именно этого места объясняется тем, что Нижние Жары находятся близ глубоководного участка Днепра, а здешний берег хорошо подходит для строительства порта.

          В Днепр на территории Белоруссии впадают большие судоходные реки Сож, Друть, Березина и Припять – то есть доставлять грузы по воде в Нижние Жары можно будет со всех концов государства. По словам Савиных, предполагается, что основной объем грузооборота, обслуживаемого судами класса «река – море», обеспечат нефтепродукты (вблизи Гомеля расположен Мозырский нефтеперерабатывающий завод) и продукция строящегося в Гомельской области «Беларуськалием» Петриковского горно-обогатительного комбината. «Если мы говорим об этом типе судов, то мы говорим о той продукции, которая может без перегрузки поставляться, допустим, не в Одессу, а в Турцию», – отметил министр транспорта и коммуникаций Белоруссии Анатолий Сивак.

          «У нас появятся экспортные возможности, о которых мы и мечтать не могли. Убежден, что благодаря этому порту Гомельская область станет одним из главных двигателей экономического роста для всей Белоруссии в целом», – оптимистично заявил Савиных, рассуждая о преимуществах проекта. В Минске уже мечтают, что Нижние Жары со временем станут центральной точкой на водной транспортной линии Е-40, связующей порты на балтийском берегу Польши и черноморском побережье Украины (от Гданьска до Одессы по рекам Висла, Буг, Мухавец, Припять, Днепр).

          Свой интерес подтвердили и представители турецкой делегации. «Наша компания заинтересована в развитии транспортных систем и доставке грузов. Гомельский регион имеет очень удачное месторасположение, поэтому возможны совместные проекты по выходу к Черному морю на территории Украины. Мы готовы приступить к реализации проекта при условии гарантии с белорусской стороны обеспечения грузами», – подтвердил председатель правления группы компаний Derin Shipping & Trading Co Эркам Йылдырым. По его мнению, только один проект «Беларуськалия», реализуемый на Петриковском месторождении, способен обеспечить рентабельную работу порта. Серьезность намерений Эркам Йылдырым подтвердил словами: «Первый корабль, который я загружу в этом порту, будет называться «Гомель».

          Андрей Савиных пояснил, что сейчас на повестке дня стоит вопрос организации целостной системы регулярного транспортного сообщения между Белоруссией и Турцией. По его словам, важно заранее произвести тщательный учет всех звеньев логистической цепочки: объемов поставляемых грузов, необходимых для транспортировки кораблей, маршрутов доставки.

          Особое значение обе стороны придают обеспечению регулярной основы перевозок. «Транспортировка продукции по водному пути дает экономию на одном тонно-километре около 1,5 доллара», – проинформировал, в свою очередь, заместитель председателя Гомельского облисполкома Андрей Конюшко. В целом же, как рассчитывают в Белоруссии, водный путь по Днепру в Одессу снизит транспортные расходы компаний на 23%.

          Больше обособиться от России

          Украина уже подтвердила техническую возможность прохождения судов класса «река – море» от Киевской ГЭС до деревни Нижние Жары – особенно после проведения дноуглубительных работ. Со своей стороны белорусы запланировали крупные работы на трех земельных участках Брагинского района. На одном из них возведут мультимодальный хаб и пристани для яхт-клуба с базой отдыха в деревне Нижние Жары. Два других, также в Нижних Жарах, предназначены под строительство и обслуживание глубоководного речного порта, инженерной и транспортной инфраструктуры к нему. «Это будет большой толчок в развитии региона: рабочие места, развитие инфраструктуры, жилфонда, пополнение в бюджет», – заранее делит шкуру не убитого еще медведя зампред Брагинского райисполкома Петр Романюк.

          Предполагается, что путь от Нижних Жаров до Одессы суда будут преодолевать за пять дней. «Этот будущий порт Нижние Жары мы вносим в европейское соглашение о внутренних водных путях. Для того, чтобы этот адрес там присутствовал, мы внесли такую инициативу при поддержке Украины», – отметил глава белорусского минтранса. Сивак также уточнил, что будущий порт заложен в программу развития транспортного комплекса Белоруссии. «Есть два инвестора, две белорусские компании, которые ведут с нами переговоры. Но расчеты по проекту пока идут тяжело», – признался министр. Однако возглавляемое им ведомство выпустило рекламный видеоролик, в котором расписываются преимущества, которые даст Белоруссии гавань в Новых Жарах.

          Минск уже не первый год рассматривает возможность создания транспортного коридора, предназначенного для перевозок грузов водным путем по Днепру в порты Черного, Средиземного и Каспийского морей. Воплощение этого проекта действительно способно дать Белоруссии грандиозные возможности. 26 апреля 2017 года президенты Белоруссии и Украины Александр Лукашенко и Петр Порошенко в ходе беседы пришли к выводу, что необходимо идти к восстановлению полноценного судоходства на Днепре, а позже это намерение неоднократно подтверждалось.

          По словам белорусских специалистов, перевозить по реке можно будет широкую номенклатуру товаров: начиная c калийных солей, нефтепродуктов, гранита с Глушкевичского месторождения, мясо-молочной продукции, заканчивая машиностроительной техникой, лесом, продукцией черной металлургии и т. д. С Украины же вверх по Днепру можно будет поставлять сырье для химического производства, шлак для производства цемента, гранулированный шрот, подсолнечное масло и зерновые.

          Тут можно вспомнить, как не далее чем в августе этого года президент Александр Лукашенко обрушился на россиян с резкими упреками. «У нас сейчас тяжелый период – россияне ведут себя варварски по отношению к нам, публично об этом говорю. Они от нас требуют чего-то, как будто мы вассалы у них, а в рамках ЕАЭС, куда они нас пригласили, они выполнять свои обязательства не хотят», – заявил белорусский президент, выступая перед сотрудниками производителя сельскохозяйственной техники «Гомсельмаш».

          «Мы зажаты с Запада разными «клаасами-лексионами» (фирмы – производители сельхозтехники Claas и Lexion – прим. ВЗГЛЯД) и т. д. И мы зажаты, к сожалению, с Востока нашим старшим братом, который ведет себя в конкуренции недобросовестно. Они «Ростсельмаш» свой всячески поддерживают, субсидируют, нарушая наши договоренности в Евразийском экономическом союзе», – жалуется владыка Белоруссии. Он призвал рабочих немного потерпеть, приложить максимум усилий и «работать побыстрее». Тогда, по мнению президента Белоруссии, компания сможет победить конкурентов и завоевать не только национальный, но и внешние рынки. Месяцем ранее, в июне, Лукашенко жаловался, что расстроен из-за обвинений России в экспорте санкционной продукции.

          Экономическая многовекторность

          Желание белорусов обеспечить себе больше свободы рук нашло полную поддержку у турок. В Стамбуле рассчитывают, что порт в Нижних Жарах способен стать крупным транзитным узлом, соединяющим восточную и западную части Нового Шелкового пути, ведущего из Китая в Европу. На данный момент проектом заинтересовались уже три турецкие компании. Первая турецкая экспертная делегация побывала в Нижних Жарах еще в августе, а в ноябре в недавно еще никому не известную деревеньку приехали из черноморской державы технические эксперты – чтобы произвести всестороннее знакомство с проектом.

          Белорусская инициатива не может не радовать и Киев. Не так давно эксперт киевского Института энергетических стратегий Юрий Корольчук высказался, что прекращение поставок нефтепродуктов из России станет катастрофическим ударом для украинского рынка и спровоцирует топливный коллапс. Ведь на РФ приходится почти 60% поставок топлива на Украину. В этом плане инициатива Белоруссии о превращении Днепра в оживленную транспортную артерию, используемую в том числе и для поставки нефтепродуктов, может оказаться для Украины практически манной небесной.

          Как только планы строительства порта стали известны, зазвучали, как водится, голоса скептиков, уже назвавших проект «Новыми Васюками». Они указывают, что, хотя Гомельский облисполком зарегистрировал ОАО «Белпорт Нижние Жары» с юридическим адресом в самой деревне еще в апреле, никаких практических работ до сих пор не ведется. Впрочем, и громкие обещания оживить «путь из варяг в греки» начали раздаваться не пару лет назад, а много раньше. Так, в 2005 году политики Латвии и Белоруссии призывали начать строить водный путь Западная Двина – Днепр.

          Сторонники этого проекта надеялись, что в случае успешной его реализации к 2010 году объем грузов, переваливаемых из Балтийского в Черное море, достигнет 300 млн тонн в год. Правда, все это так на уровне разговоров и осталось.

          То, что Белоруссия пытается расширить свои экономические возможности, – это объективная реальность. И как бы в Москве ни хотели видеть «ближайшего союзника» полностью лояльным к себе, логика жизни толкает Минск к «многовекторности», в рамках которой он укрепляет деловые отношения в том числе и со столь малоприятными России субъектами, как сегодняшняя Украина.

          Но, как известно, между планом, эскизом и завершенным делом – дистанция огромного размера. Пока что вместо своего морского порта у Белоруссии есть лишь ворох подписанных деклараций о намерениях и рекламный видеоролик. Превратится ли это в конкретное дело – покажет время.


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