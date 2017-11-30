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Портовое хозяйство России вызывает зависть у соседей

Наилучшую динамику показывают в последние годы порты Арктического бассейнаФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Российские морские порты продолжают наращивать обороты грузов почти по всем направлениям. Арктика ставит рекорды благодаря нефти и СПГ, а черноморским портам помогает высокий урожай зерна. Еще два года, и российская Балтика оставит прибалтийских конкурентов без российских грузов. Однако есть в этой бочке меда и ложка дегтя.  Подробности...
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На пути «Северного потока» встали европейские экологи

WWF и NABU призвали Германию отказаться от «Северного потока – 2», который, по их мнению, вредит не только экологии, но и евросолидарностиФото: nord-stream.com
Природоохранные организации WWF и NABU потребовали от Германии отказаться от строительства «Северного потока – 2». Экологи настаивают, что проект вреден для экосистемы Балтийского моря, а также вбивает клин в солидарность и доверие внутри ЕС. С чего вдруг экологи заинтересовались внешней политикой Евросоюза? И способны ли они реально помешать строительству? Подробности...
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Условия содержания в СИЗО должны быть человеческими для всех

Обычные камеры в «Матросской тишине» совсем не похожи на «VIP-номера»Фото: Шевелева Анна/ТАСС
Скандал в московской тюрьме, где для «ВИП-заключенных» были созданы камеры повышенной комфортности, заставляет задуматься о том, каковы условия содержания обычных людей в следственных изоляторах страны. Почему не признанные виновными люди должны годами дожидаться решения своей судьбы в скотских условиях?  Подробности...
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Провалы сирийской армии объясняются операцией в «заповеднике гоблинов»

Сирийская армия с боем заняла часть авиабазы Абу Дахур и одноименного городаФото: пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
В первый месяц нового года сирийскую армию постигла череда неудач, начиная с уничтожения сразу нескольких генералов, заканчивая сдачей в плен под камеры на ряде участков. С другой стороны, прошедшей ночью было объявлено о крупной победе в т.н. заповеднике гоблинов – провинции Идлиб, остающейся оплотом террористов. Что происходит? Подробности...
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«Орк» намял бока российскому «Ямалу» на миллионы долларов

Вмятину в своем борту «Ямал» на время прикрыл двумя стальными щитамиФото: Артем Балабин
Черноморский флот признал факт нового столкновения своего корабля с сухогрузом: в БДК «Ямал» врезалось африканское судно. Поначалу официальные лица уверяли, что «Ямал» отделался «парой царапин», но оказалось, что речь идет об огромной вмятине. По оценке экспертов, ремонт обойдется в 1,5 млн долларов. Почему же самые современные боевые корабли регулярно «мнутся» от обычных сухогрузов? Подробности...
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Telegram останется русским

Антон Крылов, журналист
Сменив место жительства, Павел Дуров сменил язык своего Twitter и вообще начал делать вид, что Russia для него – это некая далекая северная страна, к которой он не имеет ни малейшего отношения. Но это ничего не изменит. Подробности...
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Мы не готовы к вызовам, озвученным в новом докладе Римского клуба

Лев Пирогов, публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
У древних греков была пророчица Кассандра, а у нас есть доклады Римского клуба. Если кто-нибудь не очень представляет себе, что такое Римский клуб, объяснить это можно с помощью старого уже анекдота. Подробности...
Обсуждение: 23 комментария

Самое отвратительное слово нашей с вами современности

Александр Васильев, редактор раздела «Мнения» газеты ВЗГЛЯД
Ни эти старики, ни их времена уже не вернутся. Как жаль, но что же поделать. Америке нужно обновление. Встречайте: молодой и перспективный кандидат Барак Обама! Прошло десять лет. И оказалось, что иногда они возвращаются. Подробности...
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      Лондонский пейзаж обогатился фигурой Дональда Трампа: образ президента США из музея мадам Тюссо появился у здания американского посольства. Художник изобразил главу государства в горделивой позе, держащимся за пояс брюк. Сфотографироваться с восковым Трампом может любой желающий
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          Портовое хозяйство России вызывает зависть у соседей

          Наилучшую динамику показывают в последние годы порты Арктического бассейна   12 января 2018, 19:20
          Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
          Текст: Ольга Самофалова

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          Российские морские порты продолжают наращивать обороты грузов почти по всем направлениям. Арктика ставит рекорды благодаря нефти и СПГ, а черноморским портам помогает высокий урожай зерна. Еще два года, и российская Балтика оставит прибалтийских конкурентов без российских грузов. Однако есть в этой бочке меда и ложка дегтя.

          Морские порты России продолжают показывать рост грузооборота. В 2017 году он вырос на 9%, до 786,97 млн тонн, сообщило Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот). В 2016 году рост был около 7%, но в целом с 2006 года российские морские порты нарастили грузоперевозки почти на 90% благодаря грамотной политике по развитию балтийских портов, а также освоению арктических богатств страны и Северного морского пути.

          Наилучшую динамику показывают в последние годы именно порты Арктического бассейна. В 2017 году их грузооборот снова вырос почти на 59% – до 74 млн тонн. Такой успех обеспечили в первую очередь наливные грузы (то есть нефть и другое жидкое сырье), объемы которых почти удвоились за год. Объемы перевалки сухих грузов (то есть руда, уголь, металл) выросли почти на 10%, до 29,1 млн тонн.

          «Рост происходит в основном за счет добычи и транспортировки полезных ископаемых из Арктики по Северному морскому пути. Перевалка углеводородов – это одна из основных функций пути, которая Россией сегодня успешно реализуется», – говорит первый вице-президент Российского союза инженеров Иван Андриевский.

          Планируется, что Севморпуть будет загружен вплоть до 2030 года именно благодаря вывозу минерального сырья, добытого в акватории моря. Имеется как минимум 10 инвестиционных проектов, половина которых связана с добычей углеводородов, а остальная часть – с углем, рудой и металлом.

          Подрос на 10% и объем грузового транзита через порты в Арктике, поскольку число транзитных рейсов по Севморпути выросло в 1,5 раза в 2017 году, добавляет Андриевский.

          Кроме того, налаживается регулярная арктическая контейнерная линия, включающая два порта-хаба в Петропавловске-Камчатском и Мурманске. Предполагается, что благодаря этому при транзите грузов из Северо-Восточной Азии в Северную Европу можно экономить до девяти суток при почти одинаковой стоимости по сравнению с маршрутами через Суэцкий и Панамский каналы. Дальневосточные морские порты, кстати, также нарастили грузооборот – на 2,2%, до 192 млн тонн.

          Крупнейший в Арктическом бассейне порт Мурманск перевалил больше половины грузооборота (51,7 млн тонн), что на 54,5% больше, чем годом ранее. К 2020 году, как ожидается, порт Мурманска нарастит грузооборот до 71 млн тонн. Но сейчас портовая инфраструктура Мурманска работает сверх возможностей, поэтому уже сегодня требуется расширение мощностей.

          В 2018 году можно ждать повторения успеха в Арктике благодаря нефти, нефтепродуктам и СПГ, который начал добывать и транспортировать НОВАТЭК с «Ямал-СПГ».

          Самый молодой морской порт России – ямальский порт Сабетта – стал лидером по темпам роста грузооборота среди всех российских портов. Перевалка выросла почти в три раза – с 2,8 млн в 2016-м до почти 8 млн тонн в 2017-м. И порт продолжит наращивать обороты благодаря росту экспортных поставок СПГ с завода «Ямал-СПГ». Арктический порт Кандалакша нарастил грузооборот в два раза, хотя объемы пока невелики.

          В пятерку по росту грузооборота также вошли небольшой дальневосточный порт Зарубино (рост на 172%), сахалинские порты Невельск и Шахтерск (рост на 164% и 156%).

          Не перестает расти грузооборот морских портов Балтийского бассейна на фоне падения перевалки грузов в портах Прибалтики. Так, грузооборот портов Балтики увеличился почти на 4,6%, до 248 млн тонн. Еще недавно эти порты были не сильно заметны, теперь же они переваливают морским путем более трети всех грузов России.

          Основной рост в портах Балтийского бассейна обеспечен перевалкой сухих грузов (рост на 17%) за счет угля, минудобрений и черных металлов. Хотя больше половины грузов по-прежнему составляют наливные грузы (57%), которые слега просели (минус 3%).

          Здесь находятся одни из крупнейших портов России – Усть-Луга, порт Приморск и Большой порт Санкт-Петербург, которые прибавили каждый по 10–11% (перевалили 103, 58 и 54 млн тонн соответственно).

          «В последние два года идет переориентация транзита на отечественные порты, для чего разработана соответствующая стратегия, и мы видим результаты ее реализации. В этом году объем еще больше вырастет», – говорит Андриевский.

          В 2016 году в портах Прибалтики перевалили 42,5 млн тонн российских грузов, из которых 33,5 млн тонн переваливается в портах Латвии. Однако через несколько лет там почти не останется российских грузов. В Росморречфлоте ожидают, что до 2020 года морские порты на Балтике прирастут еще на 60 млн тонн. И половина этого объема будет обеспечена именно за счет переориентации российских грузов из портов Прибалтики на отечественные порты. Для этого продолжается расширение мощностей в портах России.

          В 2018 году перейти на российские порты должна и Белоруссия. Москва поставила Минску условие о перевалке нефтепродуктов (переработанных из российской нефти) именно через российские порты в обход Прибалтики. Ведь эту нефть сосед получает беспошлинно и по очень низкой цене. При этом РЖД выделили скидку на перевозки белорусских нефтепродуктов в российские порты. «Минску уже давно даны максимальные скидки, они могут везти нефтепродукты через Усть-Лугу дешевле, чем через Прибалтику. Но белорусы пока ломаются», – говорит генеральный директор отраслевого агентства InfraNews Алексей Безбородов.

          Однако в конце прошлого года глава Белнефтехима Игорь Ляшенко не исключил, что в 2018 году Белоруссия все же поставит через российские порты до 1 млн тонн нефтепродуктов. По его словам, один контракт на поставку партии нефтепродуктов с доставкой через российский порт уже заключен. Белорусы традиционно торгуются до последнего, но в конце концов от выгодных сделок не отказываются.

          Более чем на 10% вырос грузооборот и морских портов Азово-Черноморского бассейна – до 270 млн тонн. Перевалка сухих грузов выросла на 12% в первую очередь благодаря росту экспорта зерна на фоне рекордного урожая и высоких поставок на экспорт. Зерно поставляется в 52 страны мира, в том числе в страны Северной и Центральной Африки, Ближнего Востока, Индию, Вьетнам, Южную Корею, а также европейские страны – Италию, Нидерланды, Грецию и Болгарию. Лучше всех растут порт Новороссийска и порт Азова. Так, крупнейший в России порт – черноморский Новороссийск – перевалил за год почти 148 млн тонн, что на 12% больше, чем годом ранее.

          Единственное проблемное пятно – это порты Каспийского бассейна, грузооборот которых продолжает падать. Причем если в 2016 году грузооборот сократился на 9,6%, то в 2017 году – уже на 34%, почти до 4 млн тонн. Наибольшее падение отмечается в основном за счет наливных грузов (обвал в 1,6 раза, до 1,1 млн тонн). «Нефтяники уходят в порт Баку, который в последнее время увеличивает свои мощности, сегодня он лидер на Каспии и главный конкурент России. Но в правительстве уже разработаны планы по развитию портов Каспийского бассейна до 2030 года, поэтому ситуация постепенно должна исправиться», – говорит Иван Андриевский. Перевалка сухих грузов упала на 10%, приблизительно до 3 млн тонн.

          «В каспийских портах масса проблем, которые не решить маркетингом, здесь скорее нужна политическая воля руководителей. Почему падает грузооборот? Потому что Махачкалинский порт ведет себя отвратительно, все остальные порты – тоже. Баку такой же вялый порт. Просто протянули железную дорогу через Азербайджан аж до Ирана, поэтому никаких проблем с доставкой угля одним махом нет», – считает Алексей Безбородов.

          «В целом в 2017 году выросли контейнерные перевозки, объемы перевалки зерна и угля, а в 2018 году уголь расти не будет, но контейнеры и зерно продолжат рост. В 2018 году у всех, кроме Каспия, будет все нормально. Рост, который наблюдается уже несколько лет, снова повторится», – уверен Безбородов. А это значит, что в этом году морские порты впервые могут перевалить за 800 млн тонн грузов. 


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