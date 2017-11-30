Портовое хозяйство России вызывает зависть у соседей

Российские морские порты продолжают наращивать обороты грузов почти по всем направлениям. Арктика ставит рекорды благодаря нефти и СПГ, а черноморским портам помогает высокий урожай зерна. Еще два года, и российская Балтика оставит прибалтийских конкурентов без российских грузов. Однако есть в этой бочке меда и ложка дегтя.

Морские порты России продолжают показывать рост грузооборота. В 2017 году он вырос на 9%, до 786,97 млн тонн, сообщило Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот). В 2016 году рост был около 7%, но в целом с 2006 года российские морские порты нарастили грузоперевозки почти на 90% благодаря грамотной политике по развитию балтийских портов, а также освоению арктических богатств страны и Северного морского пути.

Наилучшую динамику показывают в последние годы именно порты Арктического бассейна. В 2017 году их грузооборот снова вырос почти на 59% – до 74 млн тонн. Такой успех обеспечили в первую очередь наливные грузы (то есть нефть и другое жидкое сырье), объемы которых почти удвоились за год. Объемы перевалки сухих грузов (то есть руда, уголь, металл) выросли почти на 10%, до 29,1 млн тонн.

«Рост происходит в основном за счет добычи и транспортировки полезных ископаемых из Арктики по Северному морскому пути. Перевалка углеводородов – это одна из основных функций пути, которая Россией сегодня успешно реализуется», – говорит первый вице-президент Российского союза инженеров Иван Андриевский.

Планируется, что Севморпуть будет загружен вплоть до 2030 года именно благодаря вывозу минерального сырья, добытого в акватории моря. Имеется как минимум 10 инвестиционных проектов, половина которых связана с добычей углеводородов, а остальная часть – с углем, рудой и металлом.

Подрос на 10% и объем грузового транзита через порты в Арктике, поскольку число транзитных рейсов по Севморпути выросло в 1,5 раза в 2017 году, добавляет Андриевский.

Кроме того, налаживается регулярная арктическая контейнерная линия, включающая два порта-хаба в Петропавловске-Камчатском и Мурманске. Предполагается, что благодаря этому при транзите грузов из Северо-Восточной Азии в Северную Европу можно экономить до девяти суток при почти одинаковой стоимости по сравнению с маршрутами через Суэцкий и Панамский каналы. Дальневосточные морские порты, кстати, также нарастили грузооборот – на 2,2%, до 192 млн тонн.

Крупнейший в Арктическом бассейне порт Мурманск перевалил больше половины грузооборота (51,7 млн тонн), что на 54,5% больше, чем годом ранее. К 2020 году, как ожидается, порт Мурманска нарастит грузооборот до 71 млн тонн. Но сейчас портовая инфраструктура Мурманска работает сверх возможностей, поэтому уже сегодня требуется расширение мощностей.

В 2018 году можно ждать повторения успеха в Арктике благодаря нефти, нефтепродуктам и СПГ, который начал добывать и транспортировать НОВАТЭК с «Ямал-СПГ».

Самый молодой морской порт России – ямальский порт Сабетта – стал лидером по темпам роста грузооборота среди всех российских портов. Перевалка выросла почти в три раза – с 2,8 млн в 2016-м до почти 8 млн тонн в 2017-м. И порт продолжит наращивать обороты благодаря росту экспортных поставок СПГ с завода «Ямал-СПГ». Арктический порт Кандалакша нарастил грузооборот в два раза, хотя объемы пока невелики.

В пятерку по росту грузооборота также вошли небольшой дальневосточный порт Зарубино (рост на 172%), сахалинские порты Невельск и Шахтерск (рост на 164% и 156%).

Не перестает расти грузооборот морских портов Балтийского бассейна на фоне падения перевалки грузов в портах Прибалтики. Так, грузооборот портов Балтики увеличился почти на 4,6%, до 248 млн тонн. Еще недавно эти порты были не сильно заметны, теперь же они переваливают морским путем более трети всех грузов России.

Основной рост в портах Балтийского бассейна обеспечен перевалкой сухих грузов (рост на 17%) за счет угля, минудобрений и черных металлов. Хотя больше половины грузов по-прежнему составляют наливные грузы (57%), которые слега просели (минус 3%).

Здесь находятся одни из крупнейших портов России – Усть-Луга, порт Приморск и Большой порт Санкт-Петербург, которые прибавили каждый по 10–11% (перевалили 103, 58 и 54 млн тонн соответственно).

«В последние два года идет переориентация транзита на отечественные порты, для чего разработана соответствующая стратегия, и мы видим результаты ее реализации. В этом году объем еще больше вырастет», – говорит Андриевский.

В 2016 году в портах Прибалтики перевалили 42,5 млн тонн российских грузов, из которых 33,5 млн тонн переваливается в портах Латвии. Однако через несколько лет там почти не останется российских грузов. В Росморречфлоте ожидают, что до 2020 года морские порты на Балтике прирастут еще на 60 млн тонн. И половина этого объема будет обеспечена именно за счет переориентации российских грузов из портов Прибалтики на отечественные порты. Для этого продолжается расширение мощностей в портах России.

В 2018 году перейти на российские порты должна и Белоруссия. Москва поставила Минску условие о перевалке нефтепродуктов (переработанных из российской нефти) именно через российские порты в обход Прибалтики. Ведь эту нефть сосед получает беспошлинно и по очень низкой цене. При этом РЖД выделили скидку на перевозки белорусских нефтепродуктов в российские порты. «Минску уже давно даны максимальные скидки, они могут везти нефтепродукты через Усть-Лугу дешевле, чем через Прибалтику. Но белорусы пока ломаются», – говорит генеральный директор отраслевого агентства InfraNews Алексей Безбородов.

Однако в конце прошлого года глава Белнефтехима Игорь Ляшенко не исключил, что в 2018 году Белоруссия все же поставит через российские порты до 1 млн тонн нефтепродуктов. По его словам, один контракт на поставку партии нефтепродуктов с доставкой через российский порт уже заключен. Белорусы традиционно торгуются до последнего, но в конце концов от выгодных сделок не отказываются.

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Более чем на 10% вырос грузооборот и– до 270 млн тонн. Перевалка сухих грузов выросла на 12% в первую очередь благодаря росту экспорта зерна на фоне рекордного урожая и высоких поставок на экспорт. Зерно поставляется в 52 страны мира, в том числе в страны Северной и Центральной Африки, Ближнего Востока, Индию, Вьетнам, Южную Корею, а также европейские страны – Италию, Нидерланды, Грецию и Болгарию. Лучше всех растут порт Новороссийска и порт Азова. Так, крупнейший в России порт – черноморский Новороссийск – перевалил за год почти 148 млн тонн, что на 12% больше, чем годом ранее.

Единственное проблемное пятно – это порты Каспийского бассейна, грузооборот которых продолжает падать. Причем если в 2016 году грузооборот сократился на 9,6%, то в 2017 году – уже на 34%, почти до 4 млн тонн. Наибольшее падение отмечается в основном за счет наливных грузов (обвал в 1,6 раза, до 1,1 млн тонн). «Нефтяники уходят в порт Баку, который в последнее время увеличивает свои мощности, сегодня он лидер на Каспии и главный конкурент России. Но в правительстве уже разработаны планы по развитию портов Каспийского бассейна до 2030 года, поэтому ситуация постепенно должна исправиться», – говорит Иван Андриевский. Перевалка сухих грузов упала на 10%, приблизительно до 3 млн тонн.

«В каспийских портах масса проблем, которые не решить маркетингом, здесь скорее нужна политическая воля руководителей. Почему падает грузооборот? Потому что Махачкалинский порт ведет себя отвратительно, все остальные порты – тоже. Баку такой же вялый порт. Просто протянули железную дорогу через Азербайджан аж до Ирана, поэтому никаких проблем с доставкой угля одним махом нет», – считает Алексей Безбородов.

«В целом в 2017 году выросли контейнерные перевозки, объемы перевалки зерна и угля, а в 2018 году уголь расти не будет, но контейнеры и зерно продолжат рост. В 2018 году у всех, кроме Каспия, будет все нормально. Рост, который наблюдается уже несколько лет, снова повторится», – уверен Безбородов. А это значит, что в этом году морские порты впервые могут перевалить за 800 млн тонн грузов.