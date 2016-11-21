Порошенко посоветовал украинцам изучать наследие неудачников

«Для них неважно, что Украина без Великороссии задохнется, что ее промышленность никогда не разовьется, что она будет всецело в руках иностранцев». Как ни странно, книжки именно такого содержания порекомендовал читать гражданам своей страны президент Украины Петр Порошенко. Его любимые авторы – Петлюра, Махно и Скоропадский – подарили миру весьма впечатляющие цитаты.

Президент Украины Петр Порошенко в понедельник выступил с программной речью – по случаю Дня соборности Украины и 100-летия провозглашения независимости Украинской Народной Республики (УНР). В своей речи Порошенко потребовал от украинцев учить историю.

Заявив, что не хочет изображать из себя профессора, Порошенко немедленно выступил в роли профессора, дав украинцам домашнее задание – выделил необходимые к прочтению книги.

Глава украинского государства, в частности, рассказал, что на день рождения в сентябре ему подарили книгу «Московская вошь» Симона Петлюры. Пытаясь предотвратить возможные упреки, он оговорился: «Она совсем не ксенофобская, потому что есть самокритичный раздел «Свои гниды».

На этом Порошенко не остановился и шокировал аудиторию комплиментами в адрес другого яркого персонажа времен Гражданской войны. «Думаю, поучительно было бы полистать еще и Махно», – цитировал Порошенко сайт телеканала «112 Украина». Кроме того, по мнению Порошенко, стоит почитать труды Павла Скоропадского.

Нестор Махно – анархо-коммунист, организатор и руководитель революционного и повстанческого движения на юге Украины во время Гражданской войны 1918–1922 годов. Симон Петлюра – глава УНР в 1919–1920 годах, автор нескольких сочинений, среди которых «Борьба против «Великой единой России». Бывший царский генерал Павел Скоропадский после оккупации Украины немецкими войсками был провозглашен гетманом – монархом формально независимого государства, но под протекторатом Берлина. Правил с апреля по декабрь 1918 года, пока его не свергли петлюровцы.

Сварил несъедобный идеологический компот

Когда Порошенко советует украинцам читать Павла Скоропадского, Нестора Махно и Симона Петлюру – это вызывает недоумение по целому ряду причин. Во-первых, Скоропадский, Махно и Петлюра были по отношению друг к другу соперниками, враждовавшими между собой и по-разному представлявшими будущее Украины.

Во-вторых, когда украинский президент восторгается «Воспоминаниями» Скоропадского и рекомендует их к прочтению «всем политикам, чиновникам, депутатам» – закрадывается мысль, что сам Порошенко мемуары гетмана не читал.

Дело в том, что в рекомендованной книге «Воспоминания. Конец 1917 – декабрь 1918» звучит много комплиментов в адрес России, от которых сам Порошенко и все адепты «Правого сектора*» должны завертеться как ужи на сковородке. Вот как уже изгнанный с Украины бывший гетман в 1919 году отзывался о националистах:

«...среди них много узких фанатиков, в особенности в смысле исповедывания идеи ненависти к России. Вот такого рода галичане и были лучшими агитаторами, посылаемыми нам австрийцами». И Скоропадский предрекает:

«Для них неважно, что Украина без Великороссии задохнется, что ее промышленность никогда не разовьется, что она будет всецело в руках иностранцев, что роль их Украины – быть населенной каким-то прозябающим селянством».

В отличие от книги Скоропадского, брошюру «Московская вошь» Порошенко вполне мог осилить целиком. И понятно, чем она ему понравилась – русофобия в ней звучит прямым текстом, безо всякой маскировки.

«Россиянин, или проще говоря – москаль, или русский, все равно, или он «царю-батюшке» служит, или социалистом-революционером себя называет, или наконец в большевики-коммунисты революционеры зашился – он одинаков; без вранья жить не может, обманывать – для него первое дело, – писал Петлюра. – Обманом, ложью, подбоем и перекручиванием он целые века жил; обман для него второй натурой стал; обманом он другие народы порабощал» (перевод Алексея Нечаева).

Наверняка понравились Порошенко и призывы Петлюры к раздроблению России.

«Мы должны скомпрометировать идею реставрации великой России, как идею нереальную, искусственную и невыгодную для Европы», – писал он, предлагая взамен «выставлять план разделения» России. «Самым большим препятствием для признания суверенности Украины гипноз самого имени Россия. Этот гипноз надо развеять, особенно в Америке (Северные Штаты) и Франции. Дело разделения России надо поставить как дело покоя всего мира», – требовал Петлюра.

Но не научит ли профессор Порошенко ненароком своих подчиненных дурному, а то и преступному? Ведь Петлюра оправдывал террористические методы. «Террор является средством политической борьбы, в те минуты, когда нормальная борьба политических партий делается невозможной», – писал он по поводу убийства в 1908 году украинским националистом Мирославом Сичинским царского чиновника, польского графа Анджея Потоцкого.

В отличие от брошюр Петлюры, «Воспоминания» батьки Махно Порошенко вряд ли осилил до конца. «Власть рождает паразитов – да здравствует анархия!» – один из самых ярких лозунгов батьки.

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Впрочем, нынешним киевским чиновникам наверняка понравятся другие слова Махно, прозвучавшие в 1918 году на II съезде Советов Гуляй-Польского района. Из них становится ясно, почему анархист время от времени легко вступал в союз с петлюровцами: «Если товарищи большевики идут из Великороссии на Украину помочь нам в тяжелой борьбе с контрреволюцией, мы должны сказать им: «Добро пожаловать, дорогие братья!» Но если они идут сюда с целью монополизировать Украину – мы скажем им: «Руки прочь!».

Руководитель фонда «Украинская политика», кандидат исторических наук Константин Бондаренко не поддерживает призыв Порошенко. По его мнению, украинцам сегодня надо читать не неудачников, а успешных исторических деятелей.

«Опыт Петлюры сомнителен. Петлюра – трагикомическая личность, он не соответствовал своему времени и тем задачам, которые стояли перед Украиной, – посетовал историк. – Не думаю, что Петлюра может стать примером для подражания нынешнего поколения политиков».