Порошенко посоветовал украинцам изучать наследие неудачников

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23 января, вторник  |  Последнее обновление — 09:49  |  vz.ru
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Нападками на Россию и Китай США подрывают ВТО изнутри

Обвинения США в нарушении Россией и Китаем норм ВТО надуманныФото: Alex Milan Tracy/Zuma/Global Look Press
США снова обвиняют Россию и Китай в нарушении правил Всемирной торговой организации – якобы Москва и Пекин мешают свободе торговли. Парадокс в том, что Вашингтон, получивший в свое время в результате создания ВТО огромные прибыли, теперь искусственно создает кризис в этой организации. Зачем это ему нужно и при чем здесь Россия? Подробности...
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Американский посол сделал символичный шаг для успеха своей миссии в России

Джон Хантсман измерил градус американо-российских отношенийФото: Сергей Пятаков/РИА «Новости»
Посол США в России Джон Хантсман выбрал необычный для американца способ ознакомиться с русской жизнью – он окунулся в прорубь в Ново-Иерусалимском монастыре. Посол объяснил это тем, что хочет стать специалистом по русским традициям. Подобный жест Хантсмана можно только приветствовать – хотя в его карьере бывали жесты и не столь удачные. Подробности...
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Узаконить сожительство в России мешают европейские гей-браки

Сожительство превращается в аналог полноценного брака через два года при наличии детей и через пять лет, если детей у пары нетФото: Bill Ling/moodboard/Global Look Press
Российские законодатели обсуждают возможную реформу юридического понятия брака – предложено считать законными не только зарегистрированные, но и фактически сложившиеся отношения. Как именно предполагается уравнять в правах законных супругов и сожителей (в полицейской терминологии), в чем вообще смысл подобных нововведений и насколько велик шанс, что они станут реальностью? Подробности...
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Кризис в Африне искусственно спровоцирован США

В будущем государственном устройстве Сирии курдам почти наверняка была бы гарантирована широкая автономияФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Про новую горячую точку на карте Сирии – населенный курдами Африн – нужно знать то, что текущий кризис был прямо спровоцирован США. При этом курды лукавят, говоря о «предательстве России»: они сами выбрали свою судьбу, поддавшись на американскую провокацию. А итоги всего этого грозят быть чрезвычайно болезненными для Сирии. Подробности...
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Волна насилия в школах навлекла подозрения на соцсети

Вопрос блокировки соцсетей для школьников снова встал после массовых нападений школьников в Перми и БурятииФото: Артем Геодакян/ТАСС
«Диванные психологи, депутаты и прочие моралисты загоняют детей в угол... Загнанные в угол дети берут в руки топор». Такими словами блогеры комментируют сообщения о том, что ко вспышке насилия в российских школах могут быть косвенно причастны социальные сети. Но кроме соцсетей есть и другие источники пропаганды насилия среди подростков. Подробности...
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Домашний ад калифорнийской окраины

Галина Гужвина, преподаватель математики в Политехническом институте (Ecole Centrale) г. Лиона, Франция
Тринадцать детей были обнаружены полицией в семейном доме в Перрисе, штат Калифорния, в состоянии крайнего истощения и в условиях предельной антисанитарии. Это был целый домашний концлагерь, устроенный их родителями. Подробности...
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Россия не предавала курдов

Петр Акопов, заместитель главного редактора газеты "Взгляд"
Курды заявили о «предательстве» России. Россия не предавала курдов – потому что она никогда ничего им не обещала. Да, Россия десятилетиями поддерживала курдов – но это было в другой геополитической ситуации. Подробности...
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Политика как бизнес и Грудинин весь в бледном

Александр Христофоров, журналист
Дискурс «крепкого хозяйственника Павла Грудинина» интенсивно смещается в «олигархическую» сторону, а нарисованный поначалу «образ в белом» стремительно бледнеет под прицелами экспертов и журналистов. Подробности...
Обсуждение: 62 комментария
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      Девятиклассник напал на школу в Бурятии

      Девятиклассник напал на школу военного поселка Сосновый бор в окрестностях Улан-Удэ. Он ворвался в аудиторию, где шел урок литературы у седьмого класса, с топором и коктейлем Молотова. Пострадали семь человек, включая самого агрессора. По некоторым данным, он пырнул себя ножом и выпрыгнул из окна
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      Путин окунулся в прорубь

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      Обсуждение: 10 комментариев

      Новинки международного автосалона в Детройте скоро доедут до России

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        Серию нападений в российских школах связывают с влиянием социальных сетей. В какой мере соцсети могли повлиять на произошедшие события?
        • Соцсети оказали ключевое влияние

        • В какой-то степени могли повлиять

        • Не вижу такой связи

        Заслуживают ли наказания студенты института гражданской авиации, сделавшие неприличный ролик в стиле БДСМ?
        • Да, как можно более строгого

        • Да, но незначительного

        • Нет, их не нужно никак наказывать

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        • Полностью разделяю

        • Скорее разделяю

        • Скорее не разделяю

        • Совсем не разделяю

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          Порошенко посоветовал украинцам изучать наследие неудачников

          Анархист Махно восхитил миллиардера Порошенко своим наплевательским отношением к деньгам   22 января 2018, 21:30
          Фото: кадр из видео
          Текст: Алексей Нечаев,
          Юрий Зайнашев

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          «Для них неважно, что Украина без Великороссии задохнется, что ее промышленность никогда не разовьется, что она будет всецело в руках иностранцев». Как ни странно, книжки именно такого содержания порекомендовал читать гражданам своей страны президент Украины Петр Порошенко. Его любимые авторы – Петлюра, Махно и Скоропадский – подарили миру весьма впечатляющие цитаты.

          Президент Украины Петр Порошенко в понедельник выступил с программной речью – по случаю Дня соборности Украины и 100-летия провозглашения независимости Украинской Народной Республики (УНР). В своей речи Порошенко потребовал от украинцев учить историю.

          Заявив, что не хочет изображать из себя профессора, Порошенко немедленно выступил в роли профессора, дав украинцам домашнее задание – выделил необходимые к прочтению книги.

          Глава украинского государства, в частности, рассказал, что на день рождения в сентябре ему подарили книгу «Московская вошь» Симона Петлюры. Пытаясь предотвратить возможные упреки, он оговорился: «Она совсем не ксенофобская, потому что есть самокритичный раздел «Свои гниды».

          На этом Порошенко не остановился и шокировал аудиторию комплиментами в адрес другого яркого персонажа времен Гражданской войны. «Думаю, поучительно было бы полистать еще и Махно», – цитировал Порошенко сайт телеканала «112 Украина». Кроме того, по мнению Порошенко, стоит почитать труды Павла Скоропадского.

          Нестор Махно – анархо-коммунист, организатор и руководитель революционного и повстанческого движения на юге Украины во время Гражданской войны 1918–1922 годов. Симон Петлюра – глава УНР в 1919–1920 годах, автор нескольких сочинений, среди которых «Борьба против «Великой единой России». Бывший царский генерал Павел Скоропадский после оккупации Украины немецкими войсками был провозглашен гетманом – монархом формально независимого государства, но под протекторатом Берлина. Правил с апреля по декабрь 1918 года, пока его не свергли петлюровцы.

          Сварил несъедобный идеологический компот

          Когда Порошенко советует украинцам читать Павла Скоропадского, Нестора Махно и Симона Петлюру – это вызывает недоумение по целому ряду причин. Во-первых, Скоропадский, Махно и Петлюра были по отношению друг к другу соперниками, враждовавшими между собой и по-разному представлявшими будущее Украины.

          Во-вторых, когда украинский президент восторгается «Воспоминаниями» Скоропадского и рекомендует их к прочтению «всем политикам, чиновникам, депутатам» – закрадывается мысль, что сам Порошенко мемуары гетмана не читал.

          Дело в том, что в рекомендованной книге «Воспоминания. Конец 1917 – декабрь 1918» звучит много комплиментов в адрес России, от которых сам Порошенко и все адепты «Правого сектора*» должны завертеться как ужи на сковородке. Вот как уже изгнанный с Украины бывший гетман в 1919 году отзывался о националистах:

          «...среди них много узких фанатиков, в особенности в смысле исповедывания идеи ненависти к России. Вот такого рода галичане и были лучшими агитаторами, посылаемыми нам австрийцами». И Скоропадский предрекает:

          «Для них неважно, что Украина без Великороссии задохнется, что ее промышленность никогда не разовьется, что она будет всецело в руках иностранцев, что роль их Украины – быть населенной каким-то прозябающим селянством».

          В отличие от книги Скоропадского, брошюру «Московская вошь» Порошенко вполне мог осилить целиком. И понятно, чем она ему понравилась – русофобия в ней звучит прямым текстом, безо всякой маскировки.

          «Россиянин, или проще говоря – москаль, или русский, все равно, или он «царю-батюшке» служит, или социалистом-революционером себя называет, или наконец в большевики-коммунисты революционеры зашился – он одинаков; без вранья жить не может, обманывать – для него первое дело, – писал Петлюра. – Обманом, ложью, подбоем и перекручиванием он целые века жил; обман для него второй натурой стал; обманом он другие народы порабощал» (перевод Алексея Нечаева).

          Наверняка понравились Порошенко и призывы Петлюры к раздроблению России.

          «Мы должны скомпрометировать идею реставрации великой России, как идею нереальную, искусственную и невыгодную для Европы», – писал он, предлагая взамен «выставлять план разделения» России. «Самым большим препятствием для признания суверенности Украины гипноз самого имени Россия. Этот гипноз надо развеять, особенно в Америке (Северные Штаты) и Франции. Дело разделения России надо поставить как дело покоя всего мира», – требовал Петлюра.

          Но не научит ли профессор Порошенко ненароком своих подчиненных дурному, а то и преступному? Ведь Петлюра оправдывал террористические методы. «Террор является средством политической борьбы, в те минуты, когда нормальная борьба политических партий делается невозможной», – писал он по поводу убийства в 1908 году украинским националистом Мирославом Сичинским царского чиновника, польского графа Анджея Потоцкого.

          В отличие от брошюр Петлюры, «Воспоминания» батьки Махно Порошенко вряд ли осилил до конца. «Власть рождает паразитов – да здравствует анархия!» – один из самых ярких лозунгов батьки.

          Впрочем, нынешним киевским чиновникам наверняка понравятся другие слова Махно, прозвучавшие в 1918 году на II съезде Советов Гуляй-Польского района. Из них становится ясно, почему анархист время от времени легко вступал в союз с петлюровцами: «Если товарищи большевики идут из Великороссии на Украину помочь нам в тяжелой борьбе с контрреволюцией, мы должны сказать им: «Добро пожаловать, дорогие братья!» Но если они идут сюда с целью монополизировать Украину – мы скажем им: «Руки прочь!».

          Руководитель фонда «Украинская политика», кандидат исторических наук Константин Бондаренко не поддерживает призыв Порошенко. По его мнению, украинцам сегодня надо читать не неудачников, а успешных исторических деятелей.

          «Опыт Петлюры сомнителен. Петлюра – трагикомическая личность, он не соответствовал своему времени и тем задачам, которые стояли перед Украиной, – посетовал историк. – Не думаю, что Петлюра может стать примером для подражания нынешнего поколения политиков».

          * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


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