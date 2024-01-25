Словаки передумали вредить Украине

Евдокия Шереметьева
Мы их не предали – значит, не предали себя
Правильно спрашивать не «зачем мы начали СВО», а «ради кого». Вот ради них. Саши, его жены и дочки Поли. Его родителей. И всех тех, кто летом 2014-го ушел умирать за идею. Мы их не предали. Значит, не предали себя.
Тимофей Бордачёв
Может ли развалиться Евросоюз
Европейские политики, претендующие на власть в будущем, задумываются о том, как они будут строить отношения с США, Китаем или Россией на фоне стремительно меняющегося мирового порядка.
Андрей Медведев
Оставьте бесовщину бандеровцам
Помолитесь о погибших русских летчиках, русских солдатах и простите погибших сегодня врагов. Они уже отвечают не перед нами.