Гарантии США для Украины. Что это?

  • Российские силы в ходе наступления на Купянском направлении продвинулись на три километра
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    Андрей Полонский Андрей Полонский Понимание справедливости СВО изменило российское общество

    В дни конфликтов и испытаний русские отлично осознают, где «мы» и где «они», где границы «мира вообще» и нашего русского пространства. Если это осознание становится выше политических расчетов, экономической выгоды и групповых интересов, мы побеждаем.

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    Максим Соколов Максим Соколов Чтобы дружить с Африкой, ее надо знать

    Сейчас мы снова полюбили Африку, полюбили нервной, запоздалой любовью. Огромный материк с населением 1,3 млрд человек, простирающийся от Магриба до Мыса Доброй Надежды, не мог постоянно оставаться в небрежении со стороны Москвы.

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    Олег Хавич Олег Хавич Польша начала оккупацию Западной Украины невоенными методами

    Если ввод польских войск на украинские земли пока обсуждается, то проект интеграции с Польшей восьми областей Украины, ранее находившихся под властью Варшавы, уже запущен. Ведь возвращение восточной границы Польши по состоянию на 1772 год является фетишем не одного поколения поляков.

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    Новости
    14:54Путин призвал «Ростех» увеличить производство новейшего вооружения

    Президент Владимир Путин на встрече с главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым призвал увеличивать в процентном соотношении количество выпускаемых госкорпорацией образцов новейшего вооружения, в том числе «Ланцетов».

    14:51Чемезов заявил о выполнении гособоронзаказа в 2022 году на 99,5%

    Выполнение гособоронзаказа (ГОЗ) за 2022 год составило 99,5%, сообщил глава Ростеха Сергей Чемезов на встрече с президентом Владимиром Путиным.

    14:45Virgin Galactic впервые решила отправить в космос мать и дочь

    Студентка из Абердинского университета в Шотландии и ее мать отправятся в космос в четверг после того, как выиграли в лотерею места на второй коммерческий рейс Virgin Galactic, сообщает вещательная корпорация Би-Би-Си

    14:39Стартовал прием заявок на конкурс «Лучшие практики наставничества – 2023»

    С 7 августа по 1 октября пройдет всероссийский этап конкурса «Лучшие практики наставничества» в рамках нацпроекта «Производительность труда», начался прием заявок, сообщили в Минэкономразвития.

    14:33Движение по мосту между Геническом и Арабатской стрелкой восстановили

    Восстановлено движение между Геническом и Арабатской стрелкой по мосту через пролив Тонкий, разрешен проезд только легковым машинам, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

    14:31В офисе Зеленского назвали недопустимым компромисс в отношении России

    Компромисса в виде немедленного прекращения огня и переговоров в отношении России быть не может, заявил в своем аккаунте в Twitter (заблокирован в РФ) советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

    14:29Средства ПВО за сутки перехватили девять крылатых ракет Storm Shadow

    Средствами ПВО за сутки перехвачено девять крылатых ракет Storm Shadow, сообщили в Минобороны России.

    14:27Ганчев заподозрил ВСУ в ударе по центру переливания крови в Харьковской области

    Удар по центру переливания крови в Купянском районе могли нанести ВСУ, чтобы дискредитировать российскую армию, заявил Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

    14:25Российские силы в ходе наступления на Купянском направлении продвинулись на три километра

    На Купянском направлении штурмовыми отрядами Западной группировки в ходе наступления на широком фронте улучшено положение по переднему краю возле Ольшан и Першотравневого Харьковской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    14:08Подозреваемый в убийстве подростка задержан в Белгородской области

    В Белгородской области задержан подозреваемый в убийстве 15-летней девочки, решается вопрос об аресте, сообщили в Следственном комитете.

    14:05Мужчина попытался вывезти из России золотую цепь за 9 млн рублей

    Сотрудники таможенной службы задержали пассажира, который хотел отправиться в Турцию с двумя килограммами золота на шее; злоумышленником оказался гражданин Армении, отметили в пресс-службе ФТС.

    13:59Более 400 тыс. заявлений на участие в ДЭГ прошли через «Госуслуги»

    Более 400 тыс. заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) подано через портал госуслуг, сообщает Минцифры.

    13:55Фигурантам дела о массовом отравлении метанолом на Урале озвучили приговор

    В Екатеринбурге суд вынес приговор шести из семи обвиняемых по делу о массовом отравлении суррогатным алкоголем, в результате которого погибли 44 человека. Они получили от 5,5 до 6,5 лет колонии общего режима.

    13:51Почтовые ящики из зарубежных сервисов предложили перенести на российский xmail.ru

    Российским пользователям стал доступен переход с зарубежных почтовых сервисов на новый домен xmail.ru от Почты Mail.ru – при этом сохраняется прежнее имя ящика и логин, рассказали в пресс-службе сервиса.

    13:47Путин выразил соболезнования в связи со смертью Элен Каррер д'Анкос

    Президент Владимир Путин принес соболезнования Эммануэлю Карреру, Натали Каррер и Марине Каррер д'Анкос в связи с кончиной их матери – крупного специалиста по истории России Элен Каррер д'Анкос. Глава государства подчеркнул, что она была другом России и гордилась русскими корнями.

    Гарантии США для Украины. Что это?

    Американские и украинские власти начали переговоры о предоставлении Украине неких гарантий безопасности. Это альтернатива, которая была предложена Владимиру Зеленскому вместо приглашения в НАТО. Для Киева эти гарантии жизненно необходимы, для США неудобны, а за основу предполагается взять «израильскую модель». Что это означает?

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    Верховный суд России запретил проводить УЗИ без назначения врача

    От рубля ждут сотню за доллар

    Рубль продолжает снижение. Он ослаб до самых минимальных уровней, которые были в марте 2022 года. Доллар стоит уже 95, а евро – выше 104. Эксперты объясняют, почему так происходит и какова вероятность того, что доллар скоро будет стоить выше 100 рублей. Подробности

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    Чем обернутся для Украины планы «жестко конкурировать» с Польшей

    Украинские власти заявили о желании «жестко конкурировать» с Польшей после того, как закончатся боевые действия с Россией. До этого момента Киев будет считать Варшаву своим близким другом. В чем и как Украина способна конкурировать с Польшей и какую роль в этом соперничестве будут играть Соединенные Штаты? Подробности

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    Что дала России первая кругосветка

    Ровно 220 лет назад, 7 августа 1803 года, в путешествие отправилась первая русская кругосветная экспедиция. Этот поход стал в итоге не только одним из величайших подвигов отечественного мореплавания, но и колоссальным достижением внешней политики Российской империи. Подробности

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    Встреча в Джидде похоронила «мирный план» Зеленского

    В Саудовской Аравии завершилась встреча по вопросам мирного урегулирования конфликта на Украине. Страны Глобального Юга предложили свое видение разрешения ситуации, которое кардинально отличается от предложений западных государств и плана Зеленского. Как России относиться к подобного рода переговорам и смогут ли страны Глобального Юга разрушить монополию Запада на урегулирование международных кризисов? Подробности

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    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

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    • Гарантии США для Украины. Что это?

      Американские и украинские власти начали переговоры о предоставлении Украине неких гарантий безопасности. Это альтернатива, которая была предложена Владимиру Зеленскому вместо приглашения в НАТО. Для Киева эти гарантии жизненно необходимы, для США неудобны, а за основу предполагается взять «израильскую модель». Что это означает?

    • Голливуд против НАТО

      Знаменитая актриса Сьюзан Сарандон обвинила НАТО в начале военного конфликта на Украине, а не менее знаменитый режиссер Оливер Стоун выступил в защиту Владимира Путина, образ которого «искажает пропаганда». Почему эти люди идут против большинства в своем цехе? И насколько серьезно нужно относиться к их словам?

    • Обещаниям США по зерну нельзя верить

      США готовы гарантировать беспрепятственный экспорт продовольствия из России в том случае, если Москва согласится вернуться в зерновую сделку. С одной стороны, прежде Вашингтон от таких обещаний воздерживался, а США – это та страна, которая может заставить зерновую сделку работать. С другой стороны, это еще не прорыв: к Вашингтону есть как минимум три вопроса.

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