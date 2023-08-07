Если ввод польских войск на украинские земли пока обсуждается, то проект интеграции с Польшей восьми областей Украины, ранее находившихся под властью Варшавы, уже запущен. Ведь возвращение восточной границы Польши по состоянию на 1772 год является фетишем не одного поколения поляков.

Сейчас мы снова полюбили Африку, полюбили нервной, запоздалой любовью. Огромный материк с населением 1,3 млрд человек, простирающийся от Магриба до Мыса Доброй Надежды, не мог постоянно оставаться в небрежении со стороны Москвы.

В дни конфликтов и испытаний русские отлично осознают, где «мы» и где «они», где границы «мира вообще» и нашего русского пространства. Если это осознание становится выше политических расчетов, экономической выгоды и групповых интересов, мы побеждаем.

14:54 Путин призвал «Ростех» увеличить производство новейшего вооружения Президент Владимир Путин на встрече с главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым призвал увеличивать в процентном соотношении количество выпускаемых госкорпорацией образцов новейшего вооружения, в том числе «Ланцетов».

14:51 Чемезов заявил о выполнении гособоронзаказа в 2022 году на 99,5% Выполнение гособоронзаказа (ГОЗ) за 2022 год составило 99,5%, сообщил глава Ростеха Сергей Чемезов на встрече с президентом Владимиром Путиным.

14:45 Virgin Galactic впервые решила отправить в космос мать и дочь Студентка из Абердинского университета в Шотландии и ее мать отправятся в космос в четверг после того, как выиграли в лотерею места на второй коммерческий рейс Virgin Galactic, сообщает вещательная корпорация Би-Би-Си

14:39 Стартовал прием заявок на конкурс «Лучшие практики наставничества – 2023» С 7 августа по 1 октября пройдет всероссийский этап конкурса «Лучшие практики наставничества» в рамках нацпроекта «Производительность труда», начался прием заявок, сообщили в Минэкономразвития.

14:33 Движение по мосту между Геническом и Арабатской стрелкой восстановили Восстановлено движение между Геническом и Арабатской стрелкой по мосту через пролив Тонкий, разрешен проезд только легковым машинам, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

14:31 В офисе Зеленского назвали недопустимым компромисс в отношении России Компромисса в виде немедленного прекращения огня и переговоров в отношении России быть не может, заявил в своем аккаунте в Twitter (заблокирован в РФ) советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

14:29 Средства ПВО за сутки перехватили девять крылатых ракет Storm Shadow Средствами ПВО за сутки перехвачено девять крылатых ракет Storm Shadow, сообщили в Минобороны России.

14:27 Ганчев заподозрил ВСУ в ударе по центру переливания крови в Харьковской области Удар по центру переливания крови в Купянском районе могли нанести ВСУ, чтобы дискредитировать российскую армию, заявил Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

14:25 Российские силы в ходе наступления на Купянском направлении продвинулись на три километра На Купянском направлении штурмовыми отрядами Западной группировки в ходе наступления на широком фронте улучшено положение по переднему краю возле Ольшан и Першотравневого Харьковской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

14:08 Подозреваемый в убийстве подростка задержан в Белгородской области В Белгородской области задержан подозреваемый в убийстве 15-летней девочки, решается вопрос об аресте, сообщили в Следственном комитете.

14:05 Мужчина попытался вывезти из России золотую цепь за 9 млн рублей Сотрудники таможенной службы задержали пассажира, который хотел отправиться в Турцию с двумя килограммами золота на шее; злоумышленником оказался гражданин Армении, отметили в пресс-службе ФТС.

13:59 Более 400 тыс. заявлений на участие в ДЭГ прошли через «Госуслуги» Более 400 тыс. заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) подано через портал госуслуг, сообщает Минцифры.

13:55 Фигурантам дела о массовом отравлении метанолом на Урале озвучили приговор В Екатеринбурге суд вынес приговор шести из семи обвиняемых по делу о массовом отравлении суррогатным алкоголем, в результате которого погибли 44 человека. Они получили от 5,5 до 6,5 лет колонии общего режима.

13:51 Почтовые ящики из зарубежных сервисов предложили перенести на российский xmail.ru Российским пользователям стал доступен переход с зарубежных почтовых сервисов на новый домен xmail.ru от Почты Mail.ru – при этом сохраняется прежнее имя ящика и логин, рассказали в пресс-службе сервиса.