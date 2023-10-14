  • Новость часаКрымский мост полностью восстановили раньше намеченного срока
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Освобождение Запорожья научило новому способу взламывать оборону противника
    Киев забил тревогу из-за наступления ВС России по всей линии фронта
    Израиль заявил об убийстве командира одного из спецподразделений ХАМАС
    Журналист сравнил уехавших из России стэндап-комиков с детьми лейтенанта Шмидта
    В Израиле пресекли попытку проникновения группы ливанских террористов
    На Западе предположили полное уничтожение Украины
    ХАМАС отреагировал на позицию Путина по палестино-израильскому конфликту
    В американской разведке заявили об успехах ВС России в ДНР
    Сальдо сообщил о скоплении морской пехоты ВСУ у Днепра
    Мнения
    Ольга Андреева Ольга Андреева Путин сделал то, чего не могли сделать российские гуманитарии

    Только в цивилизационном контексте становится понятно, почему Запад упорно столетиями видел в нас врага, почему Россия так же упорно сопротивлялась имплементации западных ценностей.

    0 комментариев
    Дмитрий Володихин Дмитрий Володихин В чем заблуждение евразийцев

    Россия не является соединением каких бы то ни было европейских и азиатских культур. Россия ни в коей мере не евразийская держава.

    20 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Куда заведет Россию новая приватизация

    Сейчас России нужны новые технологии, восстановленное станкостроение, а также масштабное производство ширпотреба от мебели до автомобилей – в нишах, освободившихся после исхода западных компаний и санкций.

    16 комментариев
    14 октября 2023, 12:57 • Видео

    США меняют отношение к Израилю

    Госсекретарь США Энтони Блинкен прилетел в Израиль для того, чтобы пообещать поддержку в войне против ХАМАС, но не удержался – и решил между делом пнуть Россию. Например, заявил, что его дед бежал из России от антисемитских погромов, хотя честнее было бы сказать – бежал из Киева.

    Главное
    Израиль дал дополнительно шесть часов жителям Газы для переезда на юг
    Блинкен заявил об угрозе «вторжения Азербайджана в Армению»
    Истребители F-15E Strike Eagle прибыли на Ближний Восток для «укрепления позиций США»
    GT: Чиновники НАТО успокаивали Зеленского в Брюсселе
    Американский флот поздравили открыткой с флагманом Северного флота ВМФ России
    Экс-президент Польши Лех Валенса заявил о риске гражданской войны в стране
    В Киеве отметили проблему со знанием украинского языка детьми

    Как валютные ограничения помогут рублю

    Президентский указ о валютных ограничениях достиг первого психологического эффекта – доллар и евро ослабли почти на три рубля каждый. Если бы жестких мер не последовало, то курс легко бы дошел в этом году до 105 рублей за доллар, а в следующем – и до 120. Какой же курс ждут эксперты теперь? Подробности

    Перейти в раздел

    Почему Россия сохраняет нейтралитет в конфликте на Ближнем Востоке

    Владимир Путин заявил о необходимости создания независимого государства Палестина – это станет основой для урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. С другой стороны, президент России признал право Израиля на самооборону. Таким образом, Москва вновь обозначила свой нейтралитет в данном вопросе. Почему равноудаленность стала основной позицией России в происходящих событиях и какие выгоды этот подход сулит Москве? Подробности

    Перейти в раздел

    Освобождение Запорожья научило новому способу взламывать оборону противника

    80 лет назад, 14 октября 1943 года, Москва салютовала войскам Юго-Западного фронта генерала Малиновского, освободившим город Запорожье. Эта победа стала образцом советского оперативного искусства. Впервые Красная армия взяла крупный город ночным штурмом, в котором участвовали войска, истощенные предыдущими боями. О том, как они смогли добиться победы, рассказывают военные документы. Подробности

    Перейти в раздел

    Наследие КПСС все еще мстит литовской элите

    Давно ушедшая в историю структура внезапно взбудоражила литовских парламентариев. Сейм страны принял закон о том, чтобы кандидаты в депутаты теперь публично обозначали свое членство в КПСС. Почему это именно сейчас стало в Литве столь актуально и как былые разоблачения в связях с КГБ и компартией ранее потрясали литовское общество? Подробности

    Перейти в раздел

    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • США меняют отношение к Израилю

      Госсекретарь США Энтони Блинкен прилетел в Израиль для того, чтобы пообещать поддержку в войне против ХАМАС, но не удержался – и решил между делом пнуть Россию. Например, заявил, что его дед бежал из России от антисемитских погромов, хотя честнее было бы сказать – бежал из Киева.

    • Украинский футболист сбежал в Россию

      Украинские СМИ пишут о побеге игрока футбольного клуба «Шахтер» Александра Распутько, который, находясь в Бельгии вместе с командой, не явился на сбор и попросил политического убежища в России. Это история не про спорт, а про то, что Киеву нужно отправить на фронт еще полмиллиона человек.

    • Путин летит в Китай. Главное

      Определена дата визита президента России Владимира Путина в КНР: по приглашению председателя Си Цзиньпина он посетит форум «Один пояс – один путь», который пройдет в Пекине 17-18 октября. Что это за форум? И чего можно ждать от этого визита?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............