Сейчас России нужны новые технологии, восстановленное станкостроение, а также масштабное производство ширпотреба от мебели до автомобилей – в нишах, освободившихся после исхода западных компаний и санкций.

Россия не является соединением каких бы то ни было европейских и азиатских культур. Россия ни в коей мере не евразийская держава.

Только в цивилизационном контексте становится понятно, почему Запад упорно столетиями видел в нас врага, почему Россия так же упорно сопротивлялась имплементации западных ценностей.

Как валютные ограничения помогут рублю Президентский указ о валютных ограничениях достиг первого психологического эффекта – доллар и евро ослабли почти на три рубля каждый. Если бы жестких мер не последовало, то курс легко бы дошел в этом году до 105 рублей за доллар, а в следующем – и до 120. Какой же курс ждут эксперты теперь? Подробности Перейти в раздел

Почему Россия сохраняет нейтралитет в конфликте на Ближнем Востоке Владимир Путин заявил о необходимости создания независимого государства Палестина – это станет основой для урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. С другой стороны, президент России признал право Израиля на самооборону. Таким образом, Москва вновь обозначила свой нейтралитет в данном вопросе. Почему равноудаленность стала основной позицией России в происходящих событиях и какие выгоды этот подход сулит Москве? Подробности Перейти в раздел

Освобождение Запорожья научило новому способу взламывать оборону противника 80 лет назад, 14 октября 1943 года, Москва салютовала войскам Юго-Западного фронта генерала Малиновского, освободившим город Запорожье. Эта победа стала образцом советского оперативного искусства. Впервые Красная армия взяла крупный город ночным штурмом, в котором участвовали войска, истощенные предыдущими боями. О том, как они смогли добиться победы, рассказывают военные документы. Подробности Перейти в раздел

Наследие КПСС все еще мстит литовской элите Давно ушедшая в историю структура внезапно взбудоражила литовских парламентариев. Сейм страны принял закон о том, чтобы кандидаты в депутаты теперь публично обозначали свое членство в КПСС. Почему это именно сейчас стало в Литве столь актуально и как былые разоблачения в связях с КГБ и компартией ранее потрясали литовское общество? Подробности Перейти в раздел

Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности Перейти в раздел