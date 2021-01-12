Стратегический союз Украины и Молдавии Новый президент Молдавии Майя Санду, как и обещала, свой первый государственный визит совершила на Украину, где поприветствовала почетный караул бандеровским кличем «Слава Украине!». Зеленский считает, что страны создадут стратегическое партнерство. Что это означает на практике?

