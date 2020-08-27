США повесят на Китай геноцид Лукашенко боится потерять Гродно Александр Лукашенко заявил, что поляки планируют отторгнуть Гродненскую область, однако армия не позволит этого сделать. Но почему именно Гродно? Чем выделяется этот регион, особенно активно участвующий в протестах?

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