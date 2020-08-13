Тихановская сбежала из Белоруссии Белорусы пошли по польскому пути Протесты в Белоруссии продолжаются и принимают новые формы. С точки зрения логики Лукашенко должен устоять, но интуиция подсказывает, что режим Батьки висит на волоске.

Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях