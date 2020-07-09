Самые громкие уголовные дела против губернаторов

В ночь со 8 на 9 июля правоохранители задержали главу Хабаровского края Сергея Фургала. Дело обещает быть особенно громким – чиновник подозревается в причастности к заказным убийствам в 2004-05 годах. Обычно же российские губернаторы оказывались за решеткой в связи с получением взяток или финансовыми махинациями.