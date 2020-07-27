Китай повысил ставки в борьбе с США

Соединенные Штаты и Китай вышли на новый виток обострения. Американцы изгоняют со своей территории китайское консульство в Хьюстона. Китайские дипломаты забаррикадировались и жгут документы, в то же время Пекин готовит точечные ответные удары по слабым местам президента Трампа.