Крупнейшие штрафы за разливы топлива

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова предположила, что ущерб от разлива дизельного топлива под Норильском можно оценить едва ли не в сотни миллиардов рублей. Какая часть будущей суммы будет покрыта в качестве уплаты штрафов от виновников аварии, пока не ясно. Зато есть данные по другим подобным случаям.