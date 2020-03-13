Как живет опустевший Рим во время карантина

10 марта в Италии ввели общенациональный карантин из-за коронавируса. В стране закрыты школы, вузы, отменены все футбольные матчи, концерты и прочие массовые мероприятия. Опустел и Рим, обычно наполненный как горожанами, так и толпами туристов.