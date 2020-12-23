Зачем в США признали славян «цветными» США испугались российского авиастроения США наносят удар по российской гражданской авиации. Случилось это почти сразу после того, как свой первый полет совершил конкурент американского Boeing – российский самолет МС-21 с отечественным, а не американским двигателем.

