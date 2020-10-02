Зеленский пошел на поводу у «нациков» Турция втягивает Россию в войну на Кавказе Россия, США и Франция призвали немедленно прекратить огонь в Нагорном Карабахе. Президент Турции ответил им серией обвинений. Зачем Анкара разжигает войну на юге Кавказа?

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