Как работает древнекитайская практика подбора чиновников

В России перенимают практику Древнего Китая для повышения эффективности управления. На протяжении 17 веков в Поднебесной действует система отбора кандидатов на руководящие должности. Это создает так называемые социальные лифты, исключает наследственную передачу должностей и позволяет отбирать в чиновники самых достойных кандидатов.