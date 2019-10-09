Сколько стоит видимость красивой жизни

Едва ли не ежедневно вспыхивают скандалы с фейковыми фотографиями популярных Instagram-блогеров – одного уличили в «визите» в город, где он на самом деле не был, другого – в ретушировании своей фигуры, третьего – в нарисованных облаках. Но есть и те, кто в погоне за лайками не ограничивается фотошопом.