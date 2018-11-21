Почему Арктика имеет критическое значение для России

В Арктике находятся богатейшие запасы нефти, газа, угля и руды. Вдоль северных границ России проходит кратчайший морской путь из Азии в Европу. Многие государства стремятся в Арктику за экономическими выгодами, но для России освоение Арктики — это еще и вопрос стратегической безопасности.