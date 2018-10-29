Крупнейшие учения НАТО не напугали, а насмешили

Крупнейшие за 30 лет учения НАТО прошли в Норвегии. Командующий учениями адмирал ВМС США Джеймс Фогго назвал их «сильным сдерживающим сообщением» для России. Однако некоторые сообщения о ходе учений выглядят скорее комичными, чем устрашающими.