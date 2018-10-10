Какое российское оружие наиболее популярно за рубежом

По объему экспорта вооружений и военной техники Россия занимает второе место в мире, уступая лишь США. По данным Рособоронэкспорта, на Россию приходится 25% всего мирового экспорта вооружений. Портфель заказов на российское вооружение и военную технику превышает 45 млрд долларов.