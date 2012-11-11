МОК встал на тропу войны с профессиональным боксом

Бокс рискует исчезнуть как вид спорта. МОК угрожает исключить его из олимпийских дисциплин, причем из-за одного-единственного человека – Гафура Рахимова. Власти США шесть лет назад объявили этого узбекского бизнесмена боссом мафии. Тем не менее Рахимов оказался теперь единственным претендентом на роль главы Международной ассоциации любительского бокса. Это и возмутило МОК.

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев в пятницу призвал Международный олимпийский комитет (МОК) не вмешиваться в выборы нового руководства Международной ассоциации любительского бокса (AIBA).

«Спорт выше, чем любая политика. На время Олимпийских игр прекращались войны. И мы надеемся, что МОК продолжит следовать этому правилу, прекратив вмешиваться в деятельность независимой организации, пытаясь навязывать свою политику национальным федерациям в выборе руководства AIBA», – цитирует его ТАСС.

«Рахимов спас AIBA от банкротства, он договорился по выплате всех долгов, часть уже выплатили. Человек, находясь в должности временно исполняющего обязанности, показал, что он готов развивать организацию», – сказал Кремлев.

А в интервью «Коммерсанту» он же отмечал, что «90% национальных федераций, включая и федерацию США, как и подавляющее большинство членов исполкома, поддерживают именно Рахимова». Кремлев подчеркнул, что любое давление на федерацию недопустимо.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) пригрозил исключить бокс из программы Олимпийских игр 2020 года. Ресурс Insidethegames опубликовал письмо Рахимову главы комитета по этике МОК Пакретт Жирар-Запелли. Она пишет, что «в интересах бокса» выдвигать кандидатуры могут только «абсолютно чистые» кандидаты. МОК подчеркнул, что «существование бокса в олимпийской программе и даже признание AIBA находятся под угрозой», если «поставленные вопросы не будет должным образом решены на предстоящем конгрессе AIBA». Впрочем, МОК допустил, что наказание может коснуться только AIBA, сам же бокс в программе Олимпийских игр при этом оставят.

Отметим, что для многих спортсменов 66-летний Рахимов – спортивный меценат, а для правоохранительных органов США – один из самых опасных преступников в мире. Сам он неоднократно отвергал выдвигаемые против него обвинения.

У себя в Узбекистане Рахимов когда-то считался одним из самых влиятельных олигархов. Он начал карьеру в 1970-е годы в министерстве торговли Узбекистана, также работал тренером по боксу в спортивном обществе «Динамо». В 1990-е перешел в бизнес. В 2010 году Рахимов покинул Узбекистан – по одной из версий, из-за ссоры с дочерью президента Гульнарой Каримовой. Все последние восемь лет он в основном жил в Дубае (у бизнесмена сегодня предположительно есть и российский паспорт).

Слева Гафур Рахимов,

справа вор в законе

Аслан Усоян ( дед Хасан) pic.twitter.com/gGibJSvkl2 — AzickSecret (@AzickSecret) 22 января 2014 г.

Рахимова официально назвали лидером организованной преступности в 2012 году в США. Минфин этой страны тогда ввел санкции против криминальных авторитетов стран СНГ. В черный список попало и это имя. Американские правоохранительные органы сочли Рахимова ключевой фигурой в криминальной организации «Братский круг», «состоящей из выходцев из бывшего СССР» и «одним из главарей узбекской оргпреступности, специализирующейся на производстве наркотиков в странах Центральной Азии». Более того, якобы «Рахимов управлял крупными международными наркосиндикатами, в том числе занимавшимися контрабандой героина».

Сам термин «Братский круг», по утверждению ФБР, прозвучал в подслушанном ими телефонном разговоре преступного авторитета Вячеслава Иванькова. В американском списке среди членов этой криминальной организации упоминаются многие криминальные авторитеты – например, воры в законе Василий Христофоров (Вася Воскрес) и Камчи Кольбаев (Коля Киргиз).

Санкции, наложенные американским минфином, предусматривают запрет для попавших в черный список лиц и связанных с ними коммерческих структур, совершать любые финансовые операции в долларах.

В 2013 году Рахимова объявили в розыск и на родине – он обвинялся в вымогательстве, использовании фальшивых документов и отмывании денег.

Но Рахимов вернулся в Ташкент в июле, после того, как МВД Узбекистана прекратило его розыск. Как предполагает портал «Фергана», его возвращение связано со сменой власти в республике, – новый президент Шавкат Мирзиёев заинтересован в его инвестициях в Узбекистан.

И теперь Рахимов оказался единственным кандидатом на пост президента AIBA. Выборы президента AIBA должны состоятся 3 ноября на конгрессе в Москве.

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Сам Рахимов, который более 20 лет наряду с бизнесом занимал разные руководящие должности в AIBA, уже давал понять, что намерен участвовать в выборах в любом случае, будет на то санкция МОК или не будет. Он уже призвал AIBA «не поддаваться влиянию слухов» и не обращать внимание на различные «спекуляции», цель которых – «вмешательство в демократический процесс».

«После того, как вы выбрали меня лидером AIBA, я много работаю на благо бокса и всех нас, чтобы наш спорт смог преодолеть проблемы, оставленные прошлым руководством. Мои дни и ночи посвящены созданию AIBA, которой мы все сможем гордиться, которая будет прозрачной и демократической, которая будет отвечать ценностям Олимпийского движения и чистого спорта», – заявил Рахимов.

Бронзовый призер Олимпийских игр в Барселоне 1992 года, чемпион мира, трехкратный чемпион Европы грузинский боксер Рамаз Палиани не верит в виновность Рахимова. «На его счет я слышал только хорошее. Он помогает спорту, поддерживает бокс», – считает он. Почему против Рахимова выдвигают обвинения в связях с организованной преступностью Палиани не знает. «Может, конкуренты стараются», – предположил боксер.

В любом случае, считает чемпион, наказывать целый вид спорта из-за претензий к одному человеку глубоко неправильно.

«Без Олимпиады любительский бокс умрет,

– сказал Палиани газете ВЗГЛЯД. – Я так думаю, что МОК не позволят это сделать. Все страны поднимутся и не дадут убрать олимпийский бокс из программы. И Грузия встанет, и другие страны, которые бокс любят».

Скандал с участием Рахимова не первый для возглавляемой им спортивной организации. В последнее время AIBA переживает кадровую чехарду. Еще осенью прошлого года ее исполком временно отстранил своего президента Чинг-Куо Ву, который занимал эту должность 11 лет. Функционера заподозрили в нарушениях, включая финансовую растрату. При нем задолженность AIBA, писали СМИ, достигла 50 млн долларов. Исполняющим обязанности в конце января стал Гафур Рахимов. С тех пор он успел погасить задолженности AIBA. В случае избрания обещал провести масштабные реформы в организации, в частности, в судействе. Рахимов, например, считает, что в боксе оно далеко не всегда объективно.

Тем временем МОК пообещал рассмотреть вопрос сохранения бокса в программе Олимпийских игр 2020 года на заседании исполнительного комитета организации в ноябре. А пока он запретил Рахимову посещать юношеские Олимпийские игры, которые начинаются 6-го в Буэнос-Айресе. Впрочем, неизвестно, собирался ли Рахимов вообще на эти игры в далекой Аргентине.