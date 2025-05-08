«Надо делать все, чтобы память о наших ребятах жила вечно»

Отец погибшего героя СВО Николай Осокин: Мой сын выбрал самую достойную для мужчины профессию

Tекст: Ольга Волошина

Среди участников Парада Победы на Красной площади 9 мая обязательно проходят представители частей и соединений Воздушно-десантных войск (ВДВ). Дважды в таком же параде участвовал в свое время и Алексей Осокин, офицер 31-й гвардейской отдельной десантно-штурмовой бригады (Ульяновск).

А в феврале 2022 года он был одним из тех, кто в числе первых высадился в аэропорту Гостомель во время легендарного уже десанта. Гвардии майор, командир десантно-штурмового батальона Алексей Осокин был награжден золотой звездой Героя Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга. Посмертно.

Подвиг молодого офицера, погибшего в первые дни СВО, не забыт. Его отец Николай Осокин в память о сыне проводит уроки мужества в школах, создал в подмосковном Орехово-Зуево музей, посвященный воинам, погибшим в ходе СВО и Великой Отечественной войны.

Как десантное братство чтит память павших бойцов и что помогает родителям справляться с потерей сына? Об этом и многом другом Николай Осокин рассказал газете ВЗГЛЯД.

ВЗГЛЯД: Николай Леонидович, почему ваш сын выбрал военную профессию?

Николай Осокин: Я в свое время сам был военным. Алексей родился в 1989 году в Венгрии, когда я там проходил службу в составе группы советских войск. Потом, с 1991 года мы жили в гарнизоне в Камышинском районе Волгоградской области. Все детство моего сына проходило среди военных, поэтому и он решил стать военнослужащим.

Сыграл свою роль и пример старшего брата. Когда мой старший сын поступил в Суворовское училище, Алексей тоже загорелся мечтой стать суворовцем, а потом – офицером.

ВЗГЛЯД: А почему он выбрал именно десант?

Н. О.: Когда Алеша учился в Суворовском училище, один из командиров – офицер-воспитатель соседнего взвода – много рассказывал про Воздушно-десантные войска. Он сам служил в ВДВ, является кавалером двух орденов Мужества. И под его влиянием в 10 классе (это второй курс Суворовского училища) Алексей твердо решил стать офицером ВДВ. Готовился к поступлению в Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, усиленно занимался спортом.

ВЗГЛЯД: С первого раза поступил? Там сложные экзамены.

Н. О.: У суворовцев есть преимущество – они поступают в командные училища без экзаменов. Алексею нужно было сдать только физподготовку, ключевой элемент в ВДВ, и пройти профпсихотбор. Он успешно преодолел эти испытания. Алеша учился хорошо, окончил вуз с отличием в 2012 году.

В числе лучших выпускников был приглашен на прием к президенту, который ежегодно проводится в Кремле. Потом уже дважды его отбирали для участия в Параде Победы на Красной площади в Москве.

ВЗГЛЯД: Как шла его служба после окончания училища?

Н. В. У Алеши была мечта попасть в 31 отдельную гвардейскую десантно-штурмовую бригаду. На тот момент она считалась лучшей в ВДВ. Так и случилось – он попал туда по распределению и начал службу командиром парашютно-десантного взвода.

ВЗГЛЯД: Военная служба – трудна. Вы не отговаривали сына от решения связать жизнь с Вооруженными силами?

Н. О.: Я своими ушами слышал, как некоторые военнослужащие говорят: «Да чтоб мой сын пошел в военные? Никогда!» А мне, наоборот, было приятно, что мой сын выбрал самую достойную для мужчин профессию. Конечно, в душе у меня были переживания. Особенно волновался, когда они впервые стали прыгать с парашютом. А потом это для них стало рутинной работой, и я уже спокойно к этому относился. Сын говорил, что ему нравится прыгать с парашютом.



Отец погибшего героя СВО Николай Осокин (фото: Фонд «Защитники Отечества»)





ВЗГЛЯД: Рассказывал о том, как проходила учеба, служба?

Н. О.: Он мало говорил о службе. Скромный был. Никогда ни на что не жаловался. «Все хорошо, все нормально», – вот и все ответы. Никогда лишний раз не беспокоил, не расстраивал. Когда впервые был направлен в командировку в Сирию, и вовсе сказал, что отправляется на учения в Белоруссию. Но отдавал себя службе полностью – это я знаю точно.

ВЗГЛЯД: Догадывались ли вы до февраля 2022 года о том, что на Украине предстоят боевые действия и что Алексей тоже будет принимать в них участие?

Н. О.: Если честно, возникали такие мысли. Но была надежда, что дело не дойдет до большого конфликта, что все разрешится путем переговоров.

ВЗГЛЯД: А что Алексей думал об этом?

ВЗГЛЯД: Я думаю, Алеша что-то предчувствовал. Сейчас я вспоминаю, как он рассказывал о том, что они осенью 2021 года тренировались десантироваться с вертолетов, хотя обычно прыгают с самолетов…

Алеша приезжал к нам в его крайний отпуск на Новый 2022 год. Про возможные боевые действия мы не разговаривали, но я замечал, что он был очень сосредоточенным, немногословным. Много времени проводил за компьютером – изучал действия спецназа НАТО, боевую технику НАТО.

Уверен, что многие офицеры ВДВ догадывались, что назревает что-то серьезное. Накануне специальной военной операции были масштабные учения в Белоруссии. Я даже спрашивал сына: «Алеша, а вас к учениям привлекают?» Он говорил: «Нет, пап, не привлекают. Нормально все, мы будем в Ульяновске».

ВЗГЛЯД: Как вы узнали, что ваш сын участвует в боевых действиях?

Н. О.: Когда началась специальная военная операция, у меня было чувство тревоги – я догадывался, что он тоже может принимать участие в сражениях... Но точно мы узнали только тогда, когда он погиб. Через день после гибели Алеши его сослуживцы с чувством скорби сообщили нам об этом.

ВЗГЛЯД: Вам рассказали об обстоятельствах его гибели?

Н. О.: Его сослуживцы-офицеры, как и положено военным, детали не раскрывают. Только говорят: бои были очень тяжелые.

На похороны Алеши приезжал его товарищ, с которым они вместе учились в Суворовском и Рязанском училищах. Они вместе десантировались и на аэродром в Гостомеле. Только тогда мы узнали, что они участвовали в этой операции. Говорит, Алексей воевал достойно, уверенно командовал, жизнь отдал за своих подчиненных.

Приезжал к нам Алешин боевой товарищ, который его из-под огня вытаскивал. Рассказывал: «Когда я к нему раненому подбежал, тот говорит: "Оставь меня, а то снайперы и тебя сейчас рядом положат. А у меня тут рядом автомат, граната"». То есть Алеша до конца переживал за своих бойцов.

У укронацистов звериная тактика… Они знают, что наши офицеры друг друга не бросают в беде, что на помощь раненому всегда придет другой. Они наносят ранение нашему военнослужащему, так что он уже не может передвигаться. И потом снайпер старается убить бойца, который пытается спасти товарища.

ВЗГЛЯД: Ваш сын погиб героем. Но потерять ребенка – едва ли не самый тяжелый удар, который может выпасть человеку. Что вам помогло справляться с этой бедой?

Н. О.: Наш старший сын навещал нас – он тоже военный, служит в войсках Воздушно-космических сил. Сослуживцы Алеши, которые получили ранения, тоже звонили из госпиталя. Они говорили теплые слова об Алеше, о том, какой он был заботливый, порядочный командир. Это поддерживало.

Мы вообще Алешиным сослуживцам очень благодарны – это очень внимательные, добрые, искренние ребята. Иногда они навещают нас, хотя почти все сами получили ранения. Например, в 2023 году на День ВДВ на могилу моего сына приезжали четыре человека в десантной форме, в голубых беретах – Алексей был их командиром, когда они еще в Рязани служили. Это настоящее десантное братство.

Даже ребята, до сих пор воюющие на СВО, когда едут в отпуск, находят время нас навестить. И помощь нам предлагают. Но нам помощь не нужна. Главное – внимание нам и память об Алеше. До глубины души трогает то, что они родителей командиров не забывают.

ВЗГЛЯД: После такой утраты некоторые люди замыкаются в себе. Вы, наоборот, включились в общественную работу. Что вас подтолкнуло к этому?

Н. О.: Осознание того, что подвиг Алеши и других бойцов СВО не должен быть забыт. Они отдали свои жизни за нашу Родину. Молодое поколение, от которого зависит будущее нашей страны, должно быть достойно этих ребят. Им нужно показывать подвиг наших воинов, величие нашей Родины.

И в этом мы большую поддержку мы получаем от нашей городской администрации. Хочу поблагодарить главу городского округа Орехово-Зуево Руслана Заголовацкого, он сам в прошлом служил в ВДВ и подтолкнул меня к началу общественной деятельности. Теперь я веду в школах уроки мужества вместе с Юлией Дубининой – координатором фонда «Защитники Отечества». Минимум по три занятия в неделю.

ВЗГЛЯД: Как дети воспринимают такие уроки?

Н. О.: Самое главное, что я вижу – то, что дети не приходят просто отбывать повинность, как под конвоем. Я вижу в их глазах живой интерес к военной теме. Особенно когда рассказываю о боевых действиях Алешиного батальона. Реакция настолько положительная, что даже директора других школ, в которых мы еще не побывали, звонят и спрашивают: «А когда вы к нам приедете?» И со стороны руководства школ все организуется не для галочки, а достойно, на лучшем уровне: вывешивали Алешин портрет, зажигали окопные свечи.



Герой России Алексей Осокин (фото: из личного архива)





Мы рассказываем про СВО, про Великую Отечественную войну. С особым удовольствием дети слушают про своих сверстников – пионеров-героев. А потом, когда мы к тем же ребятам снова возвращаемся и спрашиваем, каких они знают пионеров-героев, какие знают военные сражения и военные песни – они наперебой тянут руки, отвечают, а песни о Великой Отечественной войне даже напевают.

ВЗГЛЯД: Вы общаетесь с родителями десантников, которые тоже потеряли своих сыновей во время спецоперации?

Н. О.: Я общался по телефону с родителями ребят, которые служили в Алешином батальоне и погибли с ним в один день. Сначала было некое опасение: вдруг скажут обидные слова, мол, ваш сын, когда был командиром, но не сберег моего ребенка. Но эта мысль быстро прошла. Наоборот – они говорят, что Алеша был достойный командир, погиб вместе со своими ребятами, которых пытался спасти.

Горе объединяет людей – мы поддерживаем друг друга. На День Воздушно-десантных войск и на День высадки гостомельского десанта семьи нашего батальона собираются в Ульяновске, вспоминают ребят. Резеда Ханнанова – мать лейтенанта, тоже погибшего в марте 2022 года, открыла в Ульяновске музей гостомельского десанта.

А я, в свою очередь, бываю в Рязанском училище ВДВ. Там боевые товарищи моего сына уже преподают. Я вручал им, например, сделанный нами знак «Гостомельский десант». Им же награждаем в торжественной обстановке честных, добросовестных, искренних школьников. И наиболее активных директоров школ, которые уделяют пристальное внимание развитию патриотизма – в нашем городском округе их очень много.

В нашем городском центре детского творчества «Родник» мы создали музей. Одна его половина посвящена СВО и Алеше, а вторая – Великой Отечественной войне. Получился музей – учебный класс. По центру у нас стоит большой стол, за которым собираются дети. Есть экран, на котором мы смотрим видеофильмы об СВО, о Великой Отечественной войне. Ведь цели и задачи специальной военной операции – это борьба с нацизмом, как и 80 лет назад в войне с Германией.

Это очень символично: герои СВО смотрят на героев Великой Отечественной войны – их портреты висят на стенах напротив друг друга.

ВЗГЛЯД: Может быть, приглашать к героев спецоперации?

Н. О.: А мы так и делаем. Весной к нам приезжал Максим Шоломов – этот офицер является примером для всей нашей страны. Человек, который потерял две руки, но остался в строю и продолжает службу в военном комиссариате города Москвы, ездит по всей стране, выступает с уроками мужества.

Также приезжал гвардии подполковник, Герой Российской Федерации Роман Черемухин. Сейчас он преподает в Рязанском высшем воздушно-десантном командном училище. Два раза к нам с выступлением приезжала музыкальная группа Рязанского училища ВДВ «Крылатая пехота». Эти артисты поют авторские патриотические песни. Концерты прошли очень душевно – у людей слезы на глазах появлялись.

ВЗГЛЯД: Благодаря вашим усилиям ваш сын и его погибшие сослуживцы по-прежнему защищают Родину.

Н. О.: Мы стараемся сохранить память о нем и о гостомельском десанте. Наш социальный координатор фонда «Защитники Отечества» Юлия Дубинина пишет очень хорошие стихи. Она сочинила песню «Гостомельский десант», которая стала лауреатом конкурса «Голоса героев», и получила признание в Воздушно-десантных войсках. А в Ульяновске назвали улицу в честь гостомельского десанта.

Как сказал маршал Константин Рокоссовский, «только тот народ, который чтит своих героев, может считаться великим». И в данной ситуации надо делать все, чтобы память о наших ребятах жила вечно.