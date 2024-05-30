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    30 мая 2024, 21:40 • Общество

    Россия разрывает логистические артерии ВСУ

    Для ударов по железнодорожной инфраструктуре Украины Россия применяет системный подход

    Россия разрывает логистические артерии ВСУ
    @ Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Матвей Мальгин

    Россия усилила системную работу по уничтожению железнодорожной инфраструктуры, снабжающей украинскую армию. Примером этому стала серия ударов по ж/д станциям и составам, в том числе с бронетехникой. «Мы создаем непреодолимое препятствие для восстановления боеспособности частей ВСУ», объясняют эксперты и указывают на связь этих ударов с активностью российской армии на передовой.

    Российские военные усилили удары по железнодорожной инфраструктуре Украины. Некоторые СМИ и эксперты уже присвоили этой операции неофициальное название «Рельсы».

    В конце прошлой недели под ударом оказались железнодорожные узлы, по которым перемещались подкрепления для харьковской группировки. Мишенью стали станции Харьков-сортировочный и Люботин, на которой, как сообщили ТАСС в силовых структурах, стоял состав с десятью танками.

    Ранее ВС России, по некоторым данным, также нанесли удар по железнодорожной станции Черноморск-порт в Одесской области. По имеющейся в Сети информации, там проводится пересортировка составов с западной военной техникой и боеприпасами из Румынии.

    Целая серия ударов по транспортной инфраструктуре Украины была нанесена в последних числах апреля – через несколько дней после заявления Минобороны РФ о повышении интенсивности ударов по логистическим центрам и базам хранения западного оружия.

    По данным подполья, мишенью становились железнодорожная станция в городе Балаклея в Изюмском районе Харьковской области (в тот момент там происходила разгрузка личного состава ВСУ), а также ж/д узел в Удачном, на оккупированной части ДНР. Под удар попал эшелон ВСУ с западным вооружением и военной техникой. Кроме того, сообщалось о повреждении станции в поселке Боровая в Харьковской области.

    На Украине связывали усиление атак на свою железнодорожную инфраструктуру с планами России сорвать военные поставки перед новым наступлением, пока Киев ждет новых поставок американского оружия. Однако в российской экспертной среде говорят о системном подходе к этому вопросу, чему способствует работа разведки и агентуры.

    «Удары ВС России по железнодорожным узлам Украины становятся более системными. Это должно привести к прекращению движения железнодорожного транспорта в интересах ВСУ.

    Сейчас нашими силами уничтожаются не только ж/д станции, но и подстанции, целые эшелоны и многие другие объекты. Вместе с тем интенсивность атак надо увеличивать, ведь у противника еще остаются возможности использовать поезда в достаточном приближении к линии боевого соприкосновения», – отмечает военный эксперт Василий Дандыкин.

    Как пояснил собеседник, именно железнодорожные пути остаются главной транспортной артерией для снабжения ВСУ. «Наши удары напрямую отражаются на логистике противника, каждый уничтоженный эшелон, электровоз или тепловоз – все это снижает боевой потенциал противоборствующей стороны. Но было бы полезным еще наносить удары по железнодорожным мостам, потому что на Харьковском и других направлениях у украинской армии сохраняется возможность перемещать подкрепления с одного места на другое», – подчеркивает эксперт.

    «Судя по имеющимся данным, Украина перебрасывает резервы под Харьков из Сум, Киева и с других участков фронта. Именно Харьковское направление больше всего беспокоит военное руководство противника. Удары России по железнодорожной инфраструктуре разрушают логистические центры, через которые перебрасываются пехота, танки и боеприпасы. После наших ударов подкрепления больше не будет или его будет слишком мало. Мы не только уничтожаем армию Украины, но и создаем непреодолимое препятствие для восстановления боеспособности частей ВСУ», – добавляет полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

    Подобные удары, подчеркивает эксперт, «сильно деморализуют противника, который не может решить стоящие перед ним проблемы». «Усилия ВСУ по переброске подкреплений на Харьковском направлении практически сводятся к нулю», – уверен Матвийчук.

    Дандыкин считает, что удар по станции Люботин под Харьковом, в результате чего было уничтожено десять танков, стал возможен за счет эффективной работы российской разведки. «Стала лучше работать агентурная сеть. Вероятно, на той стороне все больше людей помогают нам. Конечно, здесь задействована разведка и другого плана. Все это позитивно сказывается на точности и эффективности ударов наших ракетных войск», – пояснил спикер.

    С тем, что данные о переброске техники российские военные получают также от людей, поддерживающих Россию на Украине, согласен Матвийчук. «Украинская оппозиция уже поднимается на борьбу. Не исключаю, что нам даются определенные наводки, благодаря которым мы эффективно применяем свои средства поражения», – уверен полковник.

    По словам Дандыкина, удары по железнодорожной инфраструктуре способствуют созданию так называемой санитарной зоны, которая должна появиться на Харьковском направлении. Кроме того, «противник вынужден перекидывать свои и без того куцые резервы с Запорожского и Херсонского направлений». «Нам нельзя давать ВСУ времени на то, чтобы опомниться», – заключил военный эксперт.

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